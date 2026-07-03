Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Ναι» στην αναθεώρηση των ευρωπαϊκών κανόνων για συγχωνεύσεις και εξαγορές

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού δηλώνει τη στήριξή της στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση των Κατευθυντήριων Γραμμών που αφορούν τις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων, δηλαδή τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και η διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη βασίζονται σε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο ανταγωνισμού.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά στην επικαιροποίηση των Κατευθυντήριων Γραμμών, ενσωματώνοντας την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια εφαρμογής τους, τη σχετική νομολογία, καθώς και τις νέες οικονομικές και γεωπολιτικές συνθήκες. Οι συγκεκριμένες κατευθύνσεις προσδιορίζουν τον τρόπο αξιολόγησης των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων και τα κριτήρια βάσει των οποίων εξετάζεται αν μια συγχώνευση ή εξαγορά μπορεί να περιορίσει ουσιαστικά τον ανταγωνισμό, με στόχο την προστασία τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων, ενισχύοντας παράλληλα τη διαφάνεια και την ασφάλεια δικαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, μαζί με τις αντίστοιχες αρχές της Αυστρίας, του Βελγίου, της Τσεχίας, της Ιρλανδίας, της Ολλανδίας και της Πορτογαλίας, προχώρησε στη δημοσίευση κοινής δήλωσης σχετικά με το σχέδιο των νέων Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην κοινή τους τοποθέτηση, οι επτά αρχές υπογραμμίζουν ότι ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός εξακολουθεί να αποτελεί τον θεμελιώδη στόχο του ελέγχου των συγκεντρώσεων, καθώς λειτουργεί ως μοχλός για την ενίσχυση της καινοτομίας, της παραγωγικότητας και της μακροπρόθεσμης ευημερίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι κατά την αξιολόγηση μιας συγκέντρωσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη και ορισμένοι παράγοντες δημοσίου συμφέροντος, όπως η οικονομική ανθεκτικότητα, η βιωσιμότητα και η περαιτέρω εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία του ανταγωνισμού και τεκμηριώνονται με επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

Τέλος, οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού τονίζουν ότι η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά αποκομίζει σημαντικά οφέλη από τις οικονομίες κλίμακας όταν αυτές αναπτύσσονται σε συνθήκες ανοικτού και υγιούς ανταγωνισμού. Παράλληλα, αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες χρειάζονται ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον για να αναπτυχθούν και να συμβάλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της οικονομικής ισχύος της Ευρώπης.