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GROWTH AWARDS 2026: Οι νικητές των βραβείων της Eurobank και της Grant Thornton
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21:09 - 03 Μαρ 2026

GROWTH AWARDS 2026: Οι νικητές των βραβείων της Eurobank και της Grant Thornton

Reporter.gr Newsroom
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Η Eurobank και η GrantThornton βράβευσαν για 9η χρονιά τις έξι (6) ελληνικές επιχειρήσεις που ξεχώρισαν για την προσήλωσή τους στην αριστεία και την καινοτομία, επαναπροσδιορίζοντας τους κανόνες του επιχειρείν και επιβεβαιώνοντας ότι η ανάπτυξη προκύπτει όταν οι επιχειρήσεις τολμούν να υπερβαίνουν τα καθιερωμένα.

Οι 6 GrowthWinners αναδείχθηκαν με βάση τη συνολική επιχειρηματική τους επίδοση, τη στρατηγική κατεύθυνση, τη δυναμική ανάπτυξηςκαι τη συμβολή στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. Τα αποτελέσματα ανακοίνωσαν οι Πρόεδροι της Επιτροπής Βράβευσης των GrowthAwards2026, κ.κ. Γιώργος Π. Ζανιάς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobankκαι Βασίλειος Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος της GrantThornton.

Οι φετινοί GrowthWinners διακρίθηκαν για την ικανότητά τους να διαμορφώνουν νέες αναπτυξιακές κατευθύνσεις, μετατρέποντας με ευελιξία και τόλμη παραδοσιακές πρακτικές σε στρατηγικές ευκαιρίες βιώσιμης προόδου μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον κλιμακούμενων προκλήσεων.

Οι Growth Winners 2026 είναι οι εταιρείες:

  • ANFARM HELLAS S.A.
  • subsea
  • KAPACHIM S.A.
  • KOTRONIS PACKAGING
  • ΠΙΝΔΟΣΑ.Π.Σ.Ι.
  • NUMAN

Στο πλαίσιο της διαρκούς εξέλιξης και ενίσχυσης του θεσμού των Growth Awards, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων (Nomination Committee) εισηγήθηκε φέτος την απονομή μίας Τιμητικής Διάκρισης, με στόχο την ανάδειξη της διαχρονικής επιχειρηματικής αριστείας. Η πρωτοβουλία αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον θεσμό, επιβραβεύοντας επιχειρήσεις που αποτελούν σταθερό σημείο αναφοράς για τη στρατηγική τους συνέπεια, τη βιώσιμη ανάπτυξή τους και τη μακροχρόνια συνεισφορά τους στον ευρύτερο επιχειρηματικό χώρο και την ελληνική οικονομία. Η επιλογή της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε κατόπιν αξιολόγησης των οικονομικών της επιδόσεων και βασικών ποιοτικών κριτηρίων από τα μέλη της Επιτροπής Βράβευσης.

Την Τιμητική Διάκριση έλαβε φέτος η εταιρεία:

  • ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

που διακρίθηκε για τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία, την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της, καθώς και τη διαχρονική εμπιστοσύνη που έχει οικοδομήσει στην ελληνική αγορά.

Η βράβευση των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο πλαίσιο της τελετής απονομής των GrowthAwards 2026, την οποία τίμησε με την παρουσία του ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης. Το παρών έδωσαν, επίσης,περισσότεροι από 2.000 εκπρόσωποι της Πολιτείας, της επιχειρηματικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και στελέχη της Eurobank και της Grant Thornton.

Στην ομιλία του κατά την έναρξη της τελετής, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank, κ. Γιώργος Π. Ζανιάς, επισήμανε: «Ως σταθερό σημείο αναφοράς για την ελληνική επιχειρηματικότητα που καινοτομεί και διακρίνεται, τα GrowthAwardsαναδεικνύουν για 9η διαδοχική χρονιά την αξία της καινοτομίας και της προσήλωσης στην επιχειρηματική αριστεία,σε ένα περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας και προκλήσεων. Μένοντας προσηλωμένοι σε μία φιλοσοφία αναπτυξιακής πρωτοπορίας, οι φετινοί Growth Winners δείχνουν τον δρόμο για ένα πρότυπο προόδου που υπερβαίνει καθιερωμένες νόρμες και παραδοσιακούς κανόνες, διαμορφώνοντας νέες προοπτικές για μελλοντική ανάπτυξη. Η Eurobank στέκεται σταθερά δίπλα στην υγιή επιχειρηματικότητα που καινοτομεί, επενδύει και συμβάλλει ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.».

Σχολιάζοντας τη φετινή διοργάνωση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton, κ. Βασίλειος Καζάς, δήλωσε: «Μέσα από τον θεσμό των Growth Awards αναδεικνύεται διαχρονικά η επιχειρηματική αριστεία και η δημιουργική τόλμη. Η πρωτοβουλία αυτή τιμά επιχειρήσεις που μετατρέπουν το όραμα σε πράξη, την καινοτομία σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τις προκλήσεις σε ευκαιρίες βιώσιμης εξέλιξης. Οι διακρίσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τη δυναμική μιας Ελλάδας που εξελίσσεται, επενδύει στη γνώση και τη συνεργασία και διεκδικεί με αυτοπεποίθηση τον ρόλο της στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η ετήσια έρευνα της Grant Thornton για το ελληνικό επιχειρείν, η οποία αποτυπώνει τις προσδοκίες, τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. Τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν, μεταξύ άλλων, τη σημασία των στρατηγικών ανάπτυξης, των επενδύσεων, της καινοτομίας και της προσαρμοστικότητας, ως βασικών παραγόντων βιώσιμης προόδου και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Οι σύγχρονες προκλήσεις και οι προοπτικές για την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας και τη θωράκιση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας βρέθηκαν στο επίκεντρο του θεματικού πάνελ με τίτλο «Ανάπτυξη σε Νέα Τροχιά: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική των Παραγωγικών Επενδύσεων»(“Reigniting Growth: Unlocking Productive Investment”).Στο πάνελσυμμετείχαν οι κ.κ. Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΒESPOKE SGA HOLDINGS Α.Ε., Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank και Βασίλειος Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton, ενώ τον συντονισμό της συζήτησης πραγματοποίησε ο Δρ. Nικόλαος Β. Καραμούζης, Πρόεδρος της Grant Thornton Consulting.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκε η κρισιμότητα της επιτάχυνσης των παραγωγικών επενδύσεων, της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της αξιοποίησης της καινοτομίας ως μοχλού βιώσιμης ανάπτυξης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στη σταθερότητα του θεσμικού και χρηματοδοτικού πλαισίου, καθώς και στη διαμόρφωση συνθηκών που ενθαρρύνουν τον μακροπρόθεσμο επιχειρηματικόσχεδιασμό. Κοινός παρονομαστής όλων των παρεμβάσεων ήταν η ανάγκη υιοθέτησης ενός σύγχρονου αναπτυξιακού μοντέλου που στηρίζεται στις επενδύσεις, την καινοτομία και τη θεσμική συνέχεια, το οποίο διαμορφώνεται και προωθείται από επιχειρήσεις που τολμούν να υπερβαίνουν τα καθιερωμένα.

Τα βραβεία απένειμαν τα μέλη της 20μελούς Επιτροπής Βράβευσης των Growth Awards 2026, η οποία απαρτίζεται από επιφανείς εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας.Λίγο πριν την απονομή των βραβείων παρουσιάστηκε καλλιτεχνική εισαγωγήεμπνευσμένη από το φετινό μήνυμα των Growth Awards, «Bending the Norm». Τον συντονισμό της εκδήλωσης, η οποία μεταδόθηκε και διαδικτυακά, ανέλαβαν οι δημοσιογράφοι κα Μαρία Σαράφογλου και κ. Ντίνος Σιωμόπουλος.

Διαδικασία αξιολόγησης και ανάδειξης νικητών

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων (Nomination Committee) και η Επιτροπή Βράβευσης (Award Committee) των Growth Awards ολοκλήρωσαν διαδοχικά τη Β΄ και Γ΄ Φάση της διαδικασίας αξιολόγησης, καταλήγοντας στην ανάδειξη των6 φετινών Growth Winners, σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια που προβλέπονται στη σχετική Προκήρυξη.

Η διαδρομή προς την τελική βράβευση περιλαμβάνει την επιλογή, από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων,20Growth Pioneersπου διακρίθηκαν για το επιχειρηματικό τους όραμα και τις καινοτόμες στρατηγικές τους και, στη συνέχεια, την τελική επιλογή των6 Growth Winners από την Επιτροπή Βράβευσης.

Η διαδικασία αναπτύσσεται σε τρεις (3) Φάσεις:

  • Στην Α΄ Φάση πραγματοποιείται άντληση και ανάλυση στοιχείων από δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις περισσότερων από 000 εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, βάσει συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών δεικτών.
  • Στη Β΄ και Γ΄Φάση αξιολογούνται οι εταιρείες που προκρίθηκαν και υπέβαλαν υποψηφιότητα, βάσει προκαθορισμένων ποιοτικών κριτηρίων, για την τελική ανάδειξη των6νικητριών εταιρειών (Growth Winners), εκ των οποίων μία προέρχεται από την κατηγορία Start-Up / Scale-Up.

Τα Growth Awards συνεχίζουν να αποτελούν σημείο αναφοράς για την ελληνική επιχειρηματικότητα που εξελίσσεται, επενδύει και διαμορφώνει το νέο αναπτυξιακό αποτύπωμα της χώρας._

Τελευταία τροποποίηση στις 03/03/2026 - 23:20
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