Μπρατάκος: Η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να γίνει υπόθεση και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας

Πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, η εκδήλωση του ΕΒΕΑ «AI in Action για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις». Με σκοπό την έγκυρη ενημέρωση και την έμπρακτη υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), η εκδήλωση επικεντρώθηκε στην παρουσίαση πρακτικών εφαρμογών, στην ανάδειξη της επιχειρηματικής αξίας του AI, καθώς και στην ανάλυση των προκλήσεων υλοποίησης για τα μέλη του ΕΒΕΑ.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, στον χαιρετισμό του τόνισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί καταλύτη για την παραγωγικότητα και επεσήμανε ότι «Για την ελληνική οικονομία, αυτή η εξέλιξη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτε με φόβο ούτε με άκριτο ενθουσιασμό. Χρειάζεται σοβαρότητα, σχέδιο, γνώση και προετοιμασία. Χρειάζεται να δούμε την Τεχνητή Νοημοσύνη όχι ως απειλή, αλλά ως εργαλείο, όχι ως πολυτέλεια για λίγους, αλλά ως δυνατότητα που πρέπει να γίνει προσβάσιμη σε όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις».

Αναφερόμενος στη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, σημείωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει ένας ισχυρός επιταχυντής για κάθε κλάδο, βοηθώντας από «μια μικρή επιχείρηση να οργανώσει καλύτερα τις διαδικασίες της, έως μια μεσαία επιχείρηση να αξιοποιήσει τα δεδομένα της και να μειώσει κόστος ή να βελτιώσει την εξυπηρέτηση των πελατών της, καθώς και μια βιομηχανική μονάδα να ενισχύσει την ποιότητα και την αποδοτικότητα της παραγωγής της. «Όμως η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί. Το κρίσιμο ζήτημα είναι η ικανότητα προσαρμογής. Είναι οι δεξιότητες. Είναι η διοικητική ωριμότητα. Είναι η πρόσβαση στη γνώση», τόνισε ο κ. Μπρατάκος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ υπογράμμισε τον ρόλο του Επιμελητηρίου ως συνδετικού κρίκου της αγοράς με την τεχνολογία, θέτοντας ως προτεραιότητα τη διάχυση της γνώσης σε όλο το φάσμα του επιχειρείν. «Στο ΕΒΕΑ πιστεύουμε ότι η τεχνολογική πρόοδος πρέπει να συνδεθεί με την πραγματική οικονομία. Να φτάσει στις επιχειρήσεις που παράγουν, εξάγουν, επενδύουν, απασχολούν εργαζόμενους, αναλαμβάνουν ρίσκο. Η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να γίνει υπόθεση και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Η πρόκληση μπροστά μας είναι σαφής: να μετατρέψουμε τη γνώση σε εφαρμογή και την τεχνολογική δυνατότητα σε παραγωγικό αποτέλεσμα», είπε ο κ. Μπρατάκος.

Στο πρώτο πάνελ της εκδήλωσης αναλύθηκαν οι στρατηγικές ενσωμάτωσης του AI στις επιχειρησιακές δομές. Συμμετείχαν οι Δρ. Φώτης Φιλιππόπουλος, KPMG, κ. Ανδρέας Μπότσικας, PwC, κ. Ιωάννης Λάριος, Deloitte, Δρ. Γιώργος Ματσόπουλος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η συντονίστρια του πάνελ, κα Αναστασία Μάνου Μέλος Δ.Σ. ΕΒΕΑ και Υπεύθυνη Τομέα Παιδείας, Νέων Τεχνολογιών και Επαγγελματικής Κατάρτισης, δήλωσε σχετικά: «Ως υπεύθυνη του Τομέα Παιδείας και Καινοτομίας του ΕΒΕΑ, βλέπω καθημερινά το χάσμα ανάμεσα στις δυνατότητες και την πραγματικότητα: ενώ σχεδόν ένας στους δύο πολίτες αξιοποιεί ήδη εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένουν διστακτικές. Αυτό ακριβώς το χάσμα έχουμε στόχο να γεφυρώσουμε. Αποστολή μας είναι να δώσουμε στις ΜΜΕ τα ερεθίσματα, τη γνώση και την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να κάνουν το πρώτο βήμα. Μέσα από εκπαίδευση, πρακτικά παραδείγματα και καθοδήγηση, θέλουμε η τεχνητή νοημοσύνη να πάψει να μοιάζει απρόσιτη και να γίνει καθημερινό εργαλείο ανάπτυξης. Γιατί η καινοτομία δεν είναι προνόμιο των λίγων είναι ευκαιρία για όλους».

Το δεύτερο πάνελ εστίασε σε πρακτικά case studies, στα νομικά πλαίσια και στη διακυβέρνηση των δεδομένων. Συμμετείχαν οι κ. Βασίλης Τουλιάς, AKTOR Group, Δρ. Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. Κωνσταντίνος Τσώλης, Accenture, κ. Ηλίας Βυζάς, EY Ελλάδος, κ. Παναγιώτης Γαραντζιώτης, Kiefer SA. Ο συντονιστής του πάνελ κ. Νίκος Δούρος, Μέλος Τομέα Παιδείας, Νέων Τεχνολογιών και Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΒΕΑ, CEO & Co-Founder | Quantum Optima, δήλωσε: «Το υψηλό επίπεδο των παρουσιάσεων από κορυφαίες εταιρείες ανέδειξε ένα σαφές συμπέρασμα: στην Ελλάδα υπάρχει ήδη ένα δυναμικό οικοσύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης, με γνώση, εμπειρία και πρακτικές εφαρμογές που μπορούν να βοηθήσουν κάθε ελληνική επιχείρηση να γίνει πιο παραγωγική, εξωστρεφής και ανταγωνιστική. Παράλληλα, το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο παρέχει τις βάσεις ώστε η εφαρμογή της AI να γίνεται με ασφάλεια, διαφάνεια και συμμόρφωση. Το ΕΒΕΑ, υπό τη στρατηγική καθοδήγηση του Προέδρου κ. Μπρατάκου και της Διοίκησης, θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τις επιχειρήσεις-μέλη του στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και θα παρουσιάσει τις επόμενες δράσεις πολύ σύντομα».