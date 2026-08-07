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Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από υγεία και τεχνολογία
Χρηματιστήρια
12:38 - 07 Αυγ 2026

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από υγεία και τεχνολογία

Reporter.gr Newsroom
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Σε θετικό έδαφος κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να σημειώνει άνοδο 0,33% στις 660,28 μονάδες.  

Στα επιμέρους η εικόνα είναι επίσης θετική, με τον γερμανικό DAX να κερδίζει 0,5% στις 26.295,19 μονάδες, τον γαλλικό CAC να ενισχύεται κατά 0,2% στις 8.716,82 μονάδες και τον βρετανικό FTSE να σημειώνει άνοδο κοντά στο 0,4% και τις 10.910,45 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ κερδίζει 0,23% στις 53.808,00 μονάδες, ενώ ο ισπανικός ΙΒΕΧ είναι οριακά στα «κόκκινα» με απώλειες 0,06% στις 20.168,50 μονάδες.

Οι περισσότεροι κλάδοι καταγράφουν κέρδη, με τις μετοχές υγειονομικής περίθαλψης να πρωτοστατούν, με άνοδο 1,3%.

Οι εταιρείες τεχνολογίας ενισχύονται άνω του 1% ενώ στον αντίποδα, οι μετοχές ταξιδιών και αναψυχής, όπως και οι μετοχές αυτοκινήτων και ανταλλακτικών υποχωρούν περίπου 0,5%.

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