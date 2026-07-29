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Υποχώρηση στις ευρωαγορές - Fed, τεχνολογικές μετοχές και πετρέλαιο στο επίκεντρο
Χρηματιστήρια
20:10 - 29 Ιουλ 2026

Υποχώρηση στις ευρωαγορές - Fed, τεχνολογικές μετοχές και πετρέλαιο στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
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Μικτά ήταν τα αποτελέσματα στις ευρωαγορές την Τετάρτη (29/7), με τη νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τις κρίσιμες ανακοινώσεις της Federal Reserve στις ΗΠΑ να βρίσκονται στο επίκεντρο των επενδυτών.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημείωσε πτώση 0,36% στις 644,59 μονάδες με τους περισσότερους δείκτες να κινούνται σε αρνητικό έδαφος.

Πιο αναλυτικά, ο γερμανικός DAX υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,06% στις 25,448.76 μονάδες, ενώ με αρνητικό πρόσημο ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση και ο γαλλικός CAC ο οποίος έχασε 0,60% στις 8,408.27 μονάδες. Αντίθετα, ο βρετανικός FTSE σημείωσε άνοδο 0,33% στις 10,907.20 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ κατέγραψε πτώση 1,71% στις 19,390.30 μονάδες, ενώ πτωτικά έκλεισε και ο ΜΙΒ του Μιλάνου αποδυναμωμένος κατά 0,52% στις 51,427.00 μονάδες.

Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, να σημειωθεί ότι τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα που κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές τράπεζες, αντισταθμίζονται από την διεθνή υποχώρηση που παρατηρείται στις τεχνολογικές μετοχές.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι οι τιμές του πετρελαίου «εκτοξεύτηκαν» νωρίτερα εκ νέου μετά τις νέες απειλητικές δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος του Ιράν.

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