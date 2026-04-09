Μυτιληναίος: Ανεβάζει «στροφές» η Metlen από το 2026 – Οι μοχλοί ανάπτυξης για EBITDA €2 δισ.

Υπόσχεση για ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη έδωσε ο CEO της Metlen Ευάγγελος Μυτιληναίος, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας, δίνοντας το στίγμα της στρατηγικής και των προοπτικών για το τρέχον έτος, με έμφαση στη διακυβέρνηση, την ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους.

Ο κ. Μυτιληναίος τόνισε πως αποτελεί «απόλυτη υποχρέωσή» του να ανταποδώσει την εμπιστοσύνη με την οποία χτίστηκε η εταιρεία, με στόχο την ταχεία επιστροφή «στο μονοπάτι που πάντα αναγνώριζαν ως ταυτότητά της». Χαρακτηρίζοντας, μάλιστα, το 2025 ως «παρένθεση», υπογράμμισε ότι το τρέχον έτος αποτελεί μία χρονιά εξυγίανσης, πειθαρχίας και επιστροφής στην αναπτυξιακή τροχιά.

«Δεν πρόκειται για υπόσχεση για το μέλλον – αυτό ξεκινά από το 2026», είπε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας για το 2025.

Αμετάβλητες οι δεσμεύσεις προς τους μετόχους

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Μυτιληναίος τόνισε ότι οι δεσμεύσεις της εταιρείας προς μετόχους, πιστωτές και εργαζομένους παραμένουν αμετάβλητες, με επίκεντρο τη χρηστή διακυβέρνηση, τη χρηματοοικονομική πειθαρχία και την ανάπτυξη. Μάλιστα, όπως σημείωσε, έχε ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται ένα νέο σύστημα διαδικασιών, δομών διακυβέρνησης, μηχανισμών παρακολούθησης και αναφοράς, το οποίο ενισχύει σημαντικά την ανθεκτικότητα και τον έλεγχο της εταιρείας.

Παράλληλα, έχει τεθεί σε εφαρμογή μια πλήρως νέα διαδικασία για την έγκριση έργων, καθώς και για την παρακολούθηση, αναφορά και υλοποίησή τους.

Αναφερόμενος στους μετόχους της εταιρείας, τόνισε πως η Metlen παραμένει πιστή στη διαχρονική της δέσμευση απέναντι στους επενδυτές. Ενδεικτικό αυτού και η απόφαση για διανομή μερίσματος ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή, που υπερβαίνει το 35% που παραδοσιακά διανέμει η εταιρεία, ως αναγνώριση της εμπιστοσύνης των μετόχων.

Άλλωστε, όπως τόνισε ο κ. Μυτιληναίος, τα καθαρά κέρδη του 2025 δεν αποτυπώνουν πλήρως την υποκείμενη κερδοφορία της επιχείρησης, ενώ το 2026 θα επαναφέρει την εταιρεία σε τροχιά ώστε να πετύχει το στόχο για 2 δισ. EBITDA μεσοπρόθεσμα, ο οποίος όπως διαβεβαίωσε δεν επηρεάζεται από την πορεία του 2025.

Η επίτευξη του στόχου θα βασιστεί σε μία σειρά από τομείς, όπως είναι:

Η περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων ενέργειας

Η ενίσχυση του τομέα των μετάλλων

Η είσοδο σε νέες δραστηριότητες, όπως τα κρίσιμα μέταλλα, η κυκλική μεταλλουργία και η αμυντική βιομηχανία.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, στο αλουμίνιο αναμένονται διπλάσια κέρδη μεσοπρόθεσμα στα 410 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα ο τομέας των ΑΠΕ αναμένεται να αποδώσει EBITDA 520 εκατ. ευρώ μεσοπρόθεσμα, τα κρίσιμα μέταλλα 260 εκατ. ευρώ και 590 εκατ. ευρώ η ενέργεια.

Στρατηγικές πρωτοβουλίες – Σε «πρώτο πλάνο» τα κρίσιμα μέταλλα

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε και στη στρατηγική εξέλιξη της εταιρείας, με την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και την ένταξή της στον FTSE 100 να αποτελούν σημαντική επιβεβαίωση της επιτυχούς αναπτυξιακής της πορείας.

Σε επίπεδο στρατηγικών πρωτοβουλιών, ο CEO της Metlen τόνισε ότι η δραστηριότητα στα κρίσιμα μέταλλα, και ειδικότερα στο γάλλιο, εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, με τις πρώτες θετικές εξελίξεις να αναμένονται στο άμεσο μέλλον.

