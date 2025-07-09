Ολυμπιακός: Τσάκος, Αγγελόπουλοι ενώνουν τις δυνάμεις τους στην Red ArrenA

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πολύ σημαντική συνεργασία με την οικογένεια Τσάκου, το νέο χορηγό της μπασκετικής ομάδας μέσω του νερού ArrenA.

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη 9/7 των αδελφών Αγγελόπουλοι με τον Νίκο Τσάκο έγινε γνωστό ότι το νερό ArrenA είναι ο νέος χορηγός του μπασκετικού Ολυμπιακού.

Μάλιστα, στη διάρκεια της συνέντευξης τόσο οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ όσο και ο Νίκος Τσάκος άφησαν ανοικτό το ενδεχόμενο της πιο στενής συνεργασίας τους στην ερυθρόλευκη ΚΑΕ καθότι οι δύο οικογένειες συνδέονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια με φιλικές σχέσεις.

Στις δηλώσεις του ο κ. Τσάκος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Για εμάς δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή. Πρώτα από όλα για τη φιλοξενία στον πατέρα μου. Εμείς όπως ξέρετε είμαστε του αλμυρού νερού, για τον Ολυμπιακό είμαστε και του γλυκού. Ευχαριστούμε για όσα έχετε κάνει, για τις χαρές που έχετε δώσει. Η πηγή μας είναι αστείρευτη. Στον Ολυμπιακό ταιριάζει μόνο η κορυφή. Εμείς θέλουμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλό καλοκαίρι, υγεία, νίκες και νερό ΑrrenA», ενώ συμπλήρωσε: «Είναι απλώς η αρχή. Η χημεία είναι δεδομένη με τα αδέλφια. Οι κ.κ. Αγγελόπουλοι είναι καθαροί άνθρωποι, όπως και το νερό μας».

Ο κ. Τσάκος ρωτήθηκε αν το όνομα ArrenA θα συνοδέψει και τo Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από τον Ολυμπιακό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το red arrenA νομίζω πως ταιριάζει στο ΣΕΦ».

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος πρόσθεσε: «Ας πάρουμε πρώτα το ΣΕΦ». Πάνω σε αυτό, οι αδελφοί Αγγελόπουλοι παρουσίασαν το μεγαλόπνοο σχέδιο του για την ενοποίηση του παραλιακού μετώπου από το ΣΕΦ έως το Ελληνικό με τον Γιώργο Αγγελόπουλο να τονίζει: «Οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει πλέον των τεσσάρων ετών. Το τελευταίο διάστημα έχει γίνει πρόοδος. Η σημερινή κατάσταση είναι η εξής. Έχει έρθει πλήρης συμφωνία ως προς την έκταση. Έχουν γίνει οι μελέτες και ο επιμερισμός του κόστους για τις εργασίες που πρέπει να γίνουν. Έχουν συμφωνηθεί αυτά. Υπάρχει μία εκκρεμότητα. Το δικό μας όραμα είναι να ενώσουμε το Μικρολίμανο με το Τάε Κβον Ντο. Να γίνει κάτι ενιαίο, φανταστικό. Αυτό είναι για τους δημότες του Πειραιά. Είναι αυτονόητο ότι το παραλιακό μέτωπο πρέπει να έχει μία συνέχεια, μία ενότητα. Έχουμε υποβάλλει ολοκληρωμένη πρόταση στην Κυβέρνηση. Οτιδήποτε γίνει στον περιβάλλοντα χώρο θα γίνει με δικά μας κεφάλαια. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αν δεν ολοκληρωθεί αυτό εντός των επομένων εβδομάδων, ο Ολυμπιακός δε θα μπορεί να μπει στο νέο γήπεδο πριν από το 2028-29. Κάτι που θα είναι καταστροφικό και ουσιαστικά θα μιλάμε για μια πριμοδότηση/επιδότηση του αντιπάλου με περισσότερα από 80 εκατομμύρια. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε κοντά. Μένει αυτή η εκκρεμότητα. Αν τελικά γίνει κάτι καταπληκτικό, αν όχι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε άλλη κατεύθυνση. Περιμένουμε τις τελικές αποφάσεις».



Όσο για το αν υπάρχει εναλλακτική λύση πλην του ΣΕΦ, ο κ. Αγγελόπουλος ξεκαθάρισε:

«Όχι δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο. Αν δοθεί το πράσινο φως θα πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αν δεν γίνει και πάλι στο ΣΕΦ είμαστε. Στο ΣΕΦ θα είναι ο Ολυμπιακός με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Απλά αν θέλετε μετά μπορούμε να πάμε στο γήπεδο και να δείτε σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Αν δεν γίνει τις επόμενες εβδομάδες θα είναι καταστροφικό για την ομάδα. Είναι παράλογο να παίζει η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης σε ένα γήπεδο που στάζει. Έχουμε υποβάλλει πρόταση στην Κυβέρνηση, η οποία μπορεί να γίνει αποδεκτή. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα, προκειμένου να ενοποιηθεί ο χώρος από το Μικρολίμανο μέχρι το Τάε Κβον Ντο. Δεν μπορεί το ΣΕΦ να μείνει μόνο του, τιμωρία. Θέλουμε ενιαίο παραλιακό μέτωπο».

