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Η Ζαφείρα Ατσίδη
Η Ζαφείρα Ατσίδη
Επιχειρήσεις
11:13 - 13 Μάι 2026

H V+O αναθέτει στη Ζαφείρα Ατσίδη και στη Δήμητρα Καλογήρου ρόλους Business Unit Directors

Reporter.gr Newsroom
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Επενδύοντας συστηματικά στους ανθρώπους και στην εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία τους, η V+O Communication αναθέτει στη Ζαφείρα Ατσίδη και στη Δήμητρα Καλογήρου ρόλους Business Unit Directors, ενισχύοντας την ομάδα των επικεφαλής Business Units – μια ομάδα που διαδραματίζει κεντρικό ρόλο τόσο στη στρατηγική υποστήριξη των πελατών όσο και στην ανάπτυξη και καθοδήγηση των ομάδων της εταιρείας.

Η εξέλιξη των δύο στελεχών αντανακλά έμπρακτα τη στρατηγική της V+O Communication να επενδύει στην ανάπτυξη των ανθρώπων της εκ των έσω, αναγνωρίζοντας και εξελίσσοντας στελέχη που διαθέτουν την εμπειρία, την κρίση και την ηγετική ικανότητα να αναλαμβάνουν διευρυμένους ρόλους. Μέσα από αυτές τις προαγωγές, η V+O ενισχύει μια κουλτούρα εξέλιξης, εμπιστοσύνης και επιβράβευσης, με σταθερό στόχο τη δημιουργία ουσιαστικής και βιώσιμης αξίας για τους πελάτες της.

Παράλληλα, με τις νέες αυτές τοποθετήσεις, η V+O Communication ενισχύει περαιτέρω τη λειτουργία των Business Units, τα οποία αποτελούν τον πυρήνα της επιχειρησιακής της δραστηριότητας, και εξελίσσει το μοντέλο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών επικοινωνίας. Μέσα από τη συλλογική εμπειρία, τη συνεργασία και την ηγεσία των ανθρώπων της, η εταιρεία ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις και την πολυπλοκότητα του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Με συνέπεια στη φιλοσοφία ανάπτυξης ταλέντων, η V+O συνεχίζει να δημιουργεί ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την εξέλιξη, την εξειδίκευση και τη μακροπρόθεσμη αξία για πελάτες και ομάδες.

Η Ζαφείρα Ατσίδη, μέλος της V+O Communication από το 2011, διαθέτει εκτενή εμπειρία στην εταιρική και brand επικοινωνία. Έχει υλοποιήσει έργα για σημαντικούς οργανισμούς σε κλάδους όπως το F&B/retail, ο φαρμακευτικός και η τεχνολογία, ενώ καμπάνιες που έχει επιμεληθεί και συντονίσει έχουν διακριθεί με διεθνή και εγχώρια βραβεία, μεταξύ των οποίων πέντε IPRA Golden World Awards.

Η Δήμητρα Καλογήρου διαθέτει πολυετή εμπειρία στη στρατηγική επικοινωνία και στη διαχείριση κρίσεων, με ισχυρή παρουσία σε τομείς όπως οι μεταφορές, οι υποδομές και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Έχει συμβάλει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύνθετων επικοινωνιακών στρατηγικών, διαχειριζόμενη απαιτητικά έργα υψηλών προδιαγραφών.

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Η Χριστίνα Φατούρου, Γενική Διευθύντρια της V+O Communication, ανέφερε «Η Ζαφείρα και η Δήμητρα αποτελούν παραδείγματα της φιλοσοφίας μας στη V+O: επενδύουμε στους ανθρώπους μας, στηρίζουμε την εξέλιξη τους και τους εμπιστευόμαστε με ουσιαστικούς ρόλους ευθύνης. Η ομάδα των Business Unit Directors βρίσκεται στον πυρήνα της σχέσης μας με τους πελάτες και της καθημερινής λειτουργίας των ομάδων μας και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που διευρύνεται με δύο στελέχη με βαθιά γνώση, στρατηγική σκέψη και ισχυρό αποτύπωμα».

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