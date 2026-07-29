Μυτιληναίος για γάλλιο: Συμφωνία-ορόσημο για Metlen, ελληνική βιομηχανία και ευρωπαϊκή μεταλλουργία

Τη στρατηγική σημασία της συμφωνίας της Metlen για την προμήθεια γαλλίου σε κορυφαία αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας, αλλά και τις ευρύτερες δυνατότητες που δημιουργούνται για την Ελλάδα και την Ευρώπη, ανέδειξε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Σε ανάρτησή του στο LinkedIn, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlen έκανε λόγο για μια «περήφανη και σημαντική στιγμή», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για την πρώτη μεγάλης κλίμακας εμπορική συμφωνία προμήθειας γαλλίου μεταξύ ευρωπαϊκού παραγωγού και κορυφαίας αμερικανικής εταιρείας τεχνολογίας.

Όπως σημείωσε ο κ. Μυτιληναίος, η συμφωνία αποτελεί σημαντικό ορόσημο όχι μόνο για τη Metlen, αλλά συνολικά για την ελληνική βιομηχανία και τον ευρωπαϊκό μεταλλουργικό κλάδο. Παράλληλα, τόνισε ότι ενισχύει την προσπάθεια δημιουργίας μιας πιο ασφαλούς και ανθεκτικής αλυσίδας εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών στην Ευρώπη.

Ο επικεφαλής της Metlen επισήμανε ακόμη ότι ο όμιλος συμβάλλει στην ενδυνάμωση της παραγωγικής ικανότητας της Ευρώπης σε στρατηγικής σημασίας υλικά, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για τη βιομηχανική ανάπτυξη και την τεχνολογική αυτονομία της ηπείρου.

Τέλος, προανήγγειλε ότι αναμένονται νέες εξελίξεις από τη δραστηριότητα Critical & Rare Metals του ομίλου, η οποία επικεντρώνεται στην παραγωγή και αξιοποίηση κρίσιμων και σπάνιων μετάλλων.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Ευάγγελου Μυτιληναίου

«Σήμερα είναι μια περήφανη και σημαντική στιγμή, καθώς ανακοινώσαμε την υπογραφή μιας μακροπρόθεσμης συμφωνίας για την προμήθεια γαλλίου σε κορυφαία αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας από τις ιστορικές εγκαταστάσεις του Αλουμινίου της Ελλάδος.

Από την πρώτη στιγμή, πίστεψα ακράδαντα σε αυτό το έργο.

Η εξασφάλιση της πρώτης μεγάλης εμπορικής συμφωνίας προμήθειας γαλλίου μεταξύ ενός ευρωπαίου παραγωγού και μιας κορυφαίας αμερικανικής εταιρείας τεχνολογίας αποτελεί ένα ορόσημο ιδιαίτερης σημασίας - όχι μόνο για τη Metlen, αλλά και για την ελληνική βιομηχανία, την ευρωπαϊκή μεταλλουργία και τις προσπάθειες της Ευρώπης να οικοδομήσει μια πιο ανθεκτική αλυσίδα εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών.

Αυτό είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση να τοποθετηθούν η Ελλάδα και η Ευρώπη πιο σταθερά στον παγκόσμιο χάρτη των Κρίσιμων Πρώτων Υλών και μια απόδειξη της τεχνογνωσίας και της αποφασιστικότητας των ομάδων μας σε ολόκληρη την εταιρεία.

Σε μια εποχή κατά την οποία η ανθεκτικότητα, η στρατηγική αυτονομία και η ασφάλεια των αλυσίδων εφοδιασμού αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τις δικές της παραγωγικές δυνατότητες σε υλικά που είναι απαραίτητα για το βιομηχανικό της μέλλον.

Γι’ αυτό το γάλλιο έχει σημασία».