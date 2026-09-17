Κομισιόν: Πρόταση για απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 13 ετών

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Reuters, πρότεινε μια σειρά υποχρεώσεων για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις υπηρεσίες διαμοιρασμού βίντεο, τα διαδικτυακά βιντεοπαιχνίδια και τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης που παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Η πρωτοβουλία αναμένεται να επηρεάσει μεταξύ άλλων το YouTube της Google, καθώς και το Facebook και το Instagram της Meta Platforms.
Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να υπογραμμίσει τις αυξανόμενες ανησυχίες διεθνώς σχετικά με τον αντίκτυπο των διαδικτυακών υπηρεσιών στην ασφάλεια και την υγεία των παιδιών.