Citi: Ανεβάζει τον πήχη για την Πειραιώς – Στα €11,40 η νέα τιμή-στόχος

Η Citi προχώρησε σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για την κερδοφορία της Τράπεζας Πειραιώς, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η τράπεζα για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, τα οποία, σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο, επιβεβαιώνουν τη θετική δυναμική της.

Η αμερικανική τράπεζα αναπροσαρμόζει το μοντέλο προβλέψεών της, αυξάνοντας τις εκτιμήσεις της για τα υποκείμενα κέρδη ανά μετοχή της Πειραιώς ως εξής:

κατά 1% για το 2026,

κατά 9% για το 2027,

κατά 5% για το 2028,

κατά 4% για το 2029

και κατά 2% για το 2030

«Μοχλοί» ανάπτυξης και προκλήσεις

Η αναβάθμιση των προβλέψεων αποδίδεται κυρίως στις υψηλότερες εκτιμήσεις για τα καθαρά έσοδα από τόκους και τα έσοδα από προμήθειες. Ωστόσο, για το 2026 η θετική αυτή επίδραση περιορίζεται εν μέρει από την αύξηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, καθώς και από την επίδραση έκτακτων δαπανών.

Μετά την αναθεώρηση του μοντέλου της, η Citi αυξάνει ελαφρώς την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Πειραιώς στα 11,40 ευρώ (από 11,35 ευρώ), διατηρώντας παράλληλα αμετάβλητη τη σύσταση «Buy». Ο οίκος εξακολουθεί να εκτιμά ότι η μετοχή διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανόδου.

Παράλληλα, η Citi εκτιμά ότι η τράπεζα μπορεί να διατηρήσει σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) στο 16,1%, με κόστος ιδίων κεφαλαίων (Cost of Equity) 11% και μακροπρόθεσμο ρυθμό ανάπτυξης 3% από το 2030 και μετά. Όπως επισημαίνει, οι συγκεκριμένες παραδοχές θεωρούνται διατηρήσιμες.

Με βάση το παραπάνω σενάριο, η Citi αποτιμά την Πειραιώς στις 1,64 φορές της εκτιμώμενης ενσώματης λογιστικής αξίας ανά μετοχή (TBVPS) για το 2030. Στη συνέχεια, προεξοφλεί την αξία αυτή κατά 12 μήνες στη σημερινή αξία, λαμβάνοντας υπόψη και τα αναμενόμενα μερίσματα, γεγονός που διαμορφώνει την τιμή-στόχο στα 11,40 ευρώ ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη τιμή-στόχος δεν ενσωματώνει το αναμενόμενο μέρισμα για τους επόμενους δώδεκα μήνες, το οποίο η Citi υπολογίζει στα 0,55 ευρώ ανά μετοχή.