Παράλληλα, στάθηκε στη νέα πρωτοβουλία για τα Circular Metals (ανάκτηση μετάλλων, κυρίως κρίσιμων πρώτων υλών, από βιομηχανικά υποπροϊόντα, κατάλοιπα και απόβλητα παραγωγικών διαδικασιών), επισημαίνοντας ότι η πιλοτική μονάδα έχει ήδη τεθεί επιτυχώς σε λειτουργία, επιτυγχάνοντας ποσοστά ανάκτησης άνω του 95% για όλα τα βασικά υλικά.

Όπως τόνισε, μάλιστα, έχει ήδη εξασφαλιστεί σημαντικός όγκος πρώτης ύλης, ενώ η εταιρεία εξετάζει ενεργά πρόσθετες ευκαιρίες στην αγορά. Μετά την επιβεβαίωση της επιτυχούς λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας, αναμένεται να ληφθεί τελική επενδυτική απόφαση για μια νέα, σημαντικά μεγαλύτερη παραγωγική μονάδα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Μυτιληναίος και στον τομέα της άμυνας, ο οποίος – όπως εκτιμά ο ίδιος – θα συνεχίσει να αναπτύσσεται σημαντικά μεσοπρόθεσμα, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις ενισχύουν τον κύκλο αύξησης των αμυντικών δαπανών τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς.

ΑΠΕ: Αξιοσημείωτη αύξηση της ζήτησης

Σχετικά με την ανανεώσιμη ενέργεια, ο κ. Μυτιλιναίος τόνισε πως το τελευταίο διάστημα καταγράφεται αξιοσημείωτη αύξηση της ζήτησης στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα ωθεί πολλές χώρες να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ενεργειακή ασφάλεια και την εγχώρια παραγωγή.

Όπως υπογράμμισε, οι ΑΠΕ πλέον αποτελούν βασικό πυλώνα ενεργειακής ανεξαρτησίας, κι όχι απλώς ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως προς το κόστος και τη βιωσιμότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία αναμένεται να θέσει σε λειτουργία τον Ιούνιο ένα έργο αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες ισχύος 330 MW στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο του είδους του στη χώρα, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα σημαντικό μακροπρόθεσμα.

Παράλληλα, αναφερόμενος στη στρατηγική διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ο CEO της Metlen σημείωσε ότι στο εξής θα δοθεί προτεραιότητα σε έργα με εξασφαλισμένη πώληση, ενώ διαμορφώνεται ισχυρό ανεκτέλεστο για το 2026 και το 2027, ενισχυόμενο από την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας, της αποθήκευσης και της ζήτησης από δίκτυα και data centers.

Επενδυτική βαθμίδα

Ο κ. Μυτιληναίος τόνισε πως οι πρόσφατες εξελίξεις μετά τις αξιολογήσεις των S&P Global Ratings και Fitch Ratings ενισχύουν τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας.

Όπως σημείωσε, ο στόχος για την κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας παραμένει, με την εταιρεία να εκτιμά ότι έως το 2026 θα πληροί τις προϋποθέσεις για την επίτευξή του, διατηρώντας την απαιτούμενη χρηματοοικονομική πειθαρχία.

Προοπτικές για το 2026

Σχετικά με τις προοπτικές για το τρέχον έτος, ο κ. Μυτιληναίος ανέφερε ότι πιο αναλυτική καθοδήγηση για το 2026 θα δοθεί κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση της 21ης Μαΐου.

Στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής στρατηγικής, τόνισε ότι τα υψηλά επίπεδα τιμών στο London Metal Exchange, σε συνδυασμό με εξασφαλισμένες προμήθειες φυσικού αερίου, προσφέρουν σταθερότητα τόσο στον εφοδιασμό όσο και στις τιμές, ενισχύοντας τα περιθώρια κερδοφορίας.

Η εταιρεία διατήρησε ότι παραμένει σε μεγάλο βαθμό καλυμμένη (hedged) μέχρι και τα έτη 2027 και 2028, εφαρμόζοντας μια πειθαρχημένη στρατηγική διαχείρισης κινδύνου τόσο στον τομέα της ενέργειας όσο και στα μέταλλα. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι στο παρελθόν εταιρείες που δεν υιοθέτησαν αντιστάθμιση βρέθηκαν εκτεθειμένες σε σημαντικές πτωτικές διακυμάνσεις, τονίζοντας ότι όπου υπάρχει δυνατότητα hedging, είναι συνετό να αξιοποιείται.

Τέλος, αναφερόμενος στη METKA Α.Ε., επισήμανε την εξαιρετική απόδοσή της το 2025 και τις προοπτικές για ισχυρή ανάπτυξη το 2026, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι ο όμιλος συνεχίζει να στοχεύει σε δημόσια εγγραφή (IPO) της εταιρείας μέσα στα επόμενα τρίμηνα, εφόσον οι συνθήκες της αγοράς παραμείνουν ευνοϊκές.