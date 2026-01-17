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Φάμελλος από Περιστέρι: Να σταματήσουν τα υπερκέρδη και να στηριχθεί το εισόδημα των πολιτών
Πολιτική
18:10 - 17 Ιαν 2026

Φάμελλος από Περιστέρι: Να σταματήσουν τα υπερκέρδη και να στηριχθεί το εισόδημα των πολιτών

Reporter.gr Newsroom
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Μήνυμα υπέρ μιας πιο δημοκρατικής και προοδευτικής κοινωνίας έστειλε σήμερα (17/1) από το Περιστέρι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, εξαπολύοντας σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, ο κ. Φάμελλος υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική ευνοεί τα υπερκέρδη της ΔΕΗ και των τραπεζών, καθώς και συγκεκριμένα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, την ώρα που -όπως τόνισε- η κοινωνία δοκιμάζεται από την ακρίβεια και τη συμπίεση των εισοδημάτων.

«Βρισκόμαστε στο Περιστέρι γιατί αυτόν τον κόσμο εκπροσωπούμε», ανέφερε, σημειώνοντας ότι σκοπός της επίσκεψης ήταν η άμεση επαφή με εργαζόμενους, επαγγελματίες και τη δημοτική αρχή, προκειμένου να καταγραφούν οι πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Όπως είπε, το κυρίαρχο πρόβλημα σήμερα είναι η δυσκολία των πολιτών να ανταποκριθούν στις βασικές οικονομικές τους υποχρεώσεις και να “βγει ο μήνας”.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάλεσε τον πρωθυπουργό να εγκαταλείψει, όπως είπε, την υποκριτική στάση άμυνας και να προχωρήσει σε συγκεκριμένα μέτρα στήριξης, όπως η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, η ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και η καταβολή 13ης σύνταξης. Παράλληλα, έκανε λόγο για «νεκρή περίοδο» στην αγορά, επισημαίνοντας ότι η οικονομική ασφυξία είναι εμφανής στην καθημερινότητα των πολιτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τονίζοντας ότι απαιτείται ουσιαστική στήριξη των δήμων και των τοπικών κοινωνιών, όπως και του αγροτικού κόσμου και της αποκέντρωσης. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι κυβερνητικές επιλογές, όπως η κατάργηση των σχολικών επιτροπών στους μεγάλους δήμους, κινδυνεύουν να αφήσουν τα σχολεία χωρίς βασικά λειτουργικά μέσα.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε την ανάγκη συγκρότησης μιας ευρείας προοδευτικής ενότητας, σημειώνοντας ότι μόνο μέσα από τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων μπορεί να υπάρξει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το γεγονός ότι οι εκκλήσεις του για συμμαχίες δεν βρίσκουν ανταπόκριση, ανέφερε πως η κοινωνία ζητά ξεκάθαρα τη συνεννόηση των προοδευτικών κομμάτων ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Όπως τόνισε, το συμφέρον της κοινωνίας πρέπει να τίθεται πάνω από τις κομματικές επιδιώξεις και τους εγωισμούς, επισημαίνοντας ότι «η Αριστερά εκφράζει το συλλογικό “εμείς” της κοινωνίας και του λαού».

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