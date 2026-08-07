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Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία νέος συνθέτης των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας
Magazino
11:30 - 07 Αυγ 2026

Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία νέος συνθέτης των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον διεθνώς αναγνωρισμένο συνθέτη Μάριο Ιωάννου Ηλία, ο οποίος θα υπογράφει τη μουσική των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας.

Η συνεργασία εγκαινιάζεται με την Τελετή Αφής και Παράδοσης της Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2026 στο Παναθηναϊκό Στάδιο, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας δημιουργικής πορείας που φιλοδοξεί να εμπλουτίσει περαιτέρω τον καλλιτεχνικό χαρακτήρα των κορυφαίων Ολυμπιακών Τελετών.

Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς της διεθνούς μουσικής σκηνής. Έχει παρουσιάσει δημιουργίες σε ορισμένους από τους πλέον εμβληματικούς πολιτιστικούς χώρους του κόσμου και έχει συνεργαστεί με κορυφαίες ορχήστρες και καλλιτεχνικούς οργανισμούς. Η διεθνής πορεία του έχει τιμηθεί με περισσότερες από πενήντα διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας την ξεχωριστή του συμβολή στη σύγχρονη μουσική δημιουργία.

Η νέα μουσική δημιουργία του συνθέτη θα πλαισιώσει τη χορογραφία της Άρτεμις Ιγνατίου, η οποία, μέσα από την καλλιτεχνική διεύθυνση του τελετουργικού και της ομάδας των Ιερειών, στις Τελετές Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας, διατηρεί ζωντανή την αρχαιοελληνική παράδοση, αποδίδοντάς την με μια σύγχρονη καλλιτεχνική ματιά.

Με αφορμή τη νέα συνεργασία με τον Μάριο Ιωάννου Ηλία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Θωμάς Τόκας, δήλωσε:

«Οι Τελετές Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας αποτελούν μια από τις σημαντικότερες πολιτιστικές εκφράσεις του Ολυμπιακού Κινήματος και οφείλουν να εξελίσσονται, διατηρώντας πάντοτε τον συμβολισμό και τον σεβασμό προς την παράδοση. Η συνεργασία μας με τον Μάριο Ιωάννου Ηλία αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική προσθήκη στη δημιουργική ομάδα των Τελετών. Η διεθνής του πορεία, η καλλιτεχνική του ποιότητα και η ικανότητά του να δημιουργεί μουσικά έργα με έντονο συμβολισμό συνάδουν απόλυτα με το πνεύμα των Ολυμπιακών Τελετών. Είμαι βέβαιος ότι, σε δημιουργική σύμπραξη με τη χορογράφο Άρτεμις Ιγνατίου και όλους τους συντελεστές, θα προσφέρουν μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία, αρχής γενομένης από την Τελετή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Ντακάρ 2026.»

Το βιογραφικό του Μάριου Ιωάννου Ηλία

Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία είναι συνθέτης, ακαδημαϊκός, καλλιτεχνικός διευθυντής και πρωτοπόρος δημιουργός μεγάλων πολιτιστικών εγχειρημάτων, τον οποίο διεθνή μέσα ενημέρωσης έχουν χαρακτηρίσει «παιδί-θαύμα της σύγχρονης μουσικής» και «άνθρωπο των μνημειακών γεγονότων».

Το έργο του εκτείνεται από αμιγώς μουσικές συνθέσεις έως παραγωγές μεγάλης κλίμακας, όπου η μουσική συνενώνει τον ήχο με τον χώρο, την εικόνα, την τεχνολογία και τη συλλογική ανθρώπινη εμπειρία.

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Mozarteum του Σάλτσμπουργκ, στη Μουσική Ακαδημία της Βασιλείας και στο Πανεπιστήμιο Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών της Βιέννης. Αναγορεύθηκε διδάκτωρ το 2010.

Δημιουργός περίπου 100 έργων, έχει συνεργαστεί με κορυφαίες ορχήστρες και οργανισμούς, όπως η Συμφωνική Ορχήστρα Ραδιοφωνίας της Βιέννης (ORF), η Συμφωνική Ορχήστρα της Νοτιοδυτικής Γερμανικής Ραδιοφωνίας (SWR), η Ευρωπαϊκή Ορχήστρα Νέων, η Εθνική Ορχήστρα της Κίνας και οι Κρατικές Όπερες της Στουτγάρδης και του Ανόβερου.

Έργα του έχουν παρουσιαστεί σε εμβληματικούς χώρους, μεταξύ άλλων στη Χρυσή Αίθουσα του Musikverein της Βιέννης, στη Φιλαρμονική του Βερολίνου, στη Φιλαρμονική της Βαρσοβίας, στο Μέγαρο Μουσικής του Κιότο, στη Ρωμαϊκή Αγορά των Αθηνών και στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού.

Στα σημαντικότερα έργα του συγκαταλέγεται η «Autosymphonic», η οποία παρουσιάστηκε στο Μανχάιμ ενώπιον 20.000 ακροατών. Το έργο χαρακτηρίστηκε «το γεγονός του αιώνα» και τιμήθηκε με το Golden Apple Award ως η σημαντικότερη πολιτιστική εκδήλωση της Γερμανίας για το 2011.

Ξεχωριστή θέση κατέχει η διεθνής σειρά «Sound of», με σταθμούς το Βλαδιβοστόκ, το Κιότο και τη Σαγκάη, όπου η μουσική και η κινηματογραφική γλώσσα αναδεικνύουν την ηχητική και πολιτιστική ταυτότητα κάθε πόλης.

Έχει τιμηθεί με περισσότερα από 50 διεθνή βραβεία και διακρίσεις, μεταξύ των οποίων τα Α΄ Βραβεία «Luciano Berio» (Νέα Υόρκη), «Edison Denisov» (Μόσχα), «Lutosławski» και «Sikorski» (Βαρσοβία), το BMW Musica Viva Award (Μόναχο), το Βραβείο «Theodor Körner» (Βιέννη), η ανώτατη μουσική διάκριση της Ακαδημίας Αθηνών και το Αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το έργο του «Matryoshka» γράφτηκε για το μεγαλύτερο σύνολο θέρεμιν στον κόσμο, το οποίο πέτυχε Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness (Κόμπε, Ιαπωνία).

Υπήρξε ο νεότερος Καλλιτεχνικός Διευθυντής στην ιστορία των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης (Πάφος 2017). Είναι Αντικοσμήτορας της Τάξης των Τεχνών της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, τακτικό μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών και πρώην Πρόεδρος της Διεθνούς Μουσικής Ολυμπιάδας.

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