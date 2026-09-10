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Τράπεζες και λοιπές εισηγμένες οι άμεσα κερδισμένοι του «Κουμπαρά»
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
14:14 - 10 Σεπ 2026

Τράπεζες και λοιπές εισηγμένες οι άμεσα κερδισμένοι του «Κουμπαρά»

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Η εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη δημιουργία του «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» ήταν από αυτές που συζητήθηκαν έντονα και προκάλεσε αντιδράσεις. Έχοντας πλέον πιο ξεκάθαρη εικόνα, αφού εξειδικεύθηκαν τα μέτρα από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, αυτό που ξεκάθαρα προκύπτει είναι πως οι άμεσα κερδισμένοι δεν είναι οι γονείς και τα παιδιά αλλά οι τράπεζες.

Σίγουρα το ότι το κράτος θα διπλασιάσει τα χρήματα που θα μπουν στους λογαριασμούς (όσα κι αν είναι αυτά), είναι μία σημαντική βοήθεια και όσοι μπορούν θα την εκμεταλλευθούν. Θα υπάρξουν, όμως και πολλοί που δεν θα καταφέρουν να επωφεληθούν από το μέτρο, αφού η αποταμίευση αποτελεί για αυτούς άγνωστη λέξη.

Πόσο μάλλον από τη στιγμή που δεν θα μπορούν να σηκώσουν τα χρήματα. Είναι λογικό πως οι περισσότερες οικογένειες δεν θα πάρουν αυτό το ρίσκο. Ακόμα κι όσοι καταφέρνουν να αποταμιεύουν μικροποσά μέσα στο έτος, το κάνουν για μία στραβή που θα προκύψει σε άμεσο χρόνο, όχι σε 18 χρόνια. Δεν θα αποταμιεύσουν δηλαδή εύκολα «κλειδωμένα» χρήματα.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό τα ποσά του «Κουμπαρά» θα επενδύονται υποχρεωτικά σε αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, εταιρικά ομόλογα. Συνεπώς, τα χρήματα μπορεί να αυγατίσουν αλλά μπορεί και να χαθούν.

Προφανώς, λοιπόν τον «Κουμπαρά» θα επιλέξουν όσοι έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν κάπου τα χρήματά τους. Οι υπόλοιποι θα τα κρατήσουν στους υπάρχοντες λογαριασμούς τους για μία έκτακτη ανάγκη.

Ποιοι κερδίζουν λοιπόν άμεσα από την εξαγγελία; Ενδεχομένως, η κυβέρνηση που διαφημίζει το μέτρο ως καινοτόμο, αλλά πρώτα και κύρια οι τράπεζες που θα διευρύνουν το πελατολόγιό τους.

Είτε πολλοί, είτε λίγοι οι νέοι αποταμιευτές, από την ημέρα που θα ισχύσει το μέτρο, οι τράπεζες θα ανοίξουν νέους λογαριασμούς και τα κεφάλαιά τους θα αυξηθούν με χρήματα και από τον κρατικό κορβανά.

Κερδισμένες είναι φυσικά και οι ασφαλιστικές εταιρείες που θα συμμετέχουν στον «Κουμπαρά», ενώ καθώς τα χρήματα επενδύονται, δημιουργούνται προϋποθέσεις άντλησης επιπλέον κεφαλαίων από τις ελληνικές επιχειρήσεις τόσο μέσω των μετοχών που διαπραγματεύονται στην κεφαλαιαγορά αλλά και μέσω έκδοσης ομολογιών.

Αυτοί είναι οι άμεσα κερδισμένοι από την πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Οι πολίτες και τα παιδιά τους θα δουν όφελος σε 18 χρόνια και αν...

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