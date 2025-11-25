ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2% στις τιμές των υλικών για την κατασκευή νέων κτιρίων τον Οκτώβριο

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Ο δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων παρουσίασε αύξηση 2% τον Οκτώβριο του 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024 παρουσίασε αύξηση 2,0%, έναντι αύξησης 5,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,1% έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2024.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2024 - Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2023 - Οκτωβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 3,5%, έναντι αύξησης 5,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Οκτωβρίου 2025 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2024

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024 παρουσίασε αύξηση 2,0%. Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες:

Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Οκτωβρίου 2025 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2025

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,1%. Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες: