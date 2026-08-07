«Υπερβολική» η DOGE του Μασκ - Δεν εξοικονόμησε όσες δαπάνες ισχυριζόταν

Η Υπηρεσία DOGE των ΗΠΑ (U.S. DOGE Service), η ομάδα περικοπής δαπανών με επικεφαλής τον Ίλον Μασκ, που είχε ορίσει στην αρχή της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται πως υπερέβαλε συστηματικά τα ποσά εξοικονόμησης που παρουσίαζε στις διαδικτυακές αναρτήσεις της, αποδίδοντας στον εαυτό της την ακύρωση μισθώσεων που είχαν ήδη δρομολογηθεί πριν ακόμη δημιουργηθεί.

Η DOGE ισχυρίστηκε επίσης ότι είχαν τερματιστεί συμβάσεις που στην πραγματικότητα δεν είχαν λήξει και κατέγραψε στη βάση δεδομένων της ποσά εξοικονόμησης που δεν μπορούσαν να επαληθευτούν, αναφέρει η Washington Post.

Σε έλεγχο που κάλυψε την περίοδο από τον Ιούνιο του 2025 έως και αυτόν τον μήνα, το Government Accountability Office (GAO – Γραφείο Κυβερνητικής Λογοδοσίας) εξέτασε τις εξοικονομήσεις που ισχυριζόταν ότι πέτυχε η DOGE.

Η έκθεση, η οποία συντάχθηκε έπειτα από αίτημα των Δημοκρατικών γερουσιαστών Γκάρι Πίτερς (Μίσιγκαν) και Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ (Κονέκτικατ), αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη κυβερνητική αξιολόγηση μέχρι σήμερα σχετικά με τον δημόσιο απολογισμό της DOGE για το έργο της και εντείνει τις αμφιβολίες γύρω από τα στοιχεία που δημοσίευε.

Παρότι ο Μασκ είχε θέσει ως στόχο τη μείωση των ομοσπονδιακών δαπανών κατά 2 τρισεκατομμύρια δολάρια, ακόμη και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ίδιας της DOGE ο στόχος αυτός απείχε πολύ από το να επιτευχθεί. Στον ιστότοπό της, ο οποίος ενημερωνόταν μόνο περιστασιακά και περιλάμβανε έναν πίνακα με τίτλο «Wall of Receipts» («Τοίχος Αποδείξεων»), αναφερόταν ότι οι πρωτοβουλίες της είχαν εξοικονομήσει 215 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η GAO εξέτασε ισχυρισμούς εξοικονόμησης ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προέρχονταν από συμβάσεις, επιχορηγήσεις και μισθώσεις.

Μεταξύ των ευρημάτων της GAO:

Το «Wall of Receipts» της DOGE «περιλαμβάνει μισθώσεις που είχαν ήδη επιλεγεί για τερματισμό πριν ακόμη ιδρυθεί η υπηρεσία», αναφέρεται στην έκθεση. Συνολικά, από τις 264 μισθώσεις που εμφάνιζε η DOGE στον ιστότοπό της, οι 108 βρίσκονταν ήδη σε διαδικασία ακύρωσης όταν δημιουργήθηκε η ομάδα.

Επιπλέον, η DOGE ισχυρίστηκε ότι είχε τερματίσει 13.476 συμβάσεις, όμως η ανάλυση της GAO έδειξε ότι σχεδόν 2.000 από αυτές δεν είχαν στην πραγματικότητα τερματιστεί .

. Από τα 61 δισεκατομμύρια δολάρια εξοικονόμησης από συμβάσεις που ανέφερε η DOGE, η GAO διαπίστωσε ότι περισσότερα από τα μισά — σχεδόν 35 δισεκατομμύρια δολάρια — είτε αφορούσαν συμβάσεις που δεν είχαν λήξει είτε δεν μπορούσαν να επιβεβαιωθούν από τους ερευνητές, επειδή τα στοιχεία της DOGE δεν ήταν αρκετά συγκεκριμένα.

Περίπου 27,4 δισεκατομμύρια δολάρια από τις εξοικονομήσεις που ισχυριζόταν η DOGE ότι προήλθαν από ακυρώσεις συμβάσεων αφορούσαν συμβάσεις που δεν είχαν στην πραγματικότητα τερματιστεί, σύμφωνα με τη GAO. «Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να είχε γίνει κάποια άλλη ενέργεια, όπως μείωση της αξίας της σύμβασης ή αποδέσμευση μέρους των κονδυλίων», αναφέρει η έκθεση.

Από την ανάλυση των ομοσπονδιακών στοιχείων προμηθειών, «διαπιστώσαμε ότι η DOGE δεν ανέφερε με ακρίβεια τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στις συμβάσεις», σημειώνει η GAO.

Ο Έλον Μασκ και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν άμεσα στα αιτήματα για σχολιασμό.

«Ο Έλον Μασκ και η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίστηκαν ότι εξοικονόμησαν δισεκατομμύρια δολάρια χωρίς να μπορούν να το τεκμηριώσουν, απέδωσαν στον εαυτό τους έργο που είχε ήδη ξεκινήσει και αρνήθηκαν να παρουσιάσουν τα στοιχεία τους, ενώ παράλληλα έθεσαν σε κίνδυνο τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των Αμερικανών και αποδυνάμωσαν κρίσιμες κρατικές υπηρεσίες», δήλωσε ο γερουσιαστής Πίτερς.

Η έρευνα της GAO πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος Δημοκρατικών γερουσιαστών, οι οποίοι ζητούσαν μεγαλύτερη λογοδοσία για τις δραστηριότητες της DOGE. Τα ευρήματα κοινοποιήθηκαν σε κυβερνητικούς αξιωματούχους και μέλη του Κογκρέσου πριν από τη δημοσίευσή τους την Πέμπτη.

Παρότι η DOGE υποσχέθηκε τεράστιες εξοικονομήσεις, ανεξάρτητοι ελεγκτές γεγονότων και μέσα ενημέρωσης διαπίστωσαν ότι τα στοιχεία που δημοσίευε στον ιστότοπό της απείχαν σημαντικά από τις υποσχέσεις της. Μετά την αποχώρηση του Μασκ, οι ενημερώσεις του ιστότοπου έγιναν σπάνιες, ενώ ορισμένα από τα αναφερόμενα «ποσά εξοικονόμησης» αφαιρέθηκαν αργότερα. Ομοσπονδιακοί υπάλληλοι δήλωσαν στην Washington Post ότι η DOGE πρόσθεσε περισσότερη γραφειοκρατία και επιπλέον εμπόδια, την ίδια στιγμή που στον ιστότοπό της διαφήμιζε τη μείωση των κανονιστικών περιορισμών.

Η GAO ανέφερε ότι επιχείρησε να επικοινωνήσει με στελέχη της DOGE και υπέβαλε γραπτές ερωτήσεις στην υπηρεσία. Ωστόσο, όπως σημειώνεται στην έκθεση, «η U.S. DOGE Service δεν απάντησε στα ερωτήματά μας».