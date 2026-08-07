Τουλάχιστον 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες – Πρόστιμα έως €73.000 για αυθαίρετες καταλήψεις

Περισσότερες από 1.500 αυτοψίες έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων για την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου που αφορά την προστασία των αιγιαλών και των παραλιών, αλλά και τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών.

Οι Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συνεχίζουν τους ελέγχους σε πανελλαδικό επίπεδο, με αυξημένη έμφαση στις περιοχές όπου έχουν υποβληθεί οι περισσότερες καταγγελίες.

Στο νέο μοντέλο εποπτείας έχουν ενταχθεί drones και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, τα οποία λειτουργούν υποστηρικτικά στις επιτόπιες αυτοψίες των Κτηματικών Υπηρεσιών και συμβάλλουν στον ταχύτερο εντοπισμό πιθανών παραβάσεων. Παράλληλα, μέσω της συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, πραγματοποιούνται και απομακρυσμένοι έλεγχοι, διευρύνοντας τις δυνατότητες παρακολούθησης της κατάστασης στις παραλίες.

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας λειτουργεί συμπληρωματικά προς την παρουσία των ελεγκτικών κλιμακίων στο πεδίο, επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές να εντοπίζουν πιο αποτελεσματικά περιπτώσεις αυθαίρετης κατάληψης ή υπέρβασης του χώρου που έχει παραχωρηθεί. Έτσι, οι έλεγχοι γίνονται περισσότερο στοχευμένοι, ακόμη και σε περιοχές όπου η συνεχής φυσική παρουσία των υπηρεσιών είναι δύσκολη.

Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία διαδραματίζει και η εφαρμογή MyCoast, μέσω της οποίας πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος των καταγγελιών που διερευνώνται, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται και οι τηλεφωνικές αναφορές πολιτών προς τις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι κατά τη φετινή περίοδο καταγράφεται ο μικρότερος αριθμός καταγγελιών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων, δείχνει ότι έχει αυξηθεί σημαντικά ο βαθμός συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τους κανόνες χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας.

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων τηρεί πλέον τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο ν. 5092/2024, γεγονός που, σύμφωνα με το υπουργείο, καταδεικνύει τη σταδιακή εγκαθίδρυση ενός νέου πλαισίου νομιμότητας στις παραλίες της χώρας.

Τον υψηλότερο αριθμό καταγγελιών σε πανελλαδικό επίπεδο παρουσιάζουν μέχρι σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Στις συγκεκριμένες περιοχές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ειδικά στοχευμένες ελεγκτικές δράσεις.

Όπου εντοπίζονται παραβάσεις, οι προβλεπόμενες κυρώσεις εφαρμόζονται άμεσα. Οι συχνότερες παραβάσεις αφορούν την αυθαίρετη κατάληψη τμημάτων αιγιαλού ή παραλίας χωρίς σύμβαση παραχώρησης, την υπέρβαση του επιτρεπόμενου χώρου με επιπλέον ομπρέλες, καθίσματα ή άλλες εγκαταστάσεις, την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών, αλλά και τη μη τοποθέτηση της προβλεπόμενης ενημερωτικής πινακίδας.

Ενδεικτικές περιπτώσεις παραβάσεων και προστίμων

Στη Ρόδο, σε επιχείρηση επιβλήθηκαν μέτρα άμεσης απομάκρυνσης, απόφαση σφράγισης και πρόστιμα συνολικού ύψους 73.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό, 60.000 ευρώ αφορούσαν παρεμπόδιση της πρόσβασης στον αιγιαλό και 13.000 ευρώ καταπάτηση δημόσιου κτήματος. Παράλληλα, εκδόθηκε και πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής.

Στη Χαλκιδική, πέντε επιχειρήσεις έλαβαν πράξεις άμεσης απομάκρυνσης και αποφάσεις σφράγισης, ενώ θα ακολουθήσει η επιβολή και των υπόλοιπων προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.

Στην Ηλεία, σε επιχείρηση επιβλήθηκαν πράξη άμεσης απομάκρυνσης, διαταγή σφράγισης και πρόστιμο ύψους 5.667,66 ευρώ για παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στον αιγιαλό.

Στην Καβάλα, επιχείρηση που δεν διέθετε μισθωτική σύμβαση έλαβε πράξη άμεσης απομάκρυνσης και πρόστιμο 15.912 ευρώ.

Στη Ζάκυνθο, κατά τη διάρκεια επιτόπιων ελέγχων διαπιστώθηκαν σε τέσσερις επιχειρήσεις παραβάσεις που αφορούσαν την παρεμπόδιση πρόσβασης στον αιγιαλό και επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ σε κάθε μία. Σε άλλη περίπτωση, για κατάληψη παλαιού αιγιαλού, επιβλήθηκαν πρόστιμο 72.490,60 ευρώ και πράξη διοικητικής αποβολής.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση κάθε παραβίασης της νομοθεσίας, την προστασία του δημόσιου και κοινόχρηστου χαρακτήρα των παραλιών και τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στον αιγιαλό.

Πάνω από 8.000 συμβάσεις παραχώρησης

Παράλληλα με την ενίσχυση των ελεγκτικών δράσεων, οι Κτηματικές Υπηρεσίες διαχειρίστηκαν τον αυξημένο αριθμό αιτημάτων για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά τη σχετική διαδικασία σε ολόκληρη τη χώρα.

Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί περισσότερες από 8.000 συμβάσεις παραχώρησης για τη θερινή περίοδο. Από αυτές, οι 4.870 αφορούν απευθείας συμβάσεις με όμορες επιχειρήσεις, ενώ περίπου 3.130 προέκυψαν μέσω ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών.

Καθοριστική συμβολή στην επιτάχυνση της διαδικασίας είχε η πλήρης ψηφιοποίηση του συστήματος παραχωρήσεων και η λειτουργία δύο ειδικών ψηφιακών πλατφορμών. Η πρώτη αφορά την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από τις όμορες επιχειρήσεις και η δεύτερη τη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

Η νέα διαδικασία περιόρισε τη γραφειοκρατία, επέσπευσε την ολοκλήρωση των παραχωρήσεων και ενίσχυσε τόσο τη διαφάνεια όσο και την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εφαρμόζει πλέον ένα ενιαίο πλαίσιο για τις παραλίες της χώρας, με σαφείς κανόνες για την επιχειρηματική δραστηριότητα, ψηφιακές διαδικασίες, ενισχυμένους ελέγχους μέσω σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και αυστηρές κυρώσεις όπου εντοπίζονται παραβάσεις.

Στόχος είναι η ορθολογική αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, η στήριξη της νόμιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας και του ελληνικού τουρισμού, αλλά κυρίως η προστασία του δημόσιου και κοινόχρηστου χαρακτήρα του αιγιαλού και των παραλιών.