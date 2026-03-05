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ΠΙΝΔΟΣ: Ο μεγαλύτερος ελληνικός συνεταιρισμός στους 6 κορυφαίους Growth Winners των Growth Awards 2026
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
11:31 - 05 Μαρ 2026

ΠΙΝΔΟΣ: Ο μεγαλύτερος ελληνικός συνεταιρισμός στους 6 κορυφαίους Growth Winners των Growth Awards 2026

Reporter.gr Newsroom
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Η βράβευση της ΠΙΝΔΟΣ στα Growth Awards αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας των ανθρώπων του Συνεταιρισμού και της σταθερής αναπτυξιακής του πορείας με βάση όσα αναφέρει  η διοίκηση που τονίζει ότι η διάκριση αυτή ανήκει στους περισσότερους από 600 πτηνοτρόφους- μέλη και στους 1.700 εργαζομένους που συμβάλλουν καθημερινά στην εξέλιξη του Συνεταιρισμού. Παράλληλα, αποτελεί δέσμευση για τη συνέχιση μιας συνεταιριστικής αναπτυξιακής πορείας που στηρίζει την ελληνική παραγωγή, την περιφερειακή οικονομία και την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων.  

Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων ΠΙΝΔΟΣ συγκαταλέγεται στους 6 κορυφαίους GrowthWinners των GrowthAwards, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική πορεία του και τη σημαντική συμβολή του στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, η ΠΙΝΔΟΣ αναδείχθηκε και ανάμεσα στις 18 πιο δυναμικές επιχειρήσεις της χώρας, Growth Pioneers, επισφραγίζοντας την προσήλωση με κατεύθυνση την ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια μέσα από στοχευμένες επενδύσεις, τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών της υποδομών και τη συνεχή ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Τα Growth Awards διοργανώνονται για ένατη χρονιά από την Eurobank και την Grant Thornton και αναδεικνύουν επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για τις οικονομικές τους επιδόσεις, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και τη συμβολή τους στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Η διάκριση αυτή ενισχύει το όραμά του να συνεχίσει να προσφέρει στους καταναλωτές προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, με τη νοστιμιά και την αξιοπιστία που αποτελούν διαχρονική εγγύηση του Συνεταιρισμού.

Με σταθερό προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξέλιξη του κλάδου, όπως αναφέρεται, η ΠΙΝΔΟΣ συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον της ελληνικής πτηνοτροφίας, παραμένοντας ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της και ανοίγοντας νέους δρόμους για την ελληνική αγροδιατροφική παραγωγή.

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