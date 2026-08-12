Νέοι ισχυροί άνδρες των Λέικερς οι Τζος Κούσνερ και Μπομπ Άιγκερ με deal άνω των $12 δισ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πουλήθηκαν σε επενδυτικό όμιλο με επικεφαλής τον Τζος Κούσνερ και τον Μπομπ Άιγκερ έναντι περισσότερων από 12 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το ESPN.

Η συμφωνία προκαλεί αίσθηση όχι μόνο λόγω του τιμήματος – πρόκειται για τιμή-ρεκόρ για την πώληση οποιασδήποτε αθλητικής ομάδας – αλλά και επειδή μόλις πέρυσι είχε αλλάξει χέρια το πλειοψηφικό πακέτο της θρυλικής ομάδας του NBA. Τότε, η οικογένεια Μπας πούλησε τον έλεγχο των Λέικερς στον Μαρκ Γουόλτερ, ιδιοκτήτη των Λος Άντζελες Ντότζερς και διευθύνοντα σύμβουλο της TWG Global, έναντι 10 δισ. δολαρίων.

Ο Κούσνερ, αδελφός του Τζάρεντ Κούσνερ – γαμπρού του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ – και ο Άιγκερ, πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Disney, θεωρούνταν τα φαβορί για την απόκτηση μιας ομάδας μέσω της επικείμενης επέκτασης του NBA στο Λας Βέγκας.

Την ίδια στιγμή, άλλες εταιρείες του Γουόλτερ βρίσκονται υπό ομοσπονδιακή έρευνα για φερόμενη απάτη, όπως έχουν μεταδώσει το Bloomberg News και άλλα μέσα ενημέρωσης.

«Ως άνθρωποι που αγαπάμε το NBA σε όλη μας τη ζωή, νιώθουμε τεράστια τιμή για την ευκαιρία να αναλάβουμε την ευθύνη των Λος Άντζελες Λέικερς, ενός από τα πιο εμβληματικά αθλητικά franchise στον κόσμο. Τρέφουμε βαθύ σεβασμό για την ηγεσία και το όραμα του Τζέρι και της Τζίνι Μπας», δήλωσαν ο Κούσνερ και ο Άιγκερ, σύμφωνα με το ESPN.

«Η μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας είναι να χτίσουμε πάνω σε αυτή τη σπουδαία παρακαταθήκη, να διεκδικούμε τη νίκη στο υψηλότερο επίπεδο και να υπηρετούμε αυτή την εξαιρετική ομάδα, τους φιλάθλους της και την πόλη του Λος Άντζελες».