ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ελληνικό: «Χτύπησαν» εργοτάξιο της ΥΠΑ – Έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών, μήνυση κατά αγνώστων
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
19:01 - 30 Αυγ 2026

Ελληνικό: «Χτύπησαν» εργοτάξιο της ΥΠΑ – Έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών, μήνυση κατά αγνώστων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση δύο ατόμων που φέρονται να εισήλθαν, το βράδυ της Παρασκευής 28 Αυγούστου, σε εργοτάξιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό και να αφαίρεσαν καρούλια με καλώδια οπτικών ινών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, το υλικό προοριζόταν για την υλοποίηση σημαντικού έργου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Η συνολική αξία των καλωδίων δεν έχει μέχρι στιγμής προσδιοριστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ, οι δύο δράστες φέρονται να παραβίασαν την περίφραξη του εργοταξίου, κόβοντας το σχετικό σύρμα, και στη συνέχεια να εισήλθαν στον χώρο.

Το γεγονός ότι το εργοτάξιο φυλάσσεται από προσωπικό ιδιωτικής εταιρείας ασφάλειας αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές, οι οποίες διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η κλοπή.

Μέχρι στιγμής οι δύο άνδρες δεν έχουν εντοπιστεί. Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίησή τους, αλλά και για να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο κατάφεραν να απομακρύνουν το υλικό από τον φυλασσόμενο χώρο χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

ΥΠΑ: Θα καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού κλοπής καλωδίων από αγνώστους δράστες, που έγινε την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 και ώρα 19:27 στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ), της ΥΠΑ στο Ελληνικό.

Το συμβάν έγινε αντιληπτό από την ιδιωτική εταιρεία security που είναι αρμόδια για την φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΥΠΑ, η οποία ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές και έγινε καταγραφή.

Επίσης, ειδοποιήθηκε η ανάδοχος ιδιωτική εταιρεία που έχει αναλάβει την υλοποίηση εγκατάστασης του συστήματος Voice Communication and Recording System (VCRS) και έκανε απογραφή των υλικών.

Από το περιστατικό, δεν επηρεάζεται η υλοποίηση του έργου εγκατάστασης του συστήματος VCRS.

Η ΥΠΑ προβλέπεται να καταθέσει μήνυση κατ’ αγνώστων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τι έλεγε ο Στέφανος Μάνος για το Ελληνικό και δεν εισακούστηκε
Ανεμοδείκτης

Τι έλεγε ο Στέφανος Μάνος για το Ελληνικό και δεν εισακούστηκε

ΥΠΑ: Άνοδος 5,1% στην επιβατική κίνηση 24 αεροδρομίων για το επτάμηνο του 2026
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΥΠΑ: Άνοδος 5,1% στην επιβατική κίνηση 24 αεροδρομίων για το επτάμηνο του 2026

Επιτροπή Δεοντολογίας: Εισήγηση υπέρ της άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου
Πολιτική

Επιτροπή Δεοντολογίας: Εισήγηση υπέρ της άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις κατά της Κίνας για «κλοπή» μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης
Ειδήσεις

Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις κατά της Κίνας για «κλοπή» μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/08/2026 - 20:59

Ερντογάν: Πάνω από 100 δισ. δολάρια το κόστος των έργων της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας

Ειδήσεις
30/08/2026 - 20:30

Νέες φωτογραφίες του Νικολάς Μαδούρο μέσα από τη φυλακή στις ΗΠΑ

Νομίσματα
30/08/2026 - 20:29

Χρυσός και Bitcoin: Το «αδύναμο» δολάριο φουντώνει το ράλι – Οι νέες κινήσεις των επενδυτών

Πολιτική
30/08/2026 - 19:55

ΥΠΕΘΟ: Στο ΠΑΣΟΚ μοιράζουν ανέξοδες υποσχέσεις και στέλνουν τον λογαριασμό στους συνεπείς

Ειδήσεις
30/08/2026 - 19:44

Ναυάγιο στην Κερύνεια: «Βαθιά θλίψη» από τη Λευκωσία – 8 νεκροί, συνεχίζονται οι έρευνες διάσωσης

Πολιτική
30/08/2026 - 19:25

Πολιτική κόντρα με φόντο Σαμαρά: Τσιούτσιας κατά Μητσοτάκη – Σκληρή απάντηση Γεωργιάδη

