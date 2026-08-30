Ελληνικό: «Χτύπησαν» εργοτάξιο της ΥΠΑ – Έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών, μήνυση κατά αγνώστων

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση δύο ατόμων που φέρονται να εισήλθαν, το βράδυ της Παρασκευής 28 Αυγούστου, σε εργοτάξιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό και να αφαίρεσαν καρούλια με καλώδια οπτικών ινών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, το υλικό προοριζόταν για την υλοποίηση σημαντικού έργου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Η συνολική αξία των καλωδίων δεν έχει μέχρι στιγμής προσδιοριστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ, οι δύο δράστες φέρονται να παραβίασαν την περίφραξη του εργοταξίου, κόβοντας το σχετικό σύρμα, και στη συνέχεια να εισήλθαν στον χώρο.

Το γεγονός ότι το εργοτάξιο φυλάσσεται από προσωπικό ιδιωτικής εταιρείας ασφάλειας αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές, οι οποίες διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η κλοπή.

Μέχρι στιγμής οι δύο άνδρες δεν έχουν εντοπιστεί. Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίησή τους, αλλά και για να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο κατάφεραν να απομακρύνουν το υλικό από τον φυλασσόμενο χώρο χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

ΥΠΑ: Θα καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού κλοπής καλωδίων από αγνώστους δράστες, που έγινε την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 και ώρα 19:27 στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ), της ΥΠΑ στο Ελληνικό.

Το συμβάν έγινε αντιληπτό από την ιδιωτική εταιρεία security που είναι αρμόδια για την φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΥΠΑ, η οποία ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές και έγινε καταγραφή.

Επίσης, ειδοποιήθηκε η ανάδοχος ιδιωτική εταιρεία που έχει αναλάβει την υλοποίηση εγκατάστασης του συστήματος Voice Communication and Recording System (VCRS) και έκανε απογραφή των υλικών.

Από το περιστατικό, δεν επηρεάζεται η υλοποίηση του έργου εγκατάστασης του συστήματος VCRS.

Η ΥΠΑ προβλέπεται να καταθέσει μήνυση κατ’ αγνώστων.