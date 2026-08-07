ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Citi: Ανεβάζει τον πήχη για την Πειραιώς – Στα €11,40 η νέα τιμή-στόχος
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:10 - 07 Αυγ 2026

Citi: Ανεβάζει τον πήχη για την Πειραιώς – Στα €11,40 η νέα τιμή-στόχος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Citi προχώρησε σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για την κερδοφορία της Τράπεζας Πειραιώς, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η τράπεζα για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, τα οποία, σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο, επιβεβαιώνουν τη θετική δυναμική της.  

Η αμερικανική τράπεζα αναπροσαρμόζει το μοντέλο προβλέψεών της, αυξάνοντας τις εκτιμήσεις της για τα υποκείμενα κέρδη ανά μετοχή της Πειραιώς ως εξής:

  • κατά 1% για το 2026,
  • κατά 9% για το 2027,
  • κατά 5% για το 2028,
  • κατά 4% για το 2029
  • και κατά 2% για το 2030

«Μοχλοί» ανάπτυξης και προκλήσεις

Η αναβάθμιση των προβλέψεων αποδίδεται κυρίως στις υψηλότερες εκτιμήσεις για τα καθαρά έσοδα από τόκους και τα έσοδα από προμήθειες. Ωστόσο, για το 2026 η θετική αυτή επίδραση περιορίζεται εν μέρει από την αύξηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, καθώς και από την επίδραση έκτακτων δαπανών.

Μετά την αναθεώρηση του μοντέλου της, η Citi αυξάνει ελαφρώς την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Πειραιώς στα 11,40 ευρώ (από 11,35 ευρώ), διατηρώντας παράλληλα αμετάβλητη τη σύσταση «Buy». Ο οίκος εξακολουθεί να εκτιμά ότι η μετοχή διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανόδου.

Παράλληλα, η Citi εκτιμά ότι η τράπεζα μπορεί να διατηρήσει σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) στο 16,1%, με κόστος ιδίων κεφαλαίων (Cost of Equity) 11% και μακροπρόθεσμο ρυθμό ανάπτυξης 3% από το 2030 και μετά. Όπως επισημαίνει, οι συγκεκριμένες παραδοχές θεωρούνται διατηρήσιμες.

Με βάση το παραπάνω σενάριο, η Citi αποτιμά την Πειραιώς στις 1,64 φορές της εκτιμώμενης ενσώματης λογιστικής αξίας ανά μετοχή (TBVPS) για το 2030. Στη συνέχεια, προεξοφλεί την αξία αυτή κατά 12 μήνες στη σημερινή αξία, λαμβάνοντας υπόψη και τα αναμενόμενα μερίσματα, γεγονός που διαμορφώνει την τιμή-στόχο στα 11,40 ευρώ ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη τιμή-στόχος δεν ενσωματώνει το αναμενόμενο μέρισμα για τους επόμενους δώδεκα μήνες, το οποίο η Citi υπολογίζει στα 0,55 ευρώ ανά μετοχή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

JP Morgan: Ανεβάζει τον πήχη για τον ΟΤΕ παρά τις πιέσεις στα έσοδα
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

JP Morgan: Ανεβάζει τον πήχη για τον ΟΤΕ παρά τις πιέσεις στα έσοδα

Click to Pay: Nέα εμπειρία online αγορών για τους κατόχους καρτών Visa της Πειραιώς
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Click to Pay: Nέα εμπειρία online αγορών για τους κατόχους καρτών Visa της Πειραιώς

Η UBS «βλέπει» ισχυρό rerating για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τιμή-στόχο στα €55
Επιχειρήσεις

Η UBS «βλέπει» ισχυρό rerating για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τιμή-στόχο στα €55

Ένωση Τραπεζών: Διαγραφή χρεών και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των πυρόπληκτων
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ένωση Τραπεζών: Διαγραφή χρεών και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των πυρόπληκτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:48

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ «φρενάρει»: Απώλειες θέσεων και καμπανάκι για την οικονομία

