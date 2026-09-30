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Τραμπ: «Πράσινο φως» σε επένδυση $54 δισ. της Νότιας Κορέας για το LNG της Αλάσκας
Ειδήσεις
22:45 - 30 Σεπ 2026

Τραμπ: «Πράσινο φως» σε επένδυση $54 δισ. της Νότιας Κορέας για το LNG της Αλάσκας

Reporter.gr Newsroom

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Επενδυτικό σχέδιο της Νότιας Κορέας ύψους 54 δισ. δολαρίων για την ανάπτυξη ενός μεγάλου έργου φυσικού αερίου στην Αλάσκα αναμένεται να παρουσιάσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Το σχέδιο αφορά την κατασκευή αγωγού μήκους περίπου 1.300 χιλιομέτρων, ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τη βόρεια Αλάσκα προς το νότιο τμήμα της πολιτείας. Εκεί προβλέπεται η μετατροπή του φυσικού αερίου σε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), προκειμένου να μεταφέρεται με πλοία προς τις ασιατικές αγορές.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Τέιλορ Ρότζερς, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι ο Τραμπ θα παρουσιάσει «ένα κορεατικό σχέδιο ύψους 54 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλάσκα».

Έργο 1.300 χιλιομέτρων

Ο αγωγός προβλέπεται να έχει διάμετρο περίπου ενός μέτρου και να μεταφέρει το φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα της βόρειας Αλάσκας σε εγκαταστάσεις στο νότιο τμήμα της πολιτείας. Από εκεί, το LNG θα εξάγεται δια θαλάσσης, με την Ασία να αποτελεί την κύρια αγορά-στόχο.

Το έργο αναμένεται να υλοποιηθεί από τον αμερικανικό όμιλο Glenfarne, ο οποίος θα κατέχει ποσοστό 75%, ενώ το υπόλοιπο 25% θα ανήκει στην πολιτεία της Αλάσκας.

Παρά την πολιτική στήριξη, το έργο αντιμετωπίζει τεχνικές και οικονομικές προκλήσεις και, με τα σημερινά δεδομένα, δεν αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία πριν από το 2030.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του έργου, κατά την κατασκευαστική φάση θα μπορούσαν να δημιουργηθούν περίπου 12.000 θέσεις εργασίας, με προτεραιότητα στους εργαζόμενους από την Αλάσκα. Κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν έως και 1.000 εργαζόμενοι.

Πολυετές σχέδιο με οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις

Το σχέδιο για την αξιοποίηση των ενεργειακών κοιτασμάτων της Αλάσκας έχει τη στήριξη πολιτειακών αξιωματούχων εδώ και χρόνια. Ωστόσο, το υψηλό κόστος και τα ερωτήματα σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητά του έχουν αποτελέσει σημαντικά εμπόδια στην υλοποίησή του.

Παράλληλα, το έργο έχει προκαλέσει αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς αφορά μια περιοχή με σημαντική βιοποικιλότητα. Στην Αλάσκα υπάρχουν μεγάλα κοιτάσματα υδρογονανθράκων, αλλά και οικοσυστήματα στα οποία ζουν είδη όπως πολικές αρκούδες, γκρίζλι, καριμπού και πολλά είδη πτηνών.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προχωρήσει στην αναθεώρηση ή κατάργηση σειράς περιβαλλοντικών περιορισμών που αφορούν την εκμετάλλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή. Αρκετοί από τους περιορισμούς αυτούς είχαν θεσπιστεί ή ανακοινωθεί το 2024, επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν.

Το ενδιαφέρον της Ιαπωνίας

Το σχέδιο έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον ασιατικών ενεργειακών ομίλων. Η JERA, ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας της Ιαπωνίας, είχε αναφέρει τον Σεπτέμβριο του 2025 ότι εξετάζει το ενδεχόμενο σημαντικών αγορών LNG από το συγκεκριμένο έργο, στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ιαπωνίας και ΗΠΑ για την αύξηση των αγορών αμερικανικών υδρογονανθράκων από το Τόκιο.

Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση στο Άνκορατζ αξιωματούχων των ΗΠΑ με αντιπροσωπείες από την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν, στο πλαίσιο συνεδρίου για τη βιώσιμη ενέργεια.

Στόχος των αμερικανικών αξιωματούχων ήταν, μεταξύ άλλων, να ενθαρρύνουν τις ασιατικές χώρες να αυξήσουν τις αγορές φυσικού αερίου από την Αλάσκα, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση των ΗΠΑ ως προμηθευτή ενέργειας στην περιοχή.

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