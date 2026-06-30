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Θεσσαλονίκη: Εξάρθρωση κυκλώματος με οπαδικό υπόβαθρο - 19 συλλήψεις
Ειδήσεις
14:44 - 30 Ιουν 2026

Θεσσαλονίκη: Εξάρθρωση κυκλώματος με οπαδικό υπόβαθρο - 19 συλλήψεις

Reporter.gr Newsroom
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Σε 19 συλλήψεις προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την εξάρθρωση φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται ότι διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες εντός αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ φέρονται να εμπλέκονται και σε οπαδικής φύσης επιθέσεις, ληστεία και άλλες αξιόποινες πράξεις.  

Πιο αναλυτικά, η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το τελευταίο 24ωρο σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο. Συνολικά συνελήφθησαν 19 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και επιπλέον πρόσωπα. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ο οποίος αναζητείται, καθώς σύμφωνα με εκτιμήσεις βρίσκεται στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως επικεφαλής διώκεται ήδη για το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία στο πλαίσιο της υπόθεσης της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη, που σημειώθηκε τον περασμένο Μάρτιο στην Καλαμαριά. Στη δικογραφία φέρεται επίσης να περιλαμβάνεται και ο 23χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη συγκεκριμένη ανθρωποκτονία και βρίσκεται ήδη προσωρινά κρατούμενος.

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο. Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν προέκυψε ότι τα φερόμενα ως μέλη της οργάνωσης δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών τόσο στο γήπεδο ποδοσφαίρου όσο και στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ, όπου αγωνιζόταν η ομάδα που υποστήριζαν.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ακόμη την εμπλοκή της οργάνωσης σε ληστεία με θύμα οπαδό αντίπαλης ομάδας, από τον οποίο φέρεται να αφαιρέθηκε δίκυκλη μοτοσικλέτα. Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται περιστατικά οπαδικής βίας, απειλές, καθώς και μία απόπειρα εμπρησμού ισόγειου χώρου πολυκατοικίας, όπου στο παρελθόν στεγαζόταν σύνδεσμος φιλάθλων αντίπαλου σωματείου της Θεσσαλονίκης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η δράση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης εκτείνεται χρονικά από το 2021, ενώ αρκετές από τις αποδιδόμενες πράξεις φέρονται να τελέστηκαν μετά τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 17 άτομα στη Θεσσαλονίκη και ακόμη δύο στη Μύκονο. Οι συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν ενώπιον της εισαγγελέως Πρωτοδικών, η οποία τους παρέπεμψε σε ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών προκειμένου να απολογηθούν.

Σε βάρος τους ασκήθηκαν, κατά περίπτωση, ποινικές διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ληστεία και ηθική αυτουργία σε ληστεία, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών τόσο εντός όσο και εκτός εγκληματικής οργάνωσης, υπόθαλψη εγκληματία, πρόκληση σωματικών βλαβών με αθλητικό υπόβαθρο, βιαιοπραγίες και απειλές σε αθλητικούς χώρους, απόπειρα εμπρησμού, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και για άλλα αδικήματα. Οι διώξεις ασκήθηκαν με την εφαρμογή των επιβαρυντικών διατάξεων της αθλητικής νομοθεσίας.

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