Nail Awards: Γιορτή δημιουργικότητας και ομορφιάς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

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Με φόντο την Ακρόπολη και σε μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκαν τα δεύτερα κατά σειρά NAIL AWARDS, στο SKYFall Cocktail Bar, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στους επαγγελματίες του nail art, τις εταιρείες του κλάδου και τα προϊόντα που πρωταγωνιστούν στον χώρο της ομορφιάς.

Τα NAIL AWARDS διοργανώθηκαν από τη Fashion Full Advertising, σε συνεργασία με την Eyesweb.gr Influencers Agency, με στόχο να αναδείξουν και να τιμήσουν τη δημιουργικότητα, το ταλέντο και την επαγγελματική δραστηριότητα των Nail Artists, καθώς και τις εταιρείες και τα προϊόντα που συμβάλλουν στην εξέλιξη του κλάδου.

Η διοργάνωση συγκέντρωσε επαγγελματίες του nail art, εκπροσώπους εταιρειών, Nail Artists και λάτρεις του χώρου, δημιουργώντας έναν κοινό τόπο συνάντησης για ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος για την αισθητική, τη δημιουργία και την καινοτομία.

Στόχος των NAIL AWARDS είναι να φέρουν κοντά Nail Artists, Nail Brands και φίλους του χώρου από ολόκληρη την Ελλάδα και όχι μόνο, αναδεικνύοντας τις νέες τάσεις και επιβραβεύοντας τη σκληρή δουλειά, την πρωτοτυπία και τα ξεχωριστά ταλέντα της βιομηχανίας ομορφιάς.

Η διοργάνωση αποτελεί ιδέα του Γιώργου Κουτούλια, ιδρυτή και διοργανωτή των Models – Influencers Awards, ο οποίος έχει παρουσία δύο δεκαετιών στον χώρο. Στη διοργάνωση συμμετείχαν επίσης η Director του περιοδικού Estetica, Φρύνη Λάτου, και η Τζένη Οικονόμου, PR και Fashion Consultant.

Σημαντικό ρόλο στη διοργάνωση είχε η Οργανωτική και Κριτική Επιτροπή, τα μέλη της οποίας διαθέτουν πολυετή εμπειρία στον χώρο και συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων και των συμμετοχών.

Οι βραβεύσεις

Στην κατηγορία Εταιρείες – Προϊόντα βραβεύθηκαν:

LALOO Cosmetics

KENZAI NAILS

PURE LUXE NAILS

Στην κατηγορία Nail Artists & Salons βραβεύθηκαν:

NAILERY

CATALEYLA NAILS

FANCY NAILS by NANCY

NAIL HABITS

PRINCESS NAILS BY VOULA

NYXOMANIA PERISTERI

GOLDEN SWAN NAILS

JOLIE NAIL PAGRATI

JLA BEAUTY SALON

LOVE NAILS & MORE VOULA

LOVE NAILS & MORE NEA SMIRINI

IKONU BEAUTY SALON

Στην κατηγορία Nail Seminars – Academies διακρίθηκε το:

- AMERICAN STYLE NAILS

Στην κατηγορία Best Nail Franchise βραβεύθηκε το:

- LOVE NAILS & MORE

Ειδική διάκριση στην κατηγορία Podology απονεμήθηκε στη:

- MEDIFOOT Cosmetics

Την εκδήλωση πλαισίωσαν, παράλληλα, εντυπωσιακά Fashion Shows των ELDAS DESIGN και AESTETHE by Giota Papoytsogloy, προσθέτοντας ένα ακόμη στοιχείο μόδας και αισθητικής στη βραδιά των βραβεύσεων.