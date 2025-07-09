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Φάμελλος κατά Μητσοτάκη: Καθεστώς που καλύπτει σκάνδαλα – Να παραιτηθεί η κυβέρνηση
Πολιτική
16:38 - 09 Ιουλ 2025

Φάμελλος κατά Μητσοτάκη: Καθεστώς που καλύπτει σκάνδαλα – Να παραιτηθεί η κυβέρνηση

Reporter.gr Newsroom
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Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να παραιτηθεί.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του τον κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί αποχώρησε μετά την ομιλία του και την απάντηση στο Νίκο Ανδρουλάκη: «Είναι απαράδεκτη, προσβλητική και απόδειξη του μεγέθους του πολιτικού προσώπου του κ. Μητσοτάκη ότι το βάζει στα πόδια και δεν κάθεται να ακούσει την κριτική. Λες και νομίζει ότι η Βουλή είναι μαγαζί του. Η λογική ότι στη βουλή έχουμε πλειοψηφία και κάνουμε ότι θέλουμε είναι προσβλητική. Αυτός είναι, καθεστώς Μητσοτάκη και μέσα στη Βουλή μιλάει και το βάζει στα πόδια» είπε.

Συνεχίζοντας την επίθεση σημείωσε: «Ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε κουβέντα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήλθε σήμερα εδώ, να γυρίσει προς τα πίσω γιατί δεν έχει να πει τίποτα για το τώρα. Βαράνε τα νταούλια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για εσάς, για το καθεστώς Μητσοτάκη. Βρισκόμαστε μπροστά σε μία τεράστια αποκάλυψη για ένα μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο που θα ξεπεράσει το 1 δισ.. Με τις πλάτες του κ. Μητσοτάκης έκλεψαν τα γαλάζια παιδιά, η γαλάζια συμμορία 1 δισ. Δεν ήξερε για τα Τέμπη, δεν ήξερε για τις υποκλοπές. Ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήξερε. Και τα ήξερε και τα κάλυπτε ο κ. Μητσοτάκης, για να γίνονται μπίζνες με το «φραπέ» και το «χασάπη»».

Για την στάση του ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε: «Για εμάς είναι υποχρέωση να κάνουμε την διερεύνηση και μέσα στην Βουλή. Προκαταρκτική Επιτροπή για την διερεύνηση των ευθυνών των υπουργών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ευθύνες κακουργηματικού επιπέδου. Και περιμένουμε κι άλλα στοιχεία. Και βλέπουμε και την αγωνία του κ. Μητσοτάκη και των υπουργών του». Ακόμα, επανέλαβε για μια ακόμα φορά την πεποίθηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυβέρνηση πρέπει να παραιτηθεί και να πραγματοποιηθούν εκλογές.

Απευθύνθηκε προς τον κ. Ανδρουλάκη: «Δεν μπορεί να γίνεται συμψηφισμός. Ο λαός μας λέει αποκαλύψετε την γαλάζια συμμορία και επιστρέψτε τα λεφτά στους αγρότες. Είναι ξεκάθαρη η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για τα πολιτικά πρόσωπα και για την περίοδο έρευνας. Πώς είναι δυνατόν να αφήνει ερωτήματα για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο αριθμός των αιγοπροβάτων το 2019 στην Κρήτη ήταν 2,4 εκατ. αιγοπρόβατα και το 2024 ήταν 7,8 εκατ. Αιγοπρόβατα;».

Απάντησε όμως και στα όσα είπε ο πρωθυπουργός για το 2015: «Έρχεται σήμερα για να αλλάξει την ατζέντα και να μιλήσει για δέκα χρόνια πίσω. Πρόκειται για σχέδιο αποδόμησης της αλήθειας για να έρθει μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη να κάνει πλιάτσικο. Σας προκαλώ να μιλήσουμε για το ποιο ήταν το αποτύπωμα της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ στο δημόσιο χρέος. Ποιος άφησε άδεια τα ταμεία το 2015; Ο ίδιος ήταν υπουργός μίας κυβέρνησης που άφησε την χώρα χρεοκοπημένη το 2015.

Να μιλήσουμε με στοιχεία: το 83% των φόρων επιβλήθηκαν μέχρι το 2014 και μόνο το 17% το 2015-2019. Οι περικοπές μισθών ήταν επτά προς ένα ανάμεσα στις δύο περιόδους. Το άθροισμα των πλεονασμάτων που μας υποχρέωναν οι δανειστές ήταν 16,2% στα δύο πρώτα μνημόνια και με τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν 6%. Και ήρθαν οι πολίτες τον Σεπτέμβριο του 2015 και έδωσαν εντολή στην κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα. Οι πολίτες λένε ότι το 2019 ζούσαν καλύτερα από ότι το 2024».

Αναφέρθηκε στις εξελίξεις στο μεταναστευτικό και στις σχέσεις με τη Λιβύη: «Ο πρωθυπουργός δεν είχε την επάρκεια και την επεξεργασία για να πει κάτι για αυτό που έγινε χθες το βράδυ. Τσιμουδιά για την απέλαση του υπουργού της Ελλάδας και του Ευρωπαίου επιτρόπου από το καθεστώς Χαφτάρ. Είναι μία απαράδεκτη κίνηση και ένα πρωτοφανές διπλωματικό φιάσκο. Εκθέτει η εξέλιξη τον κ. Γεραπετρίτη που έκανε επίσκεψη και έκανε λόγο για προσήλωση της κυβέρνησης της Λιβύης στο διεθνές δίκαιο. Γιατί ήταν αποτυχημένη η αποστολή του κ. Γεραπετρίτη; Και γιατί είναι αποτυχημένη η πολιτική έναντι της Λιβύης τα τελευταία έξι χρόνια; Γιατί κάνει επικίνδυνη ιδιωτικής χρήσης εξωτερική πολιτική».

Τελευταία τροποποίηση στις 09/07/2025 - 16:39
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