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Η Meta καλείται να καταβάλει $567 εκατ. σε υπόθεση για την προστασία των παιδιών στο Νέο Μεξικό
Επιχειρήσεις
12:17 - 07 Αυγ 2026

Η Meta καλείται να καταβάλει $567 εκατ. σε υπόθεση για την προστασία των παιδιών στο Νέο Μεξικό

Reporter.gr Newsroom
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Δικαστής στο Νέο Μεξικό χαρακτήρισε τη Meta, ιδιοκτήτρια των Facebook και Instagram, ως «δημόσια όχληση» (public nuisance) και διέταξε την εταιρεία να καταβάλει 567 εκατομμύρια δολάρια σε ειδικό ταμείο για την αποκατάσταση των βλαβών που, σύμφωνα με την απόφαση, προκάλεσαν οι εφαρμογές της στα παιδιά.

Ο δικαστής, σύμφωνα με την Washington Post, έκρινε, στην απόφασή του που εκδόθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης, ότι οι έφηβοι στην πολιτεία βρίσκονται αντιμέτωποι με μια κρίση ψυχικής υγείας και ότι οι πλατφόρμες της Meta αποτελούν «σημαντικό παράγοντα που συνέβαλε» σε αυτήν.

«Οι πλατφόρμες της Meta συνιστούν δημόσια όχληση, επειδή ο σκοπός και το αποτέλεσμα της λειτουργίας τους είναι η μεγιστοποίηση της εμπλοκής των χρηστών (engagement), ακόμη και με τρόπους που είναι επιζήμιοι για την υγεία και την ασφάλεια των εφήβων», έγραψε ο δικαστής.

Σύμφωνα με την απόφαση, το μεγαλύτερο μέρος των 567 εκατομμυρίων δολαρίων θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η αγωγή κατατέθηκε από τον γενικό εισαγγελέα του Νέου Μεξικού, ο οποίος υποστήριξε ότι οι εφαρμογές της εταιρείας εξέθεσαν τα παιδιά σε κίνδυνο.

Η απόφαση προστίθεται στις δικαστικές ήττες που έχει υποστεί η Meta μέσα στη χρονιά, καθώς δικαστές και ένορκοι εξετάζουν κατά πόσο οι πλατφόρμες της θέτουν σε κίνδυνο τα παιδιά. Τον Μάρτιο, σώμα ενόρκων επιδίκασε αποζημίωση 375 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Meta σε προηγούμενη φάση της ίδιας υπόθεσης στο Νέο Μεξικό. Τον ίδιο μήνα, άλλο σώμα ενόρκων στο Λος Άντζελες επέφερε νέα ήττα στην εταιρεία, δικαιώνοντας μια νεαρή γυναίκα που υποστήριξε ότι εμφάνισε κατάθλιψη αφού εθίστηκε στο Facebook και το Instagram λόγω αμέλειας της Meta.

Ο γενικός εισαγγελέας του Νέου Μεξικού, Ραούλ Τορές (Δημοκρατικός), άσκησε την αγωγή έπειτα από μια ασυνήθιστη μυστική έρευνα, κατά την οποία ερευνητές προσποιήθηκαν ότι ήταν παιδιά, προκειμένου να αποδείξουν ότι οι αλγόριθμοι του Facebook και του Instagram συνέδεαν ανήλικους χρήστες με κακοποιητές.

«Για χρόνια, η Meta γνώριζε ότι οι πλατφόρμες της έβλαπταν τα παιδιά του Νέου Μεξικού, τόσο ενισχύοντας την κρίση ψυχικής υγείας των νέων όσο και φέρνοντας σε επαφή θηρευτές με παιδιά, και επέλεξε την αλληλεπίδραση και το κέρδος αντί για την ασφάλειά τους», ανέφερε ο Τορές σε ανακοίνωσή του. «Σήμερα, η Meta πληρώνει το τίμημα αυτής της επιλογής.»

Η Meta δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση.

Η Meta και άλλες εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης βρίσκονται αντιμέτωπες με κύμα αγωγών από πολιτείες, σχολικές περιφέρειες και νέους ανθρώπους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι υπέστησαν βλάβη λόγω του εθισμού στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Για χρόνια, η τεχνολογική βιομηχανία απέφευγε τη νομική ευθύνη στα δικαστήρια, επικαλούμενη την προστασία της ελευθερίας του λόγου και μια κρίσιμη νομοθετική διάταξη που θεσπίστηκε στις πρώτες ημέρες του διαδικτύου.

Ο σημερινός κύκλος αγωγών εστιάζει στον σχεδιασμό των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί σχεδίασαν τα προϊόντα και τους αλγορίθμους τους έτσι ώστε να ενθαρρύνουν την υπερβολική χρήση και να δημιουργούν πρόσθετους κινδύνους.

Οι φετινές αποφάσεις στο Νέο Μεξικό και το Λος Άντζελες αποτελούν τις πρώτες ενδείξεις ότι αυτή η νομική προσέγγιση —η αντιμετώπιση των ψηφιακών υπηρεσιών ως ελαττωματικών προϊόντων— μπορεί να επιφέρει σημαντικά νομικά πλήγματα στις μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες.

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