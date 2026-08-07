CSG: Άλμα 17,2% στα έσοδα εξαμήνου – Στα €46 δισ. το ανεκτέλεστο συμβάσεων

Η CSG Group ανακοίνωσε έσοδα ύψους 3,25 δισ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του έτους, αυξημένα κατά 17,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε τις προβλέψεις (guidance) για το σύνολο του 2026.

Οι βασικές χρηματοοικονομικές και επιχειρησιακές εξελίξεις του Ομίλου για το εξάμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2026 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Βασικά οικονομικά στοιχεία

Τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 3,251 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 17,2%, χάρη στη συνεχιζόμενη ισχυρή πορεία των βασικών δραστηριοτήτων του στον τομέα Defence Systems. Τα έσοδα του συγκεκριμένου τομέα αυξήθηκαν κατά 27%.

Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων και οι ευκαιρίες που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση αυξήθηκαν στα 46 δισ. ευρώ, από 44 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2026. Ο τομέας Land Systems αποτελεί τον μεγαλύτερο παράγοντα διαμόρφωσης του backlog, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχή διεύρυνση της δραστηριότητας του Ομίλου πέρα από τον τομέα των πυρομαχικών.

Τα λειτουργικά EBIT αυξήθηκαν κατά 12,7% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 784 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 24,1%, εντός του προβλεπόμενου εύρους. Στον τομέα Defence Systems το περιθώριο κέρδους ανήλθε στο 28,8%.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε -411 εκατ. ευρώ. Όπως είχε προβλεφθεί, η αυξημένη ανάγκη για κεφάλαιο κίνησης συνδέεται με τη στρατηγική προμήθεια και αποθήκευση εξαρτημάτων, κυρίως στον τομέα των πυρομαχικών μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος. Η σταδιακή αποκλιμάκωση αναμένεται κατά το δεύτερο εξάμηνο και κυρίως στο τέταρτο τρίμηνο, ενώ παραμένει σε ισχύ η εκτίμηση για καθαρό κεφάλαιο κίνησης κάτω από το 20% των εσόδων για το σύνολο του 2026.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 2,914 δισ. ευρώ, με τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς λειτουργικό EBITDA τελευταίων 12 μηνών να ανέρχεται στο 1,6x, αντανακλώντας τις προγραμματισμένες επενδύσεις σε κεφάλαιο κίνησης. Η πρόβλεψη για μείωση του δείκτη κάτω από 1,3x στο τέλος του έτους παραμένει αμετάβλητη.

Ο Όμιλος επιβεβαίωσε όλες τις προβλέψεις (guidance) για το σύνολο του 2026, καθώς και τους μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς του στόχους.

Ο Michal Strnad, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της CSG, δήλωσε:

«Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 πετύχαμε ακόμη μία περίοδο ισχυρών επιδόσεων, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά περισσότερο από 17% σε ετήσια βάση. Η ζήτηση για τα προϊόντα μας παραμένει ισχυρή και προχωρήσαμε σε περαιτέρω στρατηγικές κινήσεις για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και συστημάτων, την ενίσχυση της καθετοποίησης της παραγωγής μας και τη διεύρυνση της παρουσίας μας σε βασικές διεθνείς αγορές.

Η ίδρυση της CSG Land Systems North America, η λειτουργία του γραφείου μας στην Ουάσιγκτον και η έναρξη κατασκευής του προγράμματος Future Artillery Complex στην Αϊόβα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη σημαντική ενίσχυση της παρουσίας μας στη μεγαλύτερη αμυντική αγορά του κόσμου και τη διεύρυνση των αναπτυξιακών μας προοπτικών.

Παράλληλα, ενισχύσαμε περαιτέρω τις δυνατότητές μας στις προηγμένες τεχνολογίες, αξιοποιώντας τη θέση μας στους τομείς της αεράμυνας και των συστημάτων πρόωσης για μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα. Η νέα κοινοπραξία μας στις ΗΠΑ, Firecrest Aerospace, θα ενισχύσει την παραγωγή κινητήρων για drones και συστήματα ακριβείας, ώστε να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις συμμαχικές χώρες. Επιπλέον, η στρατηγική επένδυση του Ομίλου CSG στη North Vector Dynamics διευρύνει τις δυνατότητές μας στους τομείς των πυραύλων ακριβείας, των συστημάτων αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των τεχνολογιών υπερηχητικών πυραυλικών συστημάτων νέας γενιάς.

