Tanmaxxing: To trend που στέλνει τη Gen Z στον ήλιο χωρίς αντηλιακό

Για χρόνια, το skincare στα social media περιστρεφόταν γύρω από τη ρετινόλη, τη βιταμίνη C, τη λάμψη της επιδερμίδας και την καθημερινή χρήση αντηλιακού.

Το καλοκαίρι του 2026, όμως, η εικόνα αλλάζει - δυστυχώς. Βίντεο με έντονες γραμμές από μαγιό, λάδια μαυρίσματος και πολύωρη παραμονή στον ήλιο, ακριβώς τις ώρες που ο δείκτης UV βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα, συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές.

Η νέα τάση ονομάζεται tanmaxxing και περιγράφει τη σκόπιμη προσπάθεια για όσο το δυνατόν βαθύτερο μαύρισμα. Οι «συμβουλές» των tanfluencers που τη συνοδεύουν περιλαμβάνουν έκθεση χωρίς αντηλιακό, αναζήτηση των ωρών με την ισχυρότερη ακτινοβολία και χρήση προϊόντων που υπόσχονται γρηγορότερο και εντονότερο χρώμα.

Πίσω από το καινούργιο όνομα, λοιπόν, βρίσκεται μια παλιά και καλά τεκμηριωμένη επικίνδυνη συνήθεια.

Το μαύρισμα αποτελεί αντίδραση του δέρματος στη βλάβη

Όταν το δέρμα εκτίθεται στην υπεριώδη ακτινοβολία, αυξάνει την παραγωγή μελανίνης, προσπαθώντας να προστατεύσει τα κύτταρά του από περαιτέρω βλάβη. Το χρώμα που εμφανίζεται, είναι το ορατό αποτέλεσμα αυτής της αντίδρασης και δεν παρέχει επαρκή προστασία από την επόμενη έκθεση.

«Το μαύρισμα συχνά αντιμετωπίζεται ως ένδειξη υγείας και ομορφιάς. Από δερματολογική άποψη, όμως, δείχνει ότι το δέρμα έχει ήδη δεχθεί υπεριώδη ακτινοβολία και έχει ενεργοποιήσει τους αμυντικούς του μηχανισμούς. Κάθε νέα έκθεση προστίθεται στη βλάβη που συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια της ζωής μας», εξηγεί η Δρ. Φωτεινή Μπαγεώργου, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό φορέα υγείας των ΗΠΑ, τον FDA, η επιπλέον μελανίνη ενός μαυρισμένου δέρματος προσφέρει προστασία που αντιστοιχεί περίπου σε SPF 2 έως 4. Αυτό σημαίνει ότι το λεγόμενο base tan, το αρχικό μαύρισμα που υποτίθεται ότι θα μας προστατεύσει στις διακοπές, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως αντηλιακό. Έχει, άλλωστε, δημιουργηθεί έπειτα από έκθεση που έχει ήδη προκαλέσει κυτταρική βλάβη.

Και αυτή η βλάβη σχετίζεται με πρόωρη γήρανση, ρυτίδες, δυσχρωμίες, απώλεια ελαστικότητας και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος.

Γιατί η Gen Z επιστρέφει στο έντονο μαύρισμα

Η επιστροφή του βαθιού μαυρίσματος δεν σημαίνει ότι οι νεότεροι αγνοούν πλήρως τους κινδύνους. Πολλοί γνωρίζουν τη σχέση της υπεριώδους ακτινοβολίας με τη φωτογήρανση και τον καρκίνο του δέρματος. Παράλληλα, όμως, στα social media το μαύρισμα συνδέεται με τις διακοπές, την αυτοπεποίθηση και μια εικόνα που θεωρείται περισσότερο κολακευτική στις φωτογραφίες.

Και κάπου εδώ παρεμβαίνει ο αλγόριθμος... Όταν ένα βίντεο με μια εντυπωσιακή αλλαγή πριν και μετά συγκεντρώνει αλληλεπίδραση, εμφανίζονται γρήγορα δεκάδες παρόμοια. Οι tanfluencers παρουσιάζουν την έκθεση στον ήλιο με τη γλώσσα μιας οργανωμένης ρουτίνας ομορφιάς, με συγκεκριμένες ώρες, βήματα, προϊόντα και «μυστικά». Έτσι, μια επικίνδυνη πρακτική μπορεί να αρχίσει να μοιάζει ελεγχόμενη και αποδεκτή.

Τρεις συμβουλές για ασφαλέστερη έκθεση στον ήλιο

Η πλήρης αποφυγή του ήλιου δεν είναι ρεαλιστική, ιδιαίτερα στις καλοκαιρινές διακοπές. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιορίσουμε ουσιαστικά την υπεριώδη ακτινοβολία που δέχεται το δέρμα.

Η Δρ. Φωτεινή Μπαγεώργου επισημαίνει τρεις βασικούς κανόνες:

Χρησιμοποιούμε αντηλιακό ευρέος φάσματος με SPF 50. Το εφαρμόζουμε σε επαρκή ποσότητα πριν από την έκθεση και το ανανεώνουμε κάθε δύο ώρες, καθώς και μετά το κολύμπι ή την έντονη εφίδρωση. Αποφεύγουμε την πολύωρη παραμονή στον ήλιο όταν ο δείκτης UV είναι υψηλός. Τις θερμές ώρες της ημέρας αναζητούμε σκιά και χρησιμοποιούμε καπέλο, γυαλιά ηλίου και ρούχα από ελαφρά υφάσματα που καλύπτουν το δέρμα. Το αντηλιακό δεν πρέπει να λειτουργεί ως «άδεια» για περισσότερες ώρες ηλιοθεραπείας. Δεν χρησιμοποιούμε λάδια μαυρίσματος χωρίς επαρκή φωτοπροστασία. Η αίσθηση ότι το δέρμα «αντέχει» ή ότι έχει αποκτήσει ήδη ένα αρχικό μαύρισμα μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη και πιο επικίνδυνη έκθεση.

Τι χρειάζεται το δέρμα μετά τις διακοπές

Ακόμη και όταν είμαστε προσεκτικοί, η αυξημένη καλοκαιρινή έκθεση στον ήλιο, τη ζέστη, το αλάτι και το χλώριο μπορεί να αφήσει το δέρμα πιο ξηρό, θαμπό και ευαίσθητο. Μπορεί επίσης να κάνει περισσότερο ορατές μικρές γραμμές, δυσχρωμίες και πρώιμα σημάδια φωτογήρανσης, ιδιαίτερα όταν η φωτοπροστασία δεν ήταν επαρκής ή δεν ανανεωνόταν σωστά.

«Μετά την επιστροφή από τις διακοπές, ένας δερματολογικός έλεγχος μπορεί να μας βοηθήσει να αξιολογήσουμε τόσο τους σπίλους όσο και τη συνολική κατάσταση της επιδερμίδας. Ανάλογα με τις ανάγκες της, μπορούν να επιλεγούν θεραπείες που αποκαθιστούν την ενυδάτωση και τον δερματικό φραγμό και βελτιώνουν την υφή, τις λεπτές γραμμές ή τις δυσχρωμίες που έγιναν περισσότερο ορατές μετά το καλοκαίρι», επισημαίνει η Δρ. Μπαγεώργου.

Οι τάσεις στα social media αλλάζουν από το ένα καλοκαίρι στο επόμενο. Η επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας, όμως, συσσωρεύεται στο δέρμα. Και γι’ αυτό, πριν ακολουθήσουμε οποιοδήποτε trend ομορφιάς, χρειάζεται να γνωρίζουμε ποιος δίνει τη συμβουλή, σε ποια στοιχεία βασίζεται και ποιο μπορεί να είναι το πραγματικό κόστος για την υγεία μας.