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Κομισιόν: Πρόταση για απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 13 ετών
Ειδήσεις
11:37 - 17 Σεπ 2026

Κομισιόν: Πρόταση για απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 13 ετών

Reporter.gr Newsroom
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Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρότεινε την Πέμπτη (17/9) την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 13 ετών, καθώς και περιορισμούς στην πρόσβαση για παιδιά ηλικίας 13 έως 15 ετών, προειδοποιώντας για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι διαδικτυακές υπηρεσίες για τους ανηλίκους.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Reuters, πρότεινε μια σειρά υποχρεώσεων για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις υπηρεσίες διαμοιρασμού βίντεο, τα διαδικτυακά βιντεοπαιχνίδια και τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης που παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Η πρωτοβουλία αναμένεται να επηρεάσει μεταξύ άλλων το YouTube της Google, καθώς και το Facebook και το Instagram της Meta Platforms.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να υπογραμμίσει τις αυξανόμενες ανησυχίες διεθνώς σχετικά με τον αντίκτυπο των διαδικτυακών υπηρεσιών στην ασφάλεια και την υγεία των παιδιών.

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