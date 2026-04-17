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ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος εισπράξεων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους &amp; Πτώση επισκεψιμότητας στα μνημεία το 2025
Ειδήσεις
13:00 - 17 Απρ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος εισπράξεων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους & Πτώση επισκεψιμότητας στα μνημεία το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων για τον μήνα Δεκέμβριο 2025.

Συγκεκριμένα:

  1. Κατά το μήνα Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται αύξηση των επισκεπτών μουσείων κατά 0,5%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 5,3% και των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 37,7%.
  2. Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το μήνα Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών κατά 6,4%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 24,7% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 113,6%.

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  1. Κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρατηρείται αύξηση κατά 0,4% στους επισκέπτες των μουσείων, κατά 10,4% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 36,2% στις αντίστοιχες εισπράξεις.
  2. Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρατηρείται μείωση κατά 4,9% στον αριθμό επισκεπτών, αύξηση κατά 7,7% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 44,6% στις αντίστοιχες εισπράξεις.

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