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
30/08/2026 - 19:01

Ελληνικό: «Χτύπησαν» εργοτάξιο της ΥΠΑ – Έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών, μήνυση κατά αγνώστων

Πολιτική
30/08/2026 - 18:55

ΠΑΣΟΚ: Οι ΜμΕ δεν χρειάζονται άλλα επικοινωνιακά αφηγήματα, αλλά πολιτικές να σταθούν όρθιες

Οικονομία
30/08/2026 - 18:25

Χατζηδάκης: «Τα καταφέραμε» – Πλήρης απορρόφηση των €35,95 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης

Ειδήσεις
30/08/2026 - 17:56

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρή 11χρονη σε πισίνα ξενοδοχείου

Πολιτική
30/08/2026 - 17:50

Δένδιας: Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα ολιστικό σύστημα αποτροπής

Πολιτική
30/08/2026 - 17:17

Χρηστίδης: Το «καλάθι» του ΠΑΣΟΚ είναι το σχέδιο για να γίνει η καθημερινότητα καλύτερη

Ειδήσεις
30/08/2026 - 16:40

ΓΕΕΘΑ: Παρέδωσε στρατιωτικό υλικό στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου

Ειδήσεις
30/08/2026 - 16:20

Ιράν: Μήνυμα Χαμενεΐ για συσπείρωση των μουσουλμανικών χωρών απέναντι σε ΗΠΑ και Ισραήλ

Ειδήσεις
30/08/2026 - 15:43

Συναγερμός στην κατεχόμενη Κερύνεια: Ανατράπηκε σκάφος με 267 επιβαίνοντες – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, πληροφορίες για νεκρούς

Ειδήσεις
30/08/2026 - 15:40

Στα άκρα η κόντρα Ισραήλ–Τουρκίας: «Πόλεμος» ανακοινώσεων Ερντογάν–Νετανιάχου

Πολιτική
30/08/2026 - 15:10

Γερουλάνος στο Chios Festival: Κάθε δύναμη οφείλει να υπηρετεί τον Άνθρωπο και την αξιοπρέπειά του

Ειδήσεις
30/08/2026 - 14:50

Στο στόχαστρο της Κίνας τα αμερικανικά data centers – Η κρυφή εκστρατεία στα social media

Πολιτική
30/08/2026 - 14:20

ΠΑΣΟΚ: Δεν θα το επιτρέψουμε – Όχι σε παρεμβάσεις που υπονομεύουν το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων

Πολιτική
30/08/2026 - 13:58

Γραφάκος (ΥΠΕΝ): Στο «πληρώνω όσο πετάω» το επόμενο βήμα στη διαχείριση απορριμμάτων

Ειδήσεις
30/08/2026 - 13:20

Axios: Ο Ράτκλιφ (CIA) πρότεινε τριμερή Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι στην επίσκεψή του στη Μόσχα

Ειδήσεις
30/08/2026 - 12:59

Φορντ (Πρωθυπουργός Οντάριο): Απαντά στον Τραμπ με γιγαντιαία πινακίδα «Λίμνη Οντάριο, Τώρα και Πάντα»

Οικονομία
30/08/2026 - 12:30

ΟΠΕΚΑ: €180.870.552,89 καταβάλλονται σε 570.792 δικαιούχους την Δευτέρα 31/08/2026

Πολιτική
30/08/2026 - 12:25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί τα συμφέροντα των funds

Οικονομία
30/08/2026 - 12:10

Παπασταύρου: Νέος χωροταξικός χάρτης για επενδύσεις – Βιομηχανία, ΑΠΕ και Τουρισμός αλλάζουν τους κανόνες

Εργασιακά
30/08/2026 - 11:45

ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση στο Υπουργείο Οικονομικών για την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

Ειδήσεις
30/08/2026 - 11:22

Δημοψήφισμα Ισλανδία: «Όχι» στην ΕΕ με ηχηρό μήνυμα – Οι πολίτες υπερασπίστηκαν κυριαρχία και αλιευτικά ύδατα

Ειδήσεις
30/08/2026 - 11:10

Ρωσία: Προετοιμασίες για «μαζικές επιθέσεις» στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας

Ειδήσεις
30/08/2026 - 10:46

Ελβετία: Μακελειό σε rave party – Ένας νεκρός και 5 τραυματίες από πυροβολισμούς

Πολιτική
30/08/2026 - 10:17

Μητσοτάκης: Όλα τα νέα μέτρα, το Ταμείο Ανάκαμψης και τι περιλαμβάνει το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