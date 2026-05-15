ELBISCO: Περιορισμένο σκέλος της αναιρετικής διαδικασίας η πρόσφατη δικαστική εξέλιξη – Δεν επηρεάζεται η συνολική υπόθεση
13:14 - 15 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, η ELBISCO διευκρινίζει ότι η πρόσφατη δικαστική εξέλιξη αφορά ένα μεμονωμένο και περιορισμένης εμβέλειας σκέλος της αναιρετικής διαδικασίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η συγκεκριμένη απόφαση της Ολομέλειας αφορά έναν μόνο από τους πολλούς λόγους αναίρεσης που έχει καταθέσει η εταιρεία μας.

Επομένως, η πρόσφατη εξέλιξη δεν ολοκληρώνει τη δικαστική διαδικασία, ούτε μεταβάλλει τη συνολική εικόνα της υπόθεσης, καθώς οι υπόλοιποι λόγοι - που είναι και ουσιαστικότεροι - δεν έχουν ακόμα εξεταστεί. Πρόκειται για ένα περιορισμένο ενδιάμεσο δικαστικό στάδιο σε μια σύνθετη, μακροχρόνια και συνεχιζόμενη νομική διαδρομή.

Η ELBISCO συνεχίζει κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία της, χωρίς καμία επίπτωση στην επιχειρησιακή της δραστηριότητα. Παραμένει συνεπής στη στρατηγική της, εξακολουθεί να παράγει με υπευθυνότητα, να στηρίζει τους ανθρώπους και τους συνεργάτες της και να προσφέρει ποιοτικά προϊόντα στους καταναλωτές.

Παράλληλα, παραμένει προσηλωμένη στη θεσμική διαδικασία, με πλήρη σεβασμό προς τον Άρειο Πάγο και τη Δικαιοσύνη, καθώς και εμπιστοσύνη στην ορθή απονομή της.