Εργασιακά
07/08/2026 - 15:43

ΔΥΠΑ: Ανοίγουν 8.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 55 ετών

Πολιτική
07/08/2026 - 15:38

ΠΑΣΟΚ: Η έκθεση του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης

ΑΜΥΝΑ
07/08/2026 - 15:38

Στρατηγική επένδυση του EFA GROUP στη Fractal για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών σε Ελλάδα και Κύπρο

Πολιτική
07/08/2026 - 15:28

Άρειος Πάγος: Στο «ψυγείο» παραμένουν οι υποκλοπές – Απέρριψε τα αιτήματα των Σαμαρά, Σπίρτζη, Κουκάκη

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 15:16

Alpha Bank: Στα €654,3 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ακύρωση ίδιων μετοχών

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:05

Αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σ. Αραβίας, Πακιστάν: «Επίθεση σε έναν, θεωρείται επίθεση σε όλους»

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 14:58

Όμιλος Fourlis: Συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής του στο Sofia South Ring Mall

Οικονομία
07/08/2026 - 14:50

Eurobank για ελληνική οικονομία: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 14:45

Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

Οικονομία
07/08/2026 - 14:32

ΟΟΣΑ: Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα

Νομίσματα
07/08/2026 - 14:26

Ήπια κέρδη στο Bitcoin παρά το ριφιφί εκατομμυρίων σε σύστημα αποθήκευσης

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:59

Γαλλία: «Δεν θα ανεχθούμε καμιά απόπειρα ξένης ανάμιξης» στις προεδρικές εκλογές

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 13:46

Κρι-Κρι: Μέρισμα €14,9 εκατ. – Στα €0,451 ευρώ ανά μετοχή η μικτή διανομή

Πολιτική
07/08/2026 - 13:41

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει ότι απέτυχε να αξιοποιήσει €800 εκατ. για την ενεργειακή ανθεκτικότητα

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:19

Υπόθεση Marfin: Την Τρίτη (11/8) απολογείται η 46χρονη κατηγορούμενη που κρατείται στη ΓΑΔΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:05

Ευλογιά προβάτων: Παρατείνονται έως τις 20/8 τα μέτρα προστασίας στην Κρήτη

ΕΜΠΟΡΙΟ
07/08/2026 - 12:59

«Άλμα» 26,3% στις εξαγωγές τον Ιούνιο – Μειωμένο κατά 18,1% το εμπορικό έλλειμμα

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 12:38

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από υγεία και τεχνολογία

Ναυτιλία
07/08/2026 - 12:38

Στο μικροσκόπιο της Κίνας τα πλοία με σημαία Παναμά – Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία

Πολιτική
07/08/2026 - 12:30

«Ανολοκλήρωτα έργα» καταγγέλλει ο Παύλος Χρηστίδης μετά από αυτοψία στο εργοτάξιο του Ιλισσού

Οικονομία
07/08/2026 - 12:30

Πληθωρισμός 3,4% τον Ιούλιο, με αύξηση 22,1% στο πετρέλαιο κίνησης και 13,3% στη βενζίνη

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 12:17

Η Meta καλείται να καταβάλει $567 εκατ. σε υπόθεση για την προστασία των παιδιών στο Νέο Μεξικό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
07/08/2026 - 12:10

Citi: Ανεβάζει τον πήχη για την Πειραιώς – Στα €11,40 η νέα τιμή-στόχος

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 12:04

CSG: Άλμα 17,2% στα έσοδα εξαμήνου – Στα €46 δισ. το ανεκτέλεστο συμβάσεων

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:59

«Υπερβολική» η DOGE του Μασκ - Δεν εξοικονόμησε όσες δαπάνες ισχυριζόταν

Τεχνολογία
07/08/2026 - 11:43

ChatGPT, Claude, Copilot και Gemini, είναι ασφαλή για καθημερινή χρήση - Πού βρίσκονται οι κίνδυνοι

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 11:33

Generali: Άνοδος κερδών 13,7% στο εξάμηνο – Στα €944 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια

Magazino
07/08/2026 - 11:30

Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία νέος συνθέτης των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:26

Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Έφηβος σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του πριν ανοίξει πυρ σε σχολείο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