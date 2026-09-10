Διεθνής Αμνηστία: «Εμπορία ανθρώπων» η στρατολόγηση αλλοδαπών από τη Ρωσία για να πολεμήσουν στο ουκρανικό μέτωπο

Η στρατολόγηση αλλοδαπών από τη Ρωσία για να πολεμήσουν στον πόλεμό εναντίον της Ουκρανίας συνιστά «εμπορία ανθρώπων», σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε την Πέμπτη (10/9) η Διεθνής Αμνηστία.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το POLITICO, η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρει ότι η Μόσχα έχει χρησιμοποιήσει «παραπλανητικές, εξαναγκαστικές και εκμεταλλευτικές πρακτικές» για τη στρατολόγηση πολιτών από χώρες χαμηλού εισοδήματος, όπως η Σρι Λάνκα, η Σιέρα Λεόνε και η Σομαλία.

Ειδικότερα, μεταξύ των μεθόδων που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνονται «ψεύτικες υποσχέσεις για πολιτικές θέσεις εργασίας ή μη μάχιμους ρόλους», δήλωσε σε αυτό το φόντο η γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας, Ανιές Καλαμάρ.

Να σημειωθεί ότι η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας βασίζεται σε μαρτυρίες και συνεντεύξεις αλλοδαπών πολιτών που κρατούνται σε ουκρανικά στρατόπεδα αιχμαλώτων πολέμου. Ορισμένοι από αυτούς δήλωσαν στη μη κυβερνητική οργάνωση ότι οι ρωσικές αρχές τούς εξανάγκασαν να καταταγούν στις ένοπλες δυνάμεις όταν πλησίαζε η ημερομηνία λήξης της άδειας παραμονής τους στη Ρωσία.

Ένας υπήκοος της Σρι Λάνκα, ο οποίος αναφέρεται στην έκθεση με το όνομα Ντινές, δήλωσε ότι τον προσέγγισαν για να ενταχθεί στον στρατό αφού είχε λήξει η ρωσική άδεια εργασίας του. Έπειτα από δύο εβδομάδες εκπαίδευσης, ο Ντινές στάλθηκε στην πρώτη γραμμή, όπου δύο μήνες αργότερα συνελήφθη από τον ουκρανικό στρατό, σύμφωνα με την έκθεση.

Άλλοι αναφέρουν ότι παρασύρθηκαν να ενταχθούν στο ρωσικό στρατό ενώ βρίσκονταν στο εξωτερικό, με το πρόσχημα ότι θα αναλάμβαναν διαφορετικού είδους εργασία. Ένας Βραζιλιάνος, ο οποίος στην έκθεση αναφέρεται ως Πέδρο, δήλωσε στη Διεθνή Αμνηστία ότι πίστευε πως υπέγραφε σύμβαση για μια καλά αμειβόμενη θέση εργασίας στον τομέα της πληροφορικής στη Ρωσία, αλλά στην πραγματικότητα μεταφέρθηκε σε κέντρο στρατιωτικής εκπαίδευσης και αργότερα στάλθηκε στην πρώτη γραμμή.

Όπως επισημαίνει το POLITICO, οι μέθοδοι του Κρεμλίνου για τη στρατολόγηση αλλοδαπών έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλαπλών δημοσιευμάτων και έχουν προκαλέσει διπλωματικές αντιπαραθέσεις. Χώρες όπως η Κένυα και η Γκάνα έχουν ζητήσει από τη Ρωσία να σταματήσει τη στρατολόγηση των πολιτών τους για να πολεμήσουν στο ουκρανικό μέτωπο.

Από τη δική τους πλευρά, οι ουκρανικές αρχές εκτίμησαν τον Μάρτιο ότι τουλάχιστον 27.000 αλλοδαποί από 135 χώρες είχαν στρατολογηθεί από τη Ρωσία από το 2022. Οι μεγαλύτερες ομάδες προέρχονται από το Τατζικιστάν, τη Λευκορωσία και το Καζακστάν, χώρες από τις οποίες παραδοσιακά υπάρχει μεγάλη ροή μεταναστών προς τη Ρωσία.