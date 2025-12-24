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Όμιλος Elbisco: Ενισχυμένη εμπορική δυναμική και επέκταση σε νέες κατηγορίες
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
10:47 - 24 Δεκ 2025

Όμιλος Elbisco: Ενισχυμένη εμπορική δυναμική και επέκταση σε νέες κατηγορίες

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική ενίσχυση της εμπορικής του θέσης και διεύρυνση του οικονομικού του αποτυπώματος κατέγραψε ο Όμιλος Elbisco το 2024, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή του πορεία σε ένα απαιτητικό και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Σε επίπεδο Ομίλου, η εμπορική δραστηριότητα το 2024 κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα €129,56 εκατ. και τη λειτουργική κερδοφορία προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να ανέρχεται σε €10,69 εκατ. Η σημαντική ενίσχυση του μικτού περιθωρίου αντανακλά τη βελτιωμένη προϊοντική σύνθεση, την επιτυχημένη εμπορική διαχείριση και τον αυστηρό έλεγχο του κόστους. Παράλληλα, η μείωση του κόστους δανεισμού συνέβαλε στη βελτίωση των κερδών προ φόρων κατά περίπου €2,02 εκατ., ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 15% σε σχέση με το 2023 και ανήλθε στα €33,65 εκατ. Η ενίσχυση των δεικτών ρευστότητας και η βελτίωση της κεφαλαιακής εικόνας δημιουργούν ισχυρότερη βάση για την υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης.

Εμπορική Πορεία και Οικονομικές προοπτικές για το 2025

Κατά το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025, ο Όμιλος κατέγραψε ουσιαστική αύξηση μεριδίων αγοράς σε στρατηγικές κατηγορίες, όπως το ψωμί σε φέτες Κρις Κρις, το επιτραπέζιο ψωμί Βοσινάκη, οι φρυγανιές Elite και το αλεύρι Aλλατίνη. Η πορεία αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική των εμπορικών σημάτων και την αποτελεσματική ανταπόκριση στις σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες, μέσα από ισχυρή παρουσία στο ράφι, συνεπή ποιότητα και στοχευμένες εμπορικές ενέργειες.

Εντός του 2025, και ειδικότερα στο τελευταίο τρίμηνο, ενισχύθηκε το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο με το λανσάρισμα των νέων μπισκότων πρωινού Αλλατίνη Goody Morning, σηματοδοτώντας την είσοδο της ιστορικής μάρκας σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη υποκατηγορία. Η νέα σειρά διευρύνει την παρουσία της Αλλατίνη στον χώρο του πρωινού και των καθημερινών στιγμών κατανάλωσης, εμπλουτίζοντας τις επιλογές του σύγχρονου καταναλωτή.

Η εξωστρέφεια παραμένει βασικός πυλώνας της εμπορικής στρατηγικής του Ομίλου, με παρουσία σε 32 διεθνείς αγορές και τις εξαγωγές να διατηρούν σταθερή απόδοση, ενισχύοντας τη διεθνή αναγνωρισιμότητα των εμπορικών σημάτων και την ενδυνάμωση εμπορικών συνεργασιών. Η σταθερή διεθνής ζήτηση επιβεβαιώνει την ανταγωνιστικότητα του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και την ικανότητα προσαρμογής στις ιδιαιτερότητες των αγορών του εξωτερικού.

Με βάση τη μέχρι σήμερα πορεία του 2025 του Ομίλου, εκτιμάται ότι ο κύκλος εργασιών θα ανέλθει στα €134 εκατ., με σημαντική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στα €11,7 εκατ., ως αποτέλεσμα της θετικής εμπορικής δυναμικής και της συνεχώς βελτιούμενης αποδοτικότητας. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων αναμένεται να προσεγγίσουν τα €2,0 εκατ.

Με αφορμή τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2024, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Elbisco, κ. Νίκος Βουδούρης, δήλωσε:

«Ο Όμιλος Elbisco ακολουθεί τα τελευταία χρόνια μια σταθερή πορεία ανανέωσης και εμπορικής ενίσχυσης. Με στοχευμένη είσοδο σε νέες κατηγορίες, αναβάθμιση του προϊοντικού μας χαρτοφυλακίου και ουσιαστική πρόοδο στην εξωστρέφεια, ενισχύουμε τη θέση μας τόσο στην ελληνική αγορά όσο και διεθνώς. Η ανταπόκριση των καταναλωτών στα νέα προϊόντα και η άνοδος μεριδίων σε βασικές κατηγορίες επιβεβαιώνουν ότι η στρατηγική μας βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Παράλληλα, μετά την υλοποίηση βασικών πρωτοβουλιών εντός του 2025, τα επόμενα βήματα ανάπτυξης επικεντρώνονται στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, στη διεύρυνση σύγχρονων και λειτουργικών σειρών σνακ, στην περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας, καθώς και στη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και της εμπορικής μας ευελιξίας. Με συνέπεια στις αξίες μας και επένδυση στην καινοτομία, σε συνδυασμό με ισχυρή εμπορική προσαρμοστικότητα, συνεχίζουμε να χτίζουμε έναν Όμιλο που εξελίσσεται δυναμικά, δημιουργεί αξία και ανταποκρίνεται με επιτυχία στις απαιτήσεις των αγορών του σήμερα και του αύριο.»

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