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ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 0,5% της βιομηχανικής παραγωγής τον Ιούλιο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12:47 - 10 Σεπ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 0,5% της βιομηχανικής παραγωγής τον Ιούλιο

Reporter.gr Newsroom
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Οριακή υποχώρηση σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά και διορθωμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής παρουσίασε μείωση κατά 0,5% σε ετήσια βάση, σε αντίθεση με την ισχυρή άνοδο του 10,2% που είχε καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Παρά τη μηνιαία αύξηση 0,4% σε εποχικά διορθωμένη βάση, τα στοιχεία καταδεικνύουν επιβράδυνση στον ρυθμό ανάπτυξης της βιομηχανίας, με έντονες διακυμάνσεις ανά κλάδο.

Ακόμη, ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,4%. Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,4%.

Ο δείκτης του κλάδου κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση ενώ ο δείκτης του κλάδου βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, κατά τον Ιούλιο 2025 σε σχέση με τον Ιούνιο 2025. Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Ιουλίου 2025 με τους αντίστοιχους δείκτες του Ιουλίου 2024, η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων.

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Διαβάστε ολόκληρο το report της ΕΛΣΤΑΤ εδώ.

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