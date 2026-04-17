Πετρέλαιο: Πτώση στις τιμές καθώς ενισχύονται τα σενάρια συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν - Υποχωρεί και το φυσικό αέριο

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Παρασκευή (17/4), καθώς η προοπτική περαιτέρω συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Σαββατοκύριακο, σε συνδυασμό με τη 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, ενισχύουν τις ελπίδες των επενδυτών ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος του.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent μειώνονται αυτή την ώρα κατά 3,57% στα 95,86 δολάρια το βαρέλι, ενώ την ίδια στιγμή τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) υποχωρούν 4,38% στα 90,52 δολάρια το βαρέλι, περιορίζοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης.

Σημειώνεται ότι, τα συμβόλαια Brent κατευθύνονται προς εβδομαδιαία άνοδο της τάξης του 2,5%, ενώ τα WTI οδεύουν προς πτώση 4,2% σε σύγκριση με το κλείσιμο της προηγούμενης Παρασκευής. Παρά την πτώση που παρατηρείται, κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της PVM, Τάμας Βάργκα, παράγοντες όπως η προσωρινή φύση της εκεχειρίας Ισραήλ-Λιβάνου, ο στόχος του Ισραήλ να αποδυναμώσει σημαντικά το ιρανικό καθεστώς και οι περιορισμένες πιθανότητες άμεσης επαναλειτουργίας του Στενού του Ορμούζ, στηρίζουν τις τιμές.

Αναφερόμενος σε ένα από τα βασικά σημεία τριβής στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη προσφέρθηκε να μην κατέχει πυρηνικά όπλα για περισσότερο από 20 χρόνια.

«Θα δούμε τι θα συμβεί. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο την Πέμπτη (16/4).

Όπως υπογραμμίζεται, η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στο Λίβανο αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην επίτευξη της ειρηνευτικής συμφωνίας που επιδιώκει ο Τραμπ, προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο που ξεκίνησε από κοινού με το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου.

Διαπραγματευτές από τις ΗΠΑ και το Ιράν έχουν μειώσει τις προσδοκίες τους για μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία και πλέον επιδιώκουν ένα προσωρινό μνημόνιο, ώστε να αποτραπεί η επανέναρξη των συγκρούσεων, σύμφωνα με δύο ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Reuters την Πέμπτη.

Από την πλευρά τους, αναλυτές της ING εκτιμούν ότι περίπου 13 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως έχουν επηρεαστεί από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

Υποχώρηση για το φυσικό αέριο - Μικτά αποτελέσματα στα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου υποχωρούν σήμερα κατά 1,80% στα 41,655 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα τα αποτελέσματα είναι μικτά, με το χρυσό να παραμένει σταθερός, ενισχυόμενος ελαφρώς κατά 0,12% στα 4,812.96 δολάρια η ουγγιά. Το ασήμι καταγράφει κέρδη 1,23% στα 79,680 δολάρια η ουγγιά, ενώ στον αντίποδα ο χαλκός υποχωρεί 0,41% στα 6.0512 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο υποχωρεί ελαφρώς έναντι του ευρώ κατά 0,11% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1.1795 δολάρια προς ευρώ, ενώ αντίστοιχα αποδυναμωμένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,08% με την ισοτιμία στα 1,3536 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα εμφανίζει μικρές απώλειες της τάξης του 0,07% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8699 λίρα ανά ευρώ.