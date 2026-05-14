Με διεθνές αποτύπωμα και στρατηγικές συνεργασίες ολοκληρώθηκε το AdventureWEEK Peloponnese 2026
14:50 - 14 Μάι 2026

Με διεθνές αποτύπωμα και στρατηγικές συνεργασίες ολοκληρώθηκε το AdventureWEEK Peloponnese 2026

Reporter.gr Newsroom
Με ισχυρή διεθνή παρουσία, στρατηγικές συνεργασίες και σημαντικό αποτύπωμα εξωστρέφειας ολοκληρώθηκε το AdventureWEEK Peloponnese 2026, η μεγαλύτερη δράση adventure τουρισμού που έχει φιλοξενηθεί ποτέ στην Ελλάδα.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 13 Μαΐου 2026 και ανέδειξε με ολοκληρωμένο τρόπο τον φυσικό πλούτο, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τις αυθεντικές εμπειρίες της Πελοποννήσου, συνδέοντας το τουριστικό προϊόν της περιοχής με τις σύγχρονες απαιτήσεις της διεθνούς ταξιδιωτικής αγοράς για βιώσιμους και ποιοτικούς προορισμούς.

Η αυλαία του AdventureWEEK Peloponnese 2026 έπεσε με το Marketplace Event, το οποίο αποτέλεσε την κορύφωση της διοργάνωσης, επισφραγίζοντας μια πολυήμερη πρωτοβουλία διεθνούς εμβέλειας που τοποθετεί την Πελοπόννησο στον παγκόσμιο χάρτη του adventure τουρισμού.

Μέσα από στοχευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις, 19 buyers και 12 κορυφαίοι εκπρόσωποι μέσων ενημέρωσης από βασικές αγορές, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Πολωνία και ο Καναδάς, ήρθαν σε επαφή με τουριστικές επιχειρήσεις της Πελοποννήσου, διαμορφώνοντας ουσιαστικές προοπτικές συνεργασιών, νέων τουριστικών ροών και ενίσχυσης της εξωστρέφειας του τοπικού τουριστικού προϊόντος.

Το AdventureWEEK Peloponnese 2026 υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Peloponnese, σε συνεργασία με την Adventure Travel Trade Association, τον

σημαντικότερο διεθνή οργανισμό για τον τουρισμό περιπέτειας και εμπειρίας, με την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Η ολοκλήρωση της διοργάνωσης σηματοδοτεί τη στρατηγική εξωστρέφεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έμφαση στην ενίσχυση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας και την εδραίωση της περιοχής ως σύγχρονου προορισμού θεματικού τουρισμού εμπειριών.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος, σημείωσε ότι μέσα από δράσεις όπως το AdventureWEEK επιδιώκεται η ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας ως προορισμού που μπορεί να λειτουργεί για 10 και 12 μήνες τον χρόνο. Όπως τόνισε, «προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου αποτελεί η ενεργή συμμετοχή και η σύμπραξη της τοπικής κοινωνίας και των ανθρώπων του τουρισμού, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες προσέλκυσης επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός του ΕΟΤ επικεντρώνεται στον περαιτέρω εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, στην αύξηση των αφίξεων και στη διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας σε περισσότερους προορισμούς και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι η Πελοπόννησος «βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας», και επεσήμανε ότι «η δυναμική του “slow tourism” ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις και μπορεί να προσδώσει ουσιαστική προστιθέμενη αξία στο ελληνικό τουριστικό προϊόν, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και τη διαφοροποίησή του».

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, δήλωσε: «Τους τελευταίους μήνες γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την Περιφέρεια Πελοποννήσου να επανασυστήσει τον εαυτό της σε όλο τον κόσμο και να δημιουργήσει ένα τουριστικό προϊόν, το οποίο να είναι ελκυστικό σε όλους.

Βασική επιδίωξη αποτελεί η συγκρότηση ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης και ενός νέου τουριστικού οικοσυστήματος, όπου η φύση, η γαστρονομία και ο πολιτισμός συνυπάρχουν. Η Πελοπόννησος διαθέτει ένα εξαιρετικά πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα, το οποίο, σε συνδυασμό με τις τοπικές κοινωνίες, μπορεί να μετασχηματιστεί σε αυθεντικές και βιωματικές εμπειρίες για τον επισκέπτη.

Η υλοποίηση ενός τέτοιου οράματος προϋποθέτει ισχυρές και στρατηγικές συνεργασίες. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συνεργασία με τον ATTA και τον ΕΟΤ, με σκοπό τη θεμελίωση και ενίσχυση τέτοιων συμμαχιών στην πράξη.

Η διοργάνωση του AdventureWEEK, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, λειτουργεί ως μια δυναμική πλατφόρμα δικτύωσης και ανταλλαγής εμπειριών. Μια πλατφόρμα μέσα από την οποία μπορούμε όχι μόνο να αφηγηθούμε την ιστορία του τόπου μας, αλλά και να συμμετέχουμε ενεργά στη διαμόρφωσή της.»

Ο Δήμαρχος Σπάρτης, Μιχάλης Βακαλόπουλος, υπογράμμισε ότι η συμμετοχή στο AdventureWEEK προσφέρει τη δυνατότητα ουσιαστικής ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.

Όπως τόνισε, το τουριστικό προϊόν της Λακωνίας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποκομμένο από το συνολικό τουριστικό προϊόν της Πελοποννήσου, αλλά οφείλει να εντάσσεται σε ένα ενιαίο πλαίσιο συνεργασίας και κοινής προσπάθειας, με στόχο την ανάδειξη του τόπου και την επιμήκυνση της παραμονής των επισκεπτών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο βιωματικός τουρισμός που προσφέρει το AdventureWEEK συνιστά μια πρωτοποριακή εμπειρία, στην οποία καλούνται όλοι να συμμετέχουν ενεργά, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ανάλογες πρωτοβουλίες θα συνεχιστούν και στο μέλλον με νέα δεδομένα, νέους προορισμούς και νέες προκλήσεις.

Η εκπρόσωπος της Adventure Travel Trade Association, Maureen Seelley, αναφέρθηκε στη δυναμική που παρουσιάζει η περιοχή για την ανάπτυξη του adventure τουρισμού, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για το φυσικό τοπίο και τα μονοπάτια της Πελοποννήσου, τα οποία, όπως σημείωσε, προσφέρουν υψηλής ποιότητας εμπειρίες για τον επισκέπτη.

Παράλληλα, υπογράμμισε την αυθεντικότητα του προορισμού και το επίπεδο της τοπικής φιλοξενίας, στοιχεία που ενισχύουν καθοριστικά την ελκυστικότητα της περιοχής στο διεθνές τουριστικό περιβάλλον.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πελοποννήσου, Θάνος Μιχελόγγονας, συμπλήρωσε πως το AdventureWEEK εντάσσεται στη νέα στρατηγική με στόχο την τοποθέτηση της Πελοποννήσου στον παγκόσμιο χάρτη του εναλλακτικού τουρισμού, αφετηρία της οποίας αποτέλεσε η δράση «Peloponnese Trails», ένα ενιαίο δίκτυο άνω των 2.000 χιλιομέτρων που συνδέει ορεινούς όγκους, χωριά, φυσικά τοπία και πολιτιστικά σημεία ενδιαφέροντος σε ολόκληρη την Πελοπόννησο.

