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Χεζμπολάχ: Με «το δάχτυλο στη σκανδάλη» εάν το Ισραήλ παραβιάσει την εκεχειρία
Ειδήσεις
13:17 - 17 Απρ 2026

Χεζμπολάχ: Με «το δάχτυλο στη σκανδάλη» εάν το Ισραήλ παραβιάσει την εκεχειρία

Reporter.gr Newsroom
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Η Χεζμπολάχ προειδοποίησε την Παρασκευή 17/4 ότι παραμένει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, δηλώνοντας πως «κρατά το δάχτυλό της στη σκανδάλη» σε περίπτωση που υπάρξουν ισραηλινές παραβιάσεις της εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σε ανακοίνωσή της, η φιλοϊρανική οργάνωση, που υποστηρίζεται από το Ιράν, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι μαχητές θα κρατήσουν το δάχτυλό τους στη σκανδάλη επειδή είναι επιφυλακτικοί απέναντι στην προδοσία του εχθρού».

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός διάρκειας 10 ημερών επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και έρχεται έπειτα από περίπου έξι εβδομάδες σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Η οργάνωση είχε ξεκινήσει επιθέσεις κατά του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, λίγο μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν.

Σε απάντηση, το Ισραήλ εξαπέλυσε εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της οργάνωσης και προχώρησε σε επέκταση της χερσαίας παρουσίας του στον Λίβανο, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τον εκτοπισμό περισσότερων από 800.000 ανθρώπων.

Παρά την εύθραυστη εκεχειρία, εκτοπισμένοι κάτοικοι στον Λίβανο έχουν ήδη αρχίσει να επιστρέφουν στις εστίες τους, παρά τις προειδοποιήσεις των ισραηλινών δυνάμεων.

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