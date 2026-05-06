ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Netcompany: Επιταχύνει την ανάπτυξη λογισμικού μέσω agentic AI
Επιχειρήσεις
16:57 - 06 Μάι 2026

Netcompany: Επιταχύνει την ανάπτυξη λογισμικού μέσω agentic AI

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Netcompany επιταχύνει την ανάπτυξη λογισμικού για μεγάλους οργανισμούς έως και κατά 45% μέσω του νέου agentic ΑΙ framework σε συνδυασμό με τα προϊόντα και τις πλατφόρμες της - χωρίς συμβιβασμούς στον έλεγχο και την ασφάλεια των δεδομένων  

Σε μια περίοδο που το τοπίο γύρω από το agentic AI ακόμη διαμορφώνεται, η Netcompany το εφαρμόζει ήδη σε έργα της που αφορούν σύνθετα και αυστηρά ρυθμιζόμενα περιβάλλοντα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, σε συνδυασμό με τα προϊόντα και τις πλατφόρμες της. Το Feniks AI, το agentic AI framework της εταιρείας και πρώτο στο είδος του στην Ευρώπη, μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη λογισμικού έως και κατά 45%.

H Netcompany, συνδυάζοντας τη βαθιά της εξειδίκευση σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, με μια δομημένη προσέγγιση στο agentic AI, δίνει τη δυνατότητα στους μεγάλους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς να επωφεληθούν σημαντικά από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Μέσα από συνεχείς επενδύσεις στο Feniks AI, καθιστά πλέον δυνατή την ασφαλή υλοποίηση του agentic AI σε ορισμένα από τα πιο απαιτητικά έργα ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών της Ευρώπης.

«Το agentic AI επιταχύνει την ανάπτυξη λογισμικού για μεγάλους οργανισμούς. Όμως, σε σύνθετα και ρυθμιζόμενα περιβάλλοντα, η ταχύτητα υλοποίησης έχει αξία μόνο όταν συνοδεύεται από πραγματικό έλεγχο και εξειδίκευση. Αξιοποιώντας 25 χρόνια εμπειρίας, η Netcompany αποδεικνύει πως οι οργανισμοί μπορούν να επωφεληθούν από τo AI, μειώνοντας τον χρόνο που χρειάζεται για την ανάπτυξη λογισμικού έως και κατά 45%, χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια, τη διαχείριση και τον έλεγχο των δεδομένων που διαχειριζόμαστε», δήλωσε ο André Rogaczewski, συνιδρυτής και CEO της Netcompany.

Καθώς οργανισμοί σε ολόκληρη την Ευρώπη καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην καινοτομία και τη ρυθμιστική ευθύνη, η Netcompany δείχνει πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί όχι μόνο ταχύτερα, αλλά και με μεγαλύτερη ασφάλεια, ωριμότητα και υπευθυνότητα, μέσα από έναν συνδυασμό τεχνολογίας, μεθοδολογίας και εμπειρίας.

Η προσέγγιση της εταιρίας παρουσιάζεται αναλυτικά στο νέο της white paper με τίτλο «Feniks Build – The Approach for AI-Accelerated Enterprise Deliveries». Το white paper συγκεντρώνει πρακτικά συμπεράσματα από εφαρμογές σε πραγματικές συνθήκες και προσφέρει μια δομημένη προσέγγιση για την εφαρμογή του agentic AI σε περιβάλλοντα όπου ο έλεγχος, η συμμόρφωση και η αξιοπιστία είναι αδιαπραγμάτευτα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Intel: Αυξάνει στα $20 δισ. την έκδοση μετοχών για χρηματοδότηση της ζήτησης για AI
Ειδήσεις

Intel: Αυξάνει στα $20 δισ. την έκδοση μετοχών για χρηματοδότηση της ζήτησης για AI

Ζούκερμπεργκ: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να φοβίζει - «Όχι» στη συγκέντρωση ισχύος
Ειδήσεις

Ζούκερμπεργκ: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να φοβίζει - «Όχι» στη συγκέντρωση ισχύος

