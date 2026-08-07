Γαλλία: «Δεν θα ανεχθούμε καμιά απόπειρα ξένης ανάμιξης» στις προεδρικές εκλογές

Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό προειδοποίησε σήμερα, Παρασκευή, ότι το Παρίσι «δεν θα ανεχθεί απόπειρα ξένης ανάμιξης», οκτώ μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη νέα ρωσική εκστρατεία με στόχο πολιτικούς που ενδέχεται να είναι υποψήφιοι.

«Η Γαλλία δεν θα ανεχθεί καμιά απόπειρα ξένης ανάμιξης στη δημοκρατική συζήτησή της, πολύ περισσότερο στις εκλογικές διαδικασίες της», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών μέσω του X.

Η δήλωση του Ζαν-Νοέλ Μπαρό έγινε ως απάντηση στον επικεφαλής του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς LFI (Ανυπότακτη Γαλλία), Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο οποίος χθες, Πέμπτη, το βράδυ επέκρινε την κυβέρνηση για έλλειψη αποφασιστικότητας και εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι, όπως ανέφερε, η γαλλική προεδρική εκλογή είναι «open bar για όλους τους χειραγωγούς του κόσμου».

Μέσα σε λίγες ημέρες, τρεις πολιτικοί που έχουν ανακοινώσει ότι θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές ή εξετάζουν το ενδεχόμενο να διεκδικήσουν την προεδρία βρέθηκαν στο στόχαστρο σειράς επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης, οι οποίες αποδίδονται σε φιλορωσικά δίκτυα.

Ο Εντουάρ Φιλίπ (Ορίζοντες, κεντροδεξιά) έγινε στόχος δυσφημιστικών ισχυρισμών σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Ο Ραφαέλ Γκλικσμάν (Δημόσιος Χώρος, αριστερά) βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο μέσω της συντρόφου του, της δημοσιογράφου Λέα Σαλαμέ, η οποία κατηγορήθηκε ότι δωροδόκησε μέσα ενημέρωσης προκειμένου να ευνοήσουν την υποψηφιότητα του συζύγου της. Για τον Γκαμπριέλ Ατάλ (Αναγέννηση, κεντροδεξιά), από την άλλη πλευρά, διακινήθηκαν ισχυρισμοί ότι ενδέχεται να πάσχει από τη νόσο του Πάρκινσον.

Απαντώντας στον Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο οποίος αναφέρθηκε στην έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της επικεφαλής των Οικολόγων και του ιδιοκτήτη της πλατφόρμας X, Έλον Μασκ, ο Μπαρό ζήτησε να γίνεται διάκριση ανάμεσα στην ξένη ανάμιξη και στην περίπτωση κατά την οποία ένας «ξένος πολιτικός αξιωματούχος εκφράζει μια προτίμηση ή μια απόρριψη για κάποια πολιτική γραμμή σε κάποια άλλη χώρα», κάτι που «δεν συνιστά πράξη χειραγώγησης της δημοσιας συζήτησης».

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος πράγματι κατηγόρησε χθες, Πέμπτη, για «προδοσία έναντι της Γαλλίας» την υποψήφια στις προεδρικές εκλογές Μαρί Τοντελιέ, η οποία υποστηρίζει την απαγόρευση του μέσου κοινωνικής δικτύωσής του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

«Αυτό στο οποίο οφείλουμε να είμαστε αδιάλλακτοι είναι οι απόπειρες διαστρέβλωσης της δημοκρατικής συζήτησής μας μέσω της μη αυθεντικής, συντονισμένης και οργανωμένης προώθησης μέσω του Ιντερνετ μηνυμάτων επινοημένων και κατασκευασμένων στο εξωτερικό» που έχουν στόχο να επηρεάσουν τις εκλογές, πρόσθεσε ο υπουργός, εκτιμώντας ότι «ένα μέρος της λύσης περνά από την κανονιστική ρύθμιση των μεγάλων πλατφορμών».