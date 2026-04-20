Σαράντης: EBITDA €23,3 εκατ. το α' τρίμηνο 2026

Αύξηση των πωλήσεων στα 147,1 εκατ. ευρώ και των EBITDA στα 23,3 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Γρ. Σαράντης για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ειδικότερα, οι καθαρές πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 147,1 εκατ. ευρώ έναντι 141,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας άνοδο 3,7%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στο βελτιωμένο προϊοντικό μείγμα, με αυξημένη συμβολή των προϊόντων αντηλιακής προστασίας, σε ευθυγράμμιση με τις στρατηγικές προτεραιότητες του ομίλου, καθώς και στην εποχική επίδραση της περιόδου του Πάσχα.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 23,3 εκατ. ευρώ από 19,4 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 19,9%, ενώ το περιθώριο EBITDA ενισχύθηκε στο 15,8% από 13,7%, αυξημένο κατά 214 μονάδες βάσης.

Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) διαμορφώθηκαν στα 17,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 18,2% σε σχέση με τα 14,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Το περιθώριο EBIT ανήλθε στο 11,9% έναντι 10,4% το α’ τρίμηνο του 2025, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 147 μονάδες βάσης. Η επίδοση αυτή αντανακλά τη βελτιωμένη λειτουργική αποτελεσματικότητα, την έμφαση σε κατηγορίες με υψηλότερα περιθώρια κέρδους, καθώς και τη συνετή διαχείριση κόστους.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοοικονομική θέση, ο όμιλος διατήρησε ισχυρό προφίλ, με καθαρό δανεισμό 5,5 εκατ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2026, έναντι καθαρής ταμειακής θέσης 5,7 εκατ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2025. Σημειώνεται ότι η περσινή επίδοση είχε ενισχυθεί από την είσπραξη δόσης ύψους 20,6 εκατ. ευρώ από τη Estée Lauder, ενώ η τελική δόση της συμφωνίας αναμένεται τον Ιανουάριο του 2028.

Παράλληλα, ο όμιλος κατέγραψε πρόοδο στην υλοποίηση των στρατηγικών του προτεραιοτήτων. Τον Ιανουάριο του 2026 ολοκληρώθηκε επιτυχώς το go-live του δεύτερου κύματος χωρών στο σύστημα SAP S/4HANA, το οποίο αφορά τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

Επιπλέον, οι επενδύσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα αρχίζουν ήδη να αποδίδουν, συμβάλλοντας στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Η διεθνής ανάπτυξη συνεχίζεται, με περαιτέρω διείσδυση της μάρκας Carroten σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού, ενώ στρατηγική προτεραιότητα παραμένει η ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο κ. Γιάννης Μπούρας, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Σαράντη, σχολίασε σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2026:

«Το πρώτο τρίμηνο, καταγράφουμε ένα δυναμικό ξεκίνημα για το 2026, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις στρατηγικές μας προτεραιότητες. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, πετύχαμε αύξηση τόσο των εσόδων όσο και της κερδοφορίας μας, συνοδευόμενη από περαιτέρω ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους.

Οι επιδόσεις αυτές αντανακλούν τη συνεπή και πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας, η οποία υποστηρίζεται από ένα βελτιωμένο προϊοντικό μείγμα, τη συνεχή βελτιστοποίηση της δομής κόστους και από τα πρώτα οφέλη που προκύπτουν από τις πρόσφατες επενδύσεις μας στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Παράλληλα, συνεχίζουμε την εστίαση στις στρατηγικές μας πρωτοβουλίες, προχωρώντας στην επέκταση του εργοστασίου μας στα Οινόφυτα, για να ενισχύσουμε περαιτέρω την παραγωγική μας δυναμικότητα στην κατηγορία προϊόντων Ομορφιάς, Περιποίησης Δέρματος και Αντηλιακής Προστασίας.

Παραμένουμε σε εγρήγορση απέναντι στις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εξελίξεις και τις προκλήσεις του ευρύτερου μακροοικονομικού περιβάλλοντος και διατηρούμε την εμπιστοσύνη μας στην ικανότητά μας να επιτύχουμε κερδοφόρα ανάπτυξη το 2026, συνεχίζοντας την υλοποίηση της στρατηγικής μας και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μας."