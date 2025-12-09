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Στασινός (ΤΕΕ): Μειώνεται η δόμηση σε Μύκονο και Σαντορίνη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
17:48 - 09 Δεκ 2025

Στασινός (ΤΕΕ): Μειώνεται η δόμηση σε Μύκονο και Σαντορίνη

Reporter.gr Newsroom
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Στην πορεία του ολοκληρωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο έργο για την έγκαιρη πρόβλεψη πλημμυρών, το Εθνικό Μητρώο Υποδομών για τη συντήρηση των έργων, καθώς και την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος με άμεσες παρεμβάσεις και μακροπρόθεσμα έργα, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργος Στασινός σε τοποθέτησή του στο 2ο Διεθνές Συνέδριο «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο» στέλνοντας σαφές μήνυμα για την ανάγκη ταχύτητας στον σχεδιασμό και τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων για την αντιμετώπιση των πιεστικών προβλημάτων.

Μιλώντας στο συνέδριο, που πραγματοποιείται 9 και 10 Δεκεμβρίου, στο κτίριο του Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος, επί της οδού Σίνα 16, στην Αθήνα, ο κ. Στασινός αναφέρθηκε στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό και εκτίμησε ότι τον Μάιο θα έχουν ολοκληρωθεί, σε ένα ποσοστό 70-80% οι μελέτες. Περιγράφοντας το μέγεθος του έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθούν περίπου 200 Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια σε 3 χρόνια, τη στιγμή που με τους μέχρι σήμερα ρυθμούς η Πολιτεία θα χρειαζόταν 100 χρόνια για να τα ολοκληρώσει. Μετά την ολοκλήρωση των μελετών θα υπάρξει επεξεργασία από επιτροπές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να φτάσουν στη συνέχεια τα σχέδια προς έγκριση από το ΣτΕ, όπως ανέφερε ο κ. Στασινός υπογραμμίζοντας την ανάγκη να γίνει η προετοιμασία υποδοχής των μελετών.

Μειώνεται η δόμηση σε Μύκονο και Σαντορίνη

Ερωτηθείς συγκεκριμένα για τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, ο κ. Στασινός έκανε γνωστό ότι έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για τα δύο νησιά και θα είναι τα δύο πρώτα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια καθώς μέσα στο 2026 θα φτάσουν επεξεργασμένα στο ΣτΕ.

Έφερε ως παράδειγμα τη Μύκονο όπου όπως είπε μειώνεται κατά 20-30-40% η δόμηση καθώς κάποιες περιοχές γίνονται προστατευόμενες αλλά κυρίως αυξάνεται η αρτιότητα που απαιτείται για τη δόμηση στα 8 στρ. και ειδικά για ξενοδοχειακές μονάδες στα 30 στρ., ενώ στη Σαντορίνη αυξάνεται ακόμα περισσότερο η αρτιότητα. Χαρακτήρισε ειδικά το σχέδιο για τη Σαντορίνη «υπερβολικά συντηρητικό», καθώς θα μείνουν ελάχιστα αξιοποιήσιμα ακίνητα για νέες τουριστικές εγκαταστάσεις, ωστόσο, πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή είναι τελείως παγωμένη η δόμηση για τουριστικές εγκαταστάσεις και στα δύο νησιά και θα πρέπει να προχωρήσει ο σχεδιασμός.

Παρατήρησε δε, ότι «πολλά εξαρτώνται από το τι θέλει κάθε δήμαρχος» προσθέτοντας ότι «η δουλειά πρέπει να ολοκληρωθεί. Αντί να κάνουμε μία καθαρά επιστημονική δουλειά, το κομμάτι της πολιτικής πίεσης παίζει σημαντικό ρόλο, δεν είναι πολύ σωστό, αλλά το να μην έχουμε πολεοδομικό σχεδιασμό είναι χειρότερο».

Ο κ. Στασινός εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις εξελίξεις στο ζήτημα της δόμησης γενικότερα, αναφερόμενος στην αλλαγή του οικοδομικού κανονισμού μέσα στο 2026, που ως Προεδρικό Διάταγμα θα έχει και την έγκριση του ΣτΕ προκειμένου να αποφεύγονται ζητήματα αντισυνταγματικότητας, καθώς και στη μεταφορά των ΥΔΟΜ στο Κτηματολόγιο. Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να υπενθυμίσει παραδείγματα όπου διαφορετικοί υπάλληλοι στην ίδια Πολεοδομία ακολουθούν διαφορετική στάση ως προς την έκδοση ή όχι αδειών, ενώ στηλίτευσε συμπεριφορές δημάρχων «που ακόμα και σήμερα, δίνουν διαταγή να μην εφαρμόζεται ο νόμος. Δεν μπορεί να είναι παράνομος ο δήμαρχος και να τον κοιτάμε».

Αναγκαία η έγκαιρη πρόβλεψη πλημμυρών

Στη συζήτηση με τον δημοσιογράφο Στέλιο Μορφίδη με θέμα «Από τον σχεδιασμό των ανθεκτικών υποδομών στην εφαρμογή: Σύγχρονα πρότυπα, ψηφιοποίηση και νέες τεχνολογίες» ο κ. Στασινός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της έγκαιρης πρόβλεψης κινδύνων όπως οι πλημμύρες, με αφορμή και τα πρόσφατα έντονα φαινόμενα.