Συνεχίσαμε επίσης να ενισχύουμε τη διοικητική μας ομάδα, προσελκύοντας έμπειρα στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας σε ανώτερες διοικητικές θέσεις σε ολόκληρο τον Όμιλο. Η δυνατότητά μας να προσελκύουμε επαγγελματίες αυτού του επιπέδου αποτελεί σαφή επιβεβαίωση των προοπτικών που προσφέρει ο Όμιλος CSG, αλλά και της θέσης μας ως ένας από τους κορυφαίους διεθνείς ομίλους αμυντικής βιομηχανίας.

Οι θεμελιώδεις τάσεις που στηρίζουν τη ζήτηση για τις λύσεις του Ομίλου CSG παραμένουν ισχυρές και ενισχύονται περαιτέρω. Επαναβεβαιώνουμε τις προβλέψεις μας για το σύνολο του έτους και προσβλέπουμε στο δεύτερο εξάμηνο με εμπιστοσύνη».

Στρατηγικές και επιχειρησιακές εξελίξεις

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ο Όμιλος σημείωσε περαιτέρω πρόοδο σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, με νέες συμβάσεις, διεθνή επέκταση και ενίσχυση της καθετοποίησης της παραγωγής.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 εξασφαλίστηκαν, μεταξύ άλλων, συμβάσεις ύψους 550 εκατ. ευρώ για πυρομαχικά μεγάλου διαμετρήματος, παρουσιάστηκαν νέα πυρομαχικά και τεχνολογίες αντιμετώπισης drones, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις στις Hirtenberger και 4iG, δημιουργήθηκαν κοινοπραξίες με τις Hellenic Ammunition S.A. και ZVS/EURENCO, ενώ ο Όμιλος εισήλθε στην αγορά της Πολωνίας.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο καταγράφηκαν οι ακόλουθες εξελίξεις:

Πυρομαχικά μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος

Η CSG συνέχισε την ενίσχυση της καθετοποίησης της παραγωγής προωθητικών υλών και εκρηκτικών, με όλα τα σχετικά έργα να εξελίσσονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό.

Οι εγκαταστάσεις στο Λαύριο έχουν ήδη ξεκινήσει την παραγωγή πυρομαχικών 155 χιλιοστών, ενώ η παραγωγή TNT αναμένεται να αρχίσει το 2027. Παράλληλα, η μονάδα παραγωγής νιτροκυτταρίνης στη Γερμανία προχωρά βάσει σχεδιασμού, με στόχο να τεθεί σε λειτουργία το 2027, ενώ η κοινοπραξία παραγωγής προωθητικών υλών με την EURENCO στη Σλοβακία παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος για έναρξη το 2028.

Αξιοποιώντας τις δραστηριότητές της στο Walsrode, η CSG ανακοίνωσε την εξαγορά της βιομηχανικής εγκατάστασης στο Gnaschwitz, όπου θα πραγματοποιήσει αρχική επένδυση άνω των 100 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία σύγχρονων παραγωγικών μονάδων νιτρογλυκερίνης, πυρομαχικών και εξαρτημάτων πυρομαχικών. Η επένδυση ενισχύει την αυτάρκεια του Ομίλου σε στρατηγικά ενεργειακά υλικά και δημιουργεί σημαντικές συνέργειες μεταξύ των τομέων M/L Ammunition και AMMO+.

Η παραγωγή ιδιοπαραγόμενων πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος συνεχίζει να αυξάνεται με ταχύ ρυθμό. Η παραγωγή αναμένεται να φτάσει περίπου τις 850.000 οβίδες έως το τέλος του 2026, ενώ ο στόχος για δυναμικότητα 1,1 εκατ. οβίδων έως το τέλος του 2027 παραμένει σε ισχύ.

Υπογράφηκε επίσης συμφωνία με τη νοτιοαφρικανική Reunert για τη δημιουργία κοινοπραξίας στη Σλοβακία, με αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρονικών μηχανισμών πυροδότησης για πυρομαχικά μεγάλου διαμετρήματος.

