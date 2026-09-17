Πιερρακάκης στο ΕΒΕΑ: Νέο πρόγραμμα €1,5 δισ. για τις ΜμΕ – Έως €5 δισ. η συνολική χρηματοδότηση

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο ΕΒΕΑ, υπογράμμισε ότι η στήριξη της επιχειρηματικότητας αποτελεί σταθερή κυβερνητική επιλογή από το 2019, σημειώνοντας ότι έχουν υλοποιηθεί 23 παρεμβάσεις για τη μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων και την ενίσχυση επενδύσεων και ανταγωνιστικότητας.

Ο υπουργός Οικονομικών στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών αναφέρθηκε στη βελτίωση βασικών οικονομικών δεικτών, όπως η ανεργία, το δημόσιο χρέος και οι επενδύσεις, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη αξιοπιστία. Παράλληλα, τόνισε ότι η μακροοικονομική πρόοδος πρέπει να μεταφράζεται σε οφέλη για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, με έμφαση στο κόστος ενέργειας, τη φορολογία και τη χρηματοδότηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως είπε, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας έχουν κινητοποιηθεί δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης 1,5 δισ. ευρώ, το οποίο μέσω μόχλευσης αναμένεται να κινητοποιήσει συνολικά 5 δισ. ευρώ.

Ο κ. Πιερρακάκης στάθηκε επίσης στη μείωση του ενεργειακού κόστους, με στόχο που έχει τεθεί από την κυβέρνηση στο 30%, καθώς και σε επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, δίκτυα, διασυνδέσεις και αποθήκευση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δημιουργία της δημόσιας πλατφόρμας «Συνέπεια», μέσω της οποίας θα καταγράφονται οι φορείς του Δημοσίου που καθυστερούν πληρωμές προς ιδιώτες.

Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογράμμισε τη σημασία της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, της τραπεζικής ένωσης και της ενίσχυσης της πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνή κεφάλαια. Ειδική αναφορά έκανε στην ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο δίκτυο της Euronext, εκτιμώντας ότι μπορεί να διευρύνει την πρόσβαση της ελληνικής αγοράς σε θεσμικούς επενδυτές.

Για το ιδιωτικό χρέος, ο υπουργός αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό, στην αύξηση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού και στις δυνατότητες ρύθμισης οφειλών έως και 240 δόσεις.

Κλείνοντας, ο κ. Πιερρακάκης έδωσε έμφαση στην παραγωγικότητα, τις επενδύσεις, την ψηφιοποίηση, την πράσινη μετάβαση, την εξωστρέφεια και τις δεξιότητες, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι η δημιουργία μιας οικονομίας με ισχυρότερη παραγωγική βάση. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της δημοσιονομικής αξιοπιστίας και της διατήρησης εφεδρειών για την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων.