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Παπακωνσταντίνου (IDEAL Holdings): Το σήμα για την είσοδο στο χρηματιστήριο - Το πλάνο ανάπτυξης
Επιχειρήσεις
15:15 - 09 Ιουν 2026

Παπακωνσταντίνου (IDEAL Holdings): Το σήμα για την είσοδο στο χρηματιστήριο - Το πλάνο ανάπτυξης

Γιώργος Αλεξάκης
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Η IDEAL Holdings θα  παραμείνει μέτοχος της attica και μετά την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο. Αυτό τόνισε  ο επικεφαλής του ομίλου, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, αναφερόμενος σε σενάρια ότι η δημόσια προσφορά αποτελεί τρόπο αποεπένδυσης λόγω μη εύρεσης αγοραστή.

Όπως υπογράμμισε με έμφαση η επένδυση στην attica έγινε το 2023 επειδή η εταιρεία πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις που αναζητά ο όμιλος. Διαθέτει ισχυρό οργανισμό, υγιή ισολογισμό, καλές ταμειακές ροές και σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.

Μάλιστα σε συνάντηση νωρίτερα με τα ΜΜΕ για την παρουσίαση του επενδυτικού πλάνου των attica μετά την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο,τόνισε ότι η IDEAL δεν προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου, αλλά σε διάθεση υφιστάμενων μετοχών περίπου 30%, καθώς η attica μπορεί να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό της πλάνο με ίδια κεφάλαια.

Όπως είπε η εταιρεία διαθέτει ισχυρό ισολογισμό, πολύ καλές ταμειακές ροές και επαρκή ρευστότητα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρηματοδοτήσει μόνη της την ανάπτυξή της και τα επόμενα βήματά της για αυτό και δεν αντλούνται νέα κεφάλαια.

«Υπάρχει συγκεκριμένο επενδυτικό πλάνο, περιλαμβάνει επενδύσεις αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες όμως μπορούν να χρηματοδοτηθούν από ίδια κεφάλαια. Δεν έχουμε καν εξετάσει το ενδεχόμενο προσφυγής σε τραπεζικό δανεισμό, παρότι διαθέτουμε πολύ μεγάλες πιστωτικές γραμμές. Άρα δεν είχε νόημα να αντλήσουμε νέα κεφάλαια μέσω έκδοσης νέων μετοχών. Επιλέξαμε να διαθέσουμε μέρος των υφιστάμενων μετοχών μας. Είναι μια πολύ απλή εξήγηση και δεν υπάρχει κάτι πιο σύνθετο πίσω από αυτό». Ενώ σημείωσε ότι η Ideal δεν βιάζεται να φύγει ως μέτοχος. «Επειδή έχει δυνατότητα ανάπτυξης, δεσμευόμαστε και στα μερίσματα που θα διανείμει τα επόμενα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι στηρίζουμε όλο το επενδυτικό πλάνο. Δεν βιαζόμαστε να φύγουμε, θα παραμείνουμε μέτοχοι» είπε.

Το σχέδιο ανάπτυξης

Στο πλαίσιο αυτό όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος των Attica, Δημοσθένης Μπούμης το πενταετές πλάνο ανάπτυξης στηρίζεται σε μια στρατηγική που στον πυρήνα της έχει την επένδυση σε monobrand boutiques, όπου η attica διαθέτει ήδη τέσσερα σημεία, με brands όπως Sandro, Maje και Boss.

Στόχος είναι η επέκταση του μοντέλου με περισσότερες μάρκες, αλλά και η ανάληψη ρόλου franchise operator για επιλεγμένους διεθνείς οίκους.

Παράλληλα εξετάζει τη δημιουργία ενός νέου luxury προορισμού στον πρώτο όροφο του City Link, σε χώρο περίπου 2.700 τ.μ. Εκεί σχεδιάζεται η φιλοξενία 10 έως 14 luxury corners, σε συνεργασία με μεγάλους διεθνείς οίκους.

Κενό στην luxury αγορά

Η διοίκηση εκτιμά ότι υπάρχει κενό στην Αθήνα, καθώς λειτουργούν λιγότερες από 40 luxury boutiques, όταν σε άλλες αγορές ο αριθμός ξεπερνά τις 200.

Έτερθς πυλώνας αφορά μικρότερα σχήματα αλλα ξαι το Attica Beauty, με πρώτο κατάστημα στο The Mall Athens τον Νοέμβριο και στόχο τη δημιουργία 5 έως 6 σημείων μέσα στην επόμενη τριετία. Παράλληλα, εξετάζεται η ανάπτυξη μικρότερου πολυκαταστήματος έως 2.500 τ.μ. εκτός κέντρου, ενώ προχωρούν και τα σχέδια για παρουσία στο Ελληνικό, μέσω τριών καταστημάτων στη Riviera Galleria. Λόγω της επικείμενης IPO, δεν δόθηκε guidance ωστόσο στόχος της attica είναι να αυξήσει το μερίδιό της στην αγορά premium και luxury από 11% σήμερα σε 15% με 16% τα επόμενα χρόνια.

Παράλληκα η διοίκηση τόνισε ότι δεν εξετάζει την αγορά ακινήτων αλλά σταθερά την ενοικίαση κορυφαίων εμπορικών σημείων.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/06/2026 - 15:21
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