Παράλληλα, εξασφαλίστηκαν δύο συμβάσεις συνολικής αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια μηχανικών και ηλεκτρονικών μηχανισμών πυροδότησης πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος σε δύο κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ.

Τον Ιούλιο ξεκίνησε η κατασκευή του Future Artillery Complex στην Αϊόβα, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει το 2029, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη παραγωγική δυνατότητα πυρομαχικών 155 χιλιοστών για τον Αμερικανικό Στρατό.

Χερσαία Συστήματα (Land Systems)

Παρουσιάστηκε η CSG Land Systems North America, νέα θυγατρική με έδρα το Μίσιγκαν, η οποία εκπροσωπεί τις Excalibur Army, Tatra Defence και Tatra Trucks στην αμερικανική αγορά, με στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στα αυτοκινούμενα συστήματα πυροβολικού και στα τακτικά οχήματα υψηλής κινητικότητας.

Υπογράφηκε συμφωνία-πλαίσιο με την τουρκική FNSS για τη δημιουργία της Danube Defence Systems, κοινοπραξίας με έδρα τη Σλοβακία, η οποία θα παράγει τεθωρακισμένα οχήματα μεσαίου βάρους, συμπεριλαμβανομένου του μέσου άρματος CFL-120 Karpat.

Ολοκληρώθηκε επίσης η εξαγορά της DOMAR MS, πολωνικού κατασκευαστή καλωδιώσεων και ηλεκτρικών συνδέσμων για αμυντικά συστήματα, ενώ παρουσιάστηκε το όχημα διοίκησης Tadeas 4x4, διευρύνοντας την οικογένεια πλατφορμών Tadeas 6x6.

Αεροδιαστημικά συστήματα, αμυντικά ηλεκτρονικά και προηγμένες τεχνολογίες

Η CSG διευρύνει τις δυνατότητές της στον τομέα της αεράμυνας, των ηλεκτρονικών συστημάτων, των λύσεων πρόωσης, των μη επανδρωμένων συστημάτων και των αυτόνομων τεχνολογιών.

Εξασφαλίστηκε στρατηγική συνεργασία με την Ukrainian Armor για την ανάπτυξη και προμήθεια προηγμένων συστημάτων πρόωσης για ουκρανικούς κατευθυνόμενους πυραύλους και μη επανδρωμένες πλατφόρμες.

Δημιουργήθηκε νέα κοινοπραξία στις ΗΠΑ, η Firecrest Aerospace, με στόχο τη σειριακή παραγωγή κινητήρων turbojet και turbofan για drones και άλλα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, με έναρξη πλήρους παραγωγής το 2027.

Παράλληλα, ο Όμιλος απέκτησε στρατηγικό μειοψηφικό ποσοστό στην καναδική τεχνολογική εταιρεία North Vector Dynamics.

Παρουσιάστηκε επίσης το Trident, ένα νέο αρθρωτό σύστημα πολυεπίπεδης αεράμυνας μικρού, μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς, το οποίο περιλαμβάνει δυνατότητες αντιμετώπισης drones.

Ammo+

Οι πωλήσεις και η κερδοφορία στο εμπορικό κανάλι των ΗΠΑ συνεχίζουν να ανακάμπτουν σταθερά από το τέλος του πρώτου τριμήνου, με τη δραστηριότητα στο τέλος του εξαμήνου να βρίσκεται σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και παραγωγική δυναμικότητα ώστε να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση.

Ανατέθηκαν συμβάσεις συνολικής αξίας περίπου 100 εκατ. δολαρίων από το FBI και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Η σύμβαση του FBI για πυρομαχικά τυφεκίων αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες συμβάσεις στον συγκεκριμένο τομέα στην ιστορία της The Kinetic Group, με τις παραδόσεις να αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του έτους.

Τέλος, υπογράφηκε συμφωνία που επιτρέπει στον Στρατό των ΗΠΑ να χρησιμοποιεί την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία Peak Alloy της Federal για κάλυκες πυρομαχικών σε πολλαπλά φυσίγγια και οπλικά συστήματα.