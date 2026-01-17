ΥΠΑ: Ξεκινούν τη Δευτέρα εργασίες αναβάθμισης υποδομών στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων έργων αναβάθμισης και συντήρησης του διαδρόμου προσγείωσης του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, ο κύριος διάδρομος θα παραμείνει κλειστός από τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 08:00 έως και την Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 07:00.

Σύμφωνα με σχετική της ανακοίνωση:

«Κατά τη διάρκεια των εργασιών το αεροδρόμιο θα παραμείνει επιχειρησιακά ανοικτό καθώς οι πτήσεις θα εξυπηρετούνται από το δεύτερο διάδρομο προσγείωσης του αερολιμένα με την υιοθέτηση απαραίτητων περιορισμών ασφαλείας. Ειδικότερα, το αεροδρόμιο θα εξυπηρετεί αεροπλάνα έως 72 θέσεων, και τα αεροπορικά δρομολόγια θα γίνονται από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι την δύση του ηλίου.

ΗΥΠΑέχει ήδη εκδώσει σχετικό NOTAMγια το ανωτέρω χρονικό διάστημα καθώς και Δελτίο Τύπου από τις 30 Νοεμβρίου 2025, ανακοινώνοντας τίς προγραμματισμένες εργασίες που θα λάβουν χώρα στο “Νίκος Καζαντζάκης”.Τα σχετικάτεχνικά έργα αναβάθμισης και συντήρησης του οδοστρώματος του βασικού διαδρόμου προσγείωσης πραγματοποιούνται με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του παρεχόμενου επιπέδου επιχειρησιακής ασφάλειας του αεροδρομίου.

Η χρονική περίοδος διεξαγωγής των έργων συντονίστηκεμε τις αεροπορικές εταιρίες και επιλέχθηκε βάσει των δεδομένων της επιβατικής κίνησης, με γνώμονα τημικρότερη δυνατή επίπτωση των μετακινήσεων των ταξιδιωτών προς και από την Κρήτη».