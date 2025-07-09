WSJ: Τα φαβορί του Τραμπ για τη διαδοχή του Πάουελ στην ηγεσία της Fed

Ο Κέβιν Γουόρς και ο (ομώνυμος) Κέβιν Χάσετ συγκαταλέγονται στα βασικά φαβορί του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη διαδοχή του Τζερόμ Πάουελ στην ηγεσία της Fed.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, από τους δύο, ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ θεωρείται το μεγαλύτερο φαβορί, ξεπερνώντας τον πρώην διοικητή της Fed Κέβιν Γουόρς. Η Journal ανέφερε ότι ο Χάσετ έχει συναντηθεί με τον Τραμπ δύο φορές τις τελευταίες ημέρες για να συζητήσουν τη θέση.

Ταυτόχρονα, το δημοσίευμα σημειώνει ότι ο Γουόρς αντιμετωπίζει κάποιο σκεπτικισμό από τους συμβούλους του Τραμπ, κυρίως από το παρελθόν του που επιχειρηματολόγησε κατά των μηδενικών επιτοκίων και του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων της κεντρικής τράπεζας, γνωστού ως ποσοτική χαλάρωση.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει αρκετές φορές ότι σκοπεύει να ορίσει σύντομα τον διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ και πρόσφατα σημείωσε ότι ο κατάλογος των τελικών υποψηφίων έχει μειωθεί σε «τρία ή τέσσερα άτομα» χωρίς να κατονομάσει ονόματα.