«Οι μηχανές δεν ελέγχονται»: Ο Σάντερς καλεί τους κολοσσούς της ΤΝ να πατήσουν φρένο
Τεχνολογία

«Οι μηχανές δεν ελέγχονται»: Ο Σάντερς καλεί τους κολοσσούς της ΤΝ να πατήσουν φρένο

Η Ελλάδα στο επίκεντρο της επόμενης γενιάς υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης
Τεχνολογία

Η Ελλάδα στο επίκεντρο της επόμενης γενιάς υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 18:15

Η πράσινη ευκαιρία της Αφρικής και της Βραζιλίας απέναντι στην παγίδα των πρώτων υλών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 17:45

Υπουργείο Τουρισμού: 647.000 αιτήσεις για τον «Τουρισμό για Όλους» – «Οι πολίτες κατανοούν, το ΠΑΣΟΚ όχι»

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 17:33

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με την Ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Magazino
11/08/2026 - 17:27

Βερολίνο: Γεμάτες πίστες, άδεια ταμεία – Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η κουλτούρα των κλαμπ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 17:08

Marfin: Προφυλακίστηκε η 46χρονη – Αρνείται κάθε εμπλοκή στην τραγωδία

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 16:53

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street – Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:41

Μέσι: Διακόπτει επ’ αόριστον την καριέρα του μετά το θάνατο του πατέρα του

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:31

Τραγωδία στο Πικέρμι: Νεκρός εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο μέτωπο της φωτιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:27

Ιστορική απόφαση στο Λίβανο: Το κοινοβούλιο καταργεί τη θανατική ποινή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:08

Στο νοσοκομείο Χανίων ο Μητσοτάκης μετά από πτώση με ποδήλατο

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:04

Ρωσία: Εκτός εκλογών το μοναδικό κόμμα που λέει «όχι» στον πόλεμο

Πολιτική
11/08/2026 - 15:53

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:51

Reuters: Τα φθηνά γεύματα δεν αρκούν πλέον για τις αλυσίδες fast food στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:45

Ορμούζ, πετρέλαιο και αποζημιώσεις: Νέο μπρα-ντε-φερ Τραμπ με το Ιράν

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 15:11

Ο Μπένος προσβεβλημένος, ο Έβρος παρατημένος

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:10

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:50

Σικελία: Έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα - Προβλήματα στις αερομεταφορές

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 14:35

Πολιτικοί αρχηγοί: Βουτιές με το μυαλό στη ΔΕΘ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:13

Στήριξη Τραμπ σε Ινφαντίνο εν μέσω πιέσεων να παραιτηθεί από την ηγεσία της FIFA

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:58

Βρετανία: Το Χίθροου έχασε την ευρωπαϊκή πρωτιά από την Κωνσταντινούπολη - Ξεκάθαρη η ανάγκη για επέκταση

Πολιτική
11/08/2026 - 13:40

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Χαμένη ευκαιρία για την οικογένεια και το παιδί (video)

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:30

Πλήγμα των Χούθι κατά πλοίου στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ - Τρεις νεκροί

Εμπορεύματα
11/08/2026 - 13:21

Άνοδος +2% στο πετρέλαιο καθώς εξασθενούν οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κοντά στα $90 το Brent

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:42

Συρία: Δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε θάνατο τον Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:25

Politico: Το «γερασμένο» ηλεκτρικό δίκτυο υπεύθυνο για δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό πυρκαγιών στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:57

ΗΠΑ: Eφετείο ανοίγει τον δρόμο για χιλιάδες αγωγές κατά των Meta, Google, TikTok και Snapchat

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 11:44

Χρηματιστήριο: Οι 10 μετοχές που «παρακολουθεί» η Κύκλος Χρηματιστηριακή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:30

Intel: Αυξάνει στα $20 δισ. την έκδοση μετοχών για χρηματοδότηση της ζήτησης για AI

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 11:23

Καλοκαίρι και εφοδιαστική αλυσίδα: Γιατί η συσκευασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:07

Ζελένσκι: Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με βορειοκορεατικούς πυραύλους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