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SKY express: Επένδυση σε νέο Airbus A320neo με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16:47 - 09 Ιουλ 2025

SKY express: Επένδυση σε νέο Airbus A320neo με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Reporter.gr Newsroom
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Ένα νέο Airbus A320neo, το οποίο συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία, υψηλή απόδοση και σημαντικά μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προστίθεται στο στόλο της SKY express.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, πρόκειται για το 11ο Airbus A320neo και το 28ο αεροσκάφος συνολικά, στο πλαίσιο της συνεπούς αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας. Η SKY συνεχίζει να διαθέτει τον νεότερο στόλο αεροσκαφών στην Ελλάδα, με μέσο όρο ηλικίας μόλις 4,5 έτη για τα Airbus neo και 2,7 έτη για τα ATR 72-600, αναβαθμίζοντας διαρκώς την ταξιδιωτική εμπειρία των επιβατών της.

Χαρακτηριστικά του νέου αεροσκάφους

Το νέο αεροσκάφος διαθέτει μοντέρνα καθίσματα με ενσωματωμένες θύρες USB, σημαντικά μειωμένα επίπεδα θορύβου στην καμπίνα και κινητήρες τελευταίας τεχνολογίας CFM LEAP-1A, με μειωμένη κατανάλωση καυσίμου και χαμηλότερα επίπεδα εκπομπών. Η επιλογή αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας να επενδύει αποκλειστικά σε τεχνολογικά εξελιγμένα αεροσκάφη, προκειμένου να υποστηρίζει το διαρκώς επεκτεινόμενο δίκτυό της.

Η επιλογή των κινητήρων τελευταίας γενιάς αποτελεί συνειδητή στρατηγική απόφαση της SKY express για την ενσωμάτωση τεχνολογιών που μειώνουν σημαντικά τις εκπομπές ρύπων και τον θόρυβο, ενώ παράλληλα ενισχύουν την απόδοση και την αξιοπιστία των πτήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η SKY είναι η μόνη ελληνική εταιρεία που επιχειρεί με αυτόν τον τύπο κινητήρα, πιστή στη δέσμευσή της για τεχνολογική υπεροχή και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Πρόσφατα, η εταιρεία ανακοίνωσε πέντε νέους διεθνείς προορισμούς, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ανάπτυξη, φτάνοντας συνολικά τους 26 διεθνείς προορισμούς ενώ συνεχίζει να διατηρεί το μεγαλύτερο δίκτυο εντός Ελλάδας με 33 προορισμούς.

Μέχρι και το φθινόπωρο του 2025, αναμένεται και η ένταξη ενός ακόμη Airbus 320neo, ενισχύοντας το στόλο της εταιρείας που πλέον θα απαριθμεί 29 αεροσκάφη.

O κ. Γιώργος Λιούμπης, General Manager της SKY express, δήλωσε: «Η παραλαβή του νέου Airbus A320neo σηματοδοτεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στην αναπτυξιακή μας πορεία. Η επένδυσή μας σε σύγχρονα αεροσκάφη με κινητήρες τελευταίας γενιάς και βέλτιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αντανακλά την προσήλωση της SKY express στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα, δημιουργώντας σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον της αεροπορίας στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε την Airbus, που μας δίνει τα εργαλεία να εξελισσόμαστε και να παρέχουμε στους επιβάτες μας διαρκώς το καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών και μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες».

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