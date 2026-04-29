ΕΦΕΤ: Ανάκληση αποξηραμένης moringa λόγω σαλμονέλας

Συγκεκριμένα πρόκειται για το προϊόν με ονομασία πώλησης ‘Bιολόγος Organic Moringa Powder Σκόνη ΜΟΡΙΝΓΚΑ’ σε συσκευασία των 100 g, το οποίο διακινείται από την επιχείρηση ‘ΒΙΟΛΟΓΟΣ’. Η ανάκληση αφορά τις παρτίδες 232509, 192511 και 112603.
Η εταιρεία έχει ήδη ανακαλέσει το προϊόν από την εσωτερική αγορά και βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Στην ιστοσελίδα https://bio-logos.com/news/ έχουν αναρτηθεί οδηγίες από την εταιρεία σχετικά με την επιστροφή του προϊόντος. Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν.