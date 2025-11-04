ΗΡΩΝ: Καμία αύξηση στο «πράσινο» τιμολόγιο Νοεμβρίου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:42 - 04 Νοε 2025

ΗΡΩΝ: Καμία αύξηση στο «πράσινο» τιμολόγιο Νοεμβρίου

Reporter.gr Newsroom
Αμετάβλητες διατηρεί τον Νοέμβριο, σε σχέση με τον Οκτώβριο, τις τιμές για το «πράσινο» τιμολόγιο ο ΗΡΩΝ.

Σύμφωνα με το εργαλείο σύγκρισης τιμών της ΡΑΑΕΥ και τις ανακοινώσεις των παρόχων, τα τιμολόγια του ΗΡΩΝ παραμένουν μεταξύ των χαμηλότερων της αγοράς, σε σχέση με το σύνολο σχεδόν των αντίστοιχων «πράσινων» τιμολογίων.

Ο πάροχος κράτησε σταθερή την τιμή στα 0,1476 €/kWh, ενισχύοντας την έκπτωση συνέπειας στο 61,4%.

iron-1_00963.JPG

Παράλληλα, οι τιμές των σταθερών οικιακών προγραμμάτων HΡΩΝ ΒLUE GENEROUS, παραμένουν πολύ ανταγωνιστικές, καθώς με το 18μηνης διάρκειας συμβόλαιο ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS MAX διαμορφώνονται χαμηλότερα από τα 9,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

iron-2_8b66d.JPG

Ως εκ τούτου, η τιμή παραμένει χαμηλή και σταθερή έως κι ολόκληρο τον επόμενο χειμώνα.

ΡΑΑΕΥ: Εκρηκτική άνοδος των σταθερών τιμολογίων ρεύματος το 2025 - Στο 27,83% τον Δεκέμβριο
