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Ηχηρή παρέμβαση Γκουτέρες: Έκανε λόγο για «κλιματικό χάος» και απαξίωση του διεθνούς δικαίου
Ειδήσεις
19:05 - 17 Ιαν 2026

Ηχηρή παρέμβαση Γκουτέρες: Έκανε λόγο για «κλιματικό χάος» και απαξίωση του διεθνούς δικαίου

Reporter.gr Newsroom
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Την έντονη ανησυχία του για τη σύμπλευση «ισχυρών παραγόντων» που, όπως είπε, επιδιώκουν να αποδυναμώσουν τη διεθνή συνεργασία, εξέφρασε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κατά την ομιλία του για την 80ή επέτειο από την πρώτη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Ο κ. Γκουτέρες, η θητεία του οποίου ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου, μίλησε στο Methodist Central Hall στο Λονδίνο, τον ιστορικό χώρο όπου, στις 10 Ιανουαρίου 1946, εκπρόσωποι 51 κρατών πραγματοποίησαν την εναρκτήρια συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς τότε η έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη δεν είχε ακόμη ανεγερθεί.

Ανοίγοντας την ομιλία του, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το Ηνωμένο Βασίλειο για τον «καθοριστικό του ρόλο» στη συγκρότηση του Οργανισμού και για τη διαχρονική του συμβολή ως «σταθερού υποστηρικτή της πολυμερούς συνεργασίας».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η διεθνής κοινότητα, χαρακτηρίζοντας το 2025 ως «μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά» για τη διεθνή συνεργασία και τις αξίες των Ηνωμένων Εθνών. Ειδική μνεία έκανε στην κλιματική κρίση, την οποία περιέγραψε ως «κλιματικό χάος», αλλά και στην ολοένα συχνότερη αμφισβήτηση και απαξίωση του διεθνούς δικαίου.

«Την ίδια στιγμή», σημείωσε, «παρατηρούμε ισχυρές δυνάμεις να ευθυγραμμίζονται με στόχο την υπονόμευση της διεθνούς συνεργασίας», εξέλιξη που, όπως τόνισε, απειλεί τη συλλογική ασφάλεια και τη σταθερότητα.

Παρά τις δυσκολίες, ο γενικός γραμματέας διαβεβαίωσε ότι ο ΟΗΕ συνεχίζει να προχωρά μπροστά, επικαλούμενος ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για την Ανοικτή Θάλασσα, την οποία χαρακτήρισε «υπόδειγμα σύγχρονης και αποτελεσματικής διπλωματίας».

Όπως επισήμανε, τα επιτεύγματα της διεθνούς συνεργασίας συχνά περνούν απαρατήρητα: «Οι πόλεμοι που αποτράπηκαν, οι λιμοί που δεν εκδηλώθηκαν και οι κρίσιμες διεθνείς συμφωνίες που επιτεύχθηκαν σπάνια γίνονται πρωτοσέλιδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την ομιλία του, απηύθυνε έκκληση προς τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών που παρευρίσκονταν στην εκδήλωση, ζητώντας τη διαρκή και ενεργή συμμετοχή τους. «Η συμβολή σας είναι σήμερα πιο αναγκαία από ποτέ», τόνισε.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/01/2026 - 18:12
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