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Παπασταύρου: Είμαστε στο κέντρο της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09:07 - 10 Δεκ 2025

Παπασταύρου: Είμαστε στο κέντρο της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής

Reporter.gr Newsroom
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Την πεποίθησή του ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στον πυρήνα της μετασχηματιζόμενης ενεργειακής γεωγραφίας εξέφρασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις».

Ο υπουργός, επιστρέφοντας από κρίσιμες επαφές στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογράμμισε ότι η αναβαθμισμένη διεθνής εικόνα της χώρας αποτυπώνεται τόσο στην ενεργειακή διπλωματία όσο και στους οικονομικούς δείκτες.

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε ενδεικτικά στο ελληνικό πενταετές ομόλογο, το οποίο –όπως τόνισε– την προηγούμενη εβδομάδα εμφάνισε απόδοση 2,6%, χαμηλότερη όχι μόνο από το αντίστοιχο αμερικανικό αλλά και από της Γαλλίας και της Ιταλίας. «Το γεγονός αυτό δείχνει πώς μας αντιμετωπίζει πλέον η διεθνής οικονομική κοινότητα. Υπάρχει θαυμασμός για την πορεία της ελληνικής οικονομίας», σημείωσε.

Ενέργεια: Στο επίκεντρο οι νέες συμφωνίες

Στο επίκεντρο της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον βρέθηκαν οι νέες ενεργειακές συνεργασίες που προωθεί η Αθήνα. Ο υπουργός εξήγησε ότι στόχος ήταν να ενημερωθούν γερουσιαστές και μέλη του Κογκρέσου για τα πρόσφατα συμφωνηθέντα, τα οποία συμβάλλουν στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

«Διαπιστώσαμε ευρεία στήριξη, τόσο από Ρεπουμπλικάνους όσο και από Δημοκρατικούς. Η αμερικανική πλευρά αναγνωρίζει τον στρατηγικό ρόλο που αναλαμβάνει η Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής», είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός επεσήμανε επίσης ότι οι συμφωνίες δεν παραμένουν στα χαρτιά. «Μιλάμε για συμβάσεις που υπογράφηκαν τον Νοέμβριο και ήδη, μέσα σε ένα μήνα, τα πρώτα στάδια υλοποίησης έχουν ξεκινήσει. Μέσω ελληνικών εταιρειών και της διαδρομής του κάθετου διαδρόμου προμηθεύουμε με αμερικανικό φυσικό αέριο την Ουκρανία», ανέφερε.

Οικονομικό αποτύπωμα και γεωπολιτική σημασία

Ο κ. Παπασταύρου εκτίμησε ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στους νέους ενεργειακούς διαδρόμους θα έχει σαφή οικονομικό αντίκτυπο. «Εφόσον οι συμφωνίες αποδώσουν εμπορικά, τα δημόσια έσοδα θα ενισχυθούν σημαντικά. Η χώρα μας δεν είναι απλώς ενδιάμεσος σταθμός· είναι βασικός κόμβος από τον οποίο θα διέρχεται ενέργεια με προορισμό τον κάθετο ευρωπαϊκό διάδρομο», τόνισε.

Σε ερώτηση για τον αγωγό EastMed, ο υπουργός ανέφερε ότι το περιβάλλον έχει αλλάξει ριζικά από τότε που σχεδιάστηκε. «Η διασύνδεση Μέσης Ανατολής – Ευρώπης δεν υλοποιείται πια όπως είχε αρχικά προβλεφθεί πριν από 15 χρόνια, αλλά με νέα σχήματα που ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες και τεχνολογικές δυνατότητες», εξήγησε.

Ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας με τους αγρότες

Σε ό,τι αφορά τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις, ο υπουργός επανέλαβε ότι η κυβέρνηση δεν θεωρεί τον διάλογο εξαντλημένο. Παρά τις νομικές παρεμβάσεις και την κλιμάκωση των αντιδράσεων, ο κ. Παπασταύρου τόνισε πως υπάρχει ακόμη περιθώριο συζήτησης και εξεύρεσης λύσεων.

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