Όπως τόνισε, οι πλημμύρες «έχουν και τη μεγαλύτερη πολιτική ευθύνη καθώς είναι δυνατόν να προβλεφθούν σε αντίθεση με έναν σεισμό». Υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξουν συστήματα έγκαιρης πρόβλεψης και ειδοποίησης των πολιτών καθώς και εντοπισμού των πιο ευάλωτων περιοχών που αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Ο κ. Στασινός αναφέρθηκε στο σχετικό έργο που έχει προτείνει στην Πολιτεία το ΤΕΕ και εκτίμησε ότι θα προχωρήσει προκειμένου να είναι έτοιμο μέσα στην επόμενη τριετία. Υπενθύμισε ότι υπάρχουν master plan που θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να προχωρήσουν τα απαραίτητα έργα. Στο σημείο αυτό σχολίασε ότι στη χώρα «σήμερα κάνουμε έργα για τα οποία έχουμε έτοιμες ή ώριμες μελέτες, δεν κάνουμε προτεραιοποίηση έργων με βάση τις ανάγκες μας, για αυτό γίνονται στην τύχη».

Να «τρέξουν» άμεσα και μακροπρόθεσμα έργα για το κυκλοφοριακό

Με αφορμή τις πρόσφατες βροχοπτώσεις και την παράλυση στις μετακινήσεις που προκαλούν τέτοια φαινόμενα στην Αττική, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ έθεσε έντονα το ζήτημα των παρεμβάσεων, τόσο των άμεσων για πρόσκαιρη ανακούφιση, όσο και των μακροπρόθεσμων έργων.

Επανέλαβε τις προτάσεις που έχει κάνει για τον περιορισμό των φορτηγών από τις 7 έως τις 10 το πρωί, σε πρώτη φάση, μέτρο που θα πρέπει να ισχύσει και για τις απογευματινές ώρες μεταξύ 4 έως 7. Σε ό,τι αφορά τα μεγάλα έργα υποδομών, τόνισε ότι θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει η επέκταση της Λ. Κύμης, ο οδικός άξονας Ελευσίνας – Θηβών και η ένωση της Περιφερειακής Υμηττού με τη Λ. Βουλιαγμένης.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ υπογράμμισε την αξία των μέσων μαζικής μεταφοράς στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού ειδικά στην Αττική, ωστόσο, προχώρησε σε μία απαισιόδοξη πρόβλεψη ότι η Γραμμή 4 του μετρό «δεν θα γίνει ούτε το 2032» και εξήγησε ότι «δεν ασχολείται κανείς με το χρονοδιάγραμμα, ούτε κανείς έχει συνέπειες όταν το χρονοδιάγραμμα δεν τηρείται, και αυτές φτάνουν στον πολίτη».

«Να διεκδικήσουμε ευρωπαϊκούς πόρους για τη συντήρηση υποδομών»

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ αναφέρθηκε εκτενώς και στο ζήτημα των συντηρήσεων των υποδομών, σημειώνοντας ότι είναι γηρασμένες, ενώ «σημαντικές οικονομίες έχουν σοβαρά προβλήματα και σχεδιάζουν συντηρήσεις - κάτι που θα φτάσει και σε μας με τον άγριο τρόπο».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο Εθνικό Μητρώο Υποδομών που έχει ολοκληρώσει το ΤΕΕ και αποτελεί μία πλατφόρμα εισαγωγής δεδομένων για όλες τις υποδομές της χώρας προκειμένου να καταγραφεί τι υπάρχει και σε τι κατάσταση. Σημείωσε τη διστακτικότητα κυρίως της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εισαγωγή δεδομένων καθώς δεν υπάρχουν κονδύλια για τις συντηρήσεις.

Ο κ. Στασινός επανέλαβε την ανάγκη για διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων που θα κατευθυνθούν στις συντηρήσεις υποδομών αλλά και εισαγωγής νέων εργαλείων όπως η χρονική επέκταση παραχωρήσεων για την ανάληψη έργων συντήρησης από τον παραχωρησιούχο. Σημείωσε, επίσης, ότι αν πιεστούν οι υπεύθυνοι για τις υποδομές με κάποιου είδους πέναλντι για φυσικά πρόσωπα, τότε θα είναι αποτελεσματική η εισαγωγή δεδομένων στο Εθνικό Μητρώο Υποδομών.

Έφερε ως παράδειγμα τη σχετική υποχρεωτικότητα που υπήρξε στον προσεισμικό έλεγχο δημόσιων κτιρίων, έργο που έτρεξε το ΤΕΕ και μέσα σε 1,5 χρόνο ελέγχθηκαν περίπου 33.000 κτίρια, όταν τα προηγούμενα 50 χρόνια είχαν γίνει 100 έλεγχοι.

Σημειώνεται ότι, η διοργάνωση του συνεδρίου τελεί υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας την υψηλή θεσμική σημασία και το αναβαθμισμένο επίπεδο διαλόγου, που προωθεί το ΤΜΕΔΕ στο κρίσιμο πεδίο της βιώσιμης ανάπτυξης.

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