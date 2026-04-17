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Cisco Hellas: Ο Παναγιώτης Γκολέμης Γενικός Διευθυντής για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα
Επιχειρήσεις
13:40 - 17 Απρ 2026

Cisco Hellas: Ο Παναγιώτης Γκολέμης Γενικός Διευθυντής για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα

Reporter.gr Newsroom
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Η Cisco ανακοίνωσε σήμερα τον διορισμό του Παναγιώτη Γκολέμη ως Γενικού Διευθυντή για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Ο Παναγιώτης Γκολέμης διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της τεχνολογίας και ο διορισμός του αποτελεί βασικό μέρος της στρατηγικής της Cisco για ενίσχυση της παρουσίας της και επιτάχυνση της ανάπτυξης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα με τον διορισμό αυτό, ο Αντώνης Τσιμπούκης μεταβαίνει από τον ρόλο του Γενικού Διευθυντή σε Managing Director, Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενισχύοντας τον περιφερειακό συντονισμό και τη στρατηγική ευθυγράμμιση.

«Ο Παναγιώτης συνδυάζει βαθιά τεχνική εξειδίκευση με στρατηγικό όραμα και αποδεδειγμένες ηγετικές ικανότητες. Η δυνατότητά του να δημιουργεί αξία σε σύνθετα περιβάλλοντα τον καθιστά τον ιδανικό ηγέτη για να οδηγήσει την επόμενη φάση ανάπτυξής μας στην περιοχή», δήλωσε ο Αντώνης Τσιμπούκης, Managing Director, Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια των 18 ετών του στη Cisco, ο Παναγιώτης Γκολέμης έχει δημιουργήσει ομάδες υψηλών επιδόσεων σε σύνθετες, πολυεθνικές αγορές. Πιο πρόσφατα, ηγήθηκε του τομέα Enterprise Networking σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Βαλκάνια, όπου ενίσχυσε το οικοσύστημα συνεργατών και υλοποίησε κρίσιμες υποδομές.

Η προηγούμενη εμπειρία του ως Technical Manager και Data Center Leader έθεσε τα τεχνικά θεμέλια που συνεχίζουν να χαρακτηρίζουν το ηγετικό του προφίλ: ουσιαστικό, πρακτικό και σταθερά προσανατολισμένο στα αποτελέσματα.

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