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«Συναγερμός» στην Αίγυπτο: Πυρκαγιά σε δύο πλοία μεταφοράς LNG μετά από επίθεση drone
Ειδήσεις
19:31 - 29 Ιουλ 2026

«Συναγερμός» στην Αίγυπτο: Πυρκαγιά σε δύο πλοία μεταφοράς LNG μετά από επίθεση drone

Reporter.gr Newsroom
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Έκρηξη και πυρκαγιά σημειώθηκαν την Τετάρτη (29/7) σε αιγυπτιακό λιμάνι φόρτωσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στη Μεσόγειο Θάλασσα, έπειτα από επίθεση με drone, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις εταιρειών ναυτικής ασφάλειας και πηγών του κλάδου.

Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Ambrey, η οποία επικαλέστηκε αρχική αξιολόγηση του περιστατικού, ένα αμερικανικής ιδιοκτησίας πλοίο αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τουλάχιστον ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στο λιμάνι της Νταμιέτα στην Αίγυπτο.

Η Ambrey ανέφερε ότι το πλήρωμα του πλοίου απομακρύνθηκε με ασφάλεια, ενώ η πυρκαγιά που προκλήθηκε τέθηκε υπό έλεγχο.

Παράλληλα, η εταιρεία λιμενικών υπηρεσιών Inchcape ανακοίνωσε σε ξεχωριστή ενημέρωση ότι δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς φυσικού αερίου τυλίχθηκαν στις φλόγες στο λιμάνι της Νταμιέτα.

Σύμφωνα με τρεις πηγές από τον εμπορικό ναυτιλιακό κλάδο που μίλησαν στο Reuters, το drone έπληξε το πλωτό δεξαμενόπλοιο «Energos Winter», προκαλώντας πυρκαγιά η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε δεύτερο πλοίο, το «Gaslog Salem».

Δύο ξεχωριστές πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας ανέφεραν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από επίθεση με drone.

Μέχρι στιγμής, καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για το περιστατικό, ενώ δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές στις λιμενικές εγκαταστάσεις.